Tatra przejęła rynek wojskowych ciężarówek w Europie Środkowej

Węgierska firma kosmiczno-obronna 4iG Space and Defence (4iG S&D) zawarła umowę na wyłączność z Tatra Trucks z Koprzywnicy na dystrybucję i sprzedaż pojazdów wojskowych i specjalistycznych tej firmy na Węgrzech.
Sprzedaż to jednak nie wszystko. Węgierska spółka jest od niedawna właścicielem Rába Automotive (74,34 proc. udziałów), która specjalizuje się w produkcji osi i stanie się drugim centrum produkcyjno-rozwojowym Tatry w Europie Środkowej.
Tatra należy do zbrojeniowej firmy Czechoslovak Group (CSG, kontroluje 65 proc. udziałów producenta ciężarówek) i ma portfel zamówień wypełniony na 3 lata. Cała grupa podaje, że wartość portfela zamówień sięga 11 mld euro.
W grudniu 2025 roku CSG ogłosiła zawarcie wartego około 1 miliarda dol. kontraktu z anonimowym azjatyckim klientem na dostawę 4000 wojskowych ciężarówek Tatra. Umowa ma zostać zrealizowana za pośrednictwem Tatra Defence Slovakia.
Także w grudniu 2025 roku Słowacja podpisała umowę ramową z Tatra Defence Systems na dostawę pojazdów wojskowych Tatra Force w wariantach 4×4, 6×6 i 8×8 w 24 konfiguracjach. Kontrakt przewiduje limit finansowy w wysokości 1,17 miliarda dol. netto dla zamówień składanych w okresie obowiązywania umowy.
Chorwacja oficjalnie przystąpiła w grudniu 2025 roku do międzynarodowej umowy ramowej na dostawę wojskowych pojazdów logistycznych Tatra T-815 od Tatra Defence, umożliwiając chorwackim siłom zbrojnym zamówienie do 420 pojazdów w konfiguracjach 6×6 i 8×8.
Do tego Tatra dostarcza podwozia dla DAF-a, który sprzedaje kompletne pojazdy dla wojska, np. ostatnio do Belgii. Z podwozi Tatry korzysta również Ukraina, montując na nich armatohaubice Bogdana.
Już pół roku temu właściciel Tatry powziął decyzję o inwestycji 7,3 mld koron czeskich (1,2 mld zł) w dwóch zakładach (ponad 2 mld koron w odlewni i kuźni w spółce zależnej Tatra Metalurgie) i w samej fabryce Tatra Trucks (4,9 mld koron), aby do 2030 roku podwoić produkcję do około 3 tys. ciężarówek rocznie (w 2024 roku firma wypuściła 1548 samochodów). Porozumienie z 4iG S&D pomoże w zwiększeniu produkcji komponentów.
Jelcz nie może niestety konkurować z Tatrą, ponieważ sam jest zasypany zamówieniami. Od kilku lat zapowiada skokowy wzrost produkcji samochodów, ale z 500 do tysiąca. Podwrocławski producent spodziewa się, że zapotrzebowanie na jego ciężarówki wzrośnie w najbliższych kilku latach do 10 tys. sztuk.
Zainteresowanie nimi wyraża nie tylko polska armia, jednak do eksportu daleko, bowiem producent nie nadąża za popytem. Zaległości sięgają kilkuset samochodów i są tak duże, że wojsko obciążyło Jelcza karami za zwłokę; tylko w ramach jednej umowy programu „Wisła” sięgnęły one 10 mln zł.
Jelcz przekazał montaż dwuosiowych modeli do Autosana, 3-osiowe ma produkować Wielton, Jelcz podpisał także porozumienie z Rafako, które ponoć także ma zająć się wytwarzaniem komponentów dla Jelcza. Okazało się, że do sprawnego przekazania produkcji potrzebna jest kompletna dokumentacja, a bez niej nowi wykonawcy muszą uczyć się na własnych błędach i rozruch montażu postępuje wolniej od zamierzeń.
Poprawy raczej trudno się spodziewać, należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jelcz ma co rok nowego prezesa i zarząd.
