Tatra przejęła rynek wojskowych ciężarówek w Europie Środkowej

Węgierska firma kosmiczno-obronna 4iG Space and Defence (4iG S&D) zawarła umowę na wyłączność z Tatra Trucks z Koprzywnicy na dystrybucję i sprzedaż pojazdów wojskowych i specjalistycznych tej firmy na Węgrzech.

Sprzedaż to jednak nie wszystko. Węgierska spółka jest od niedawna właścicielem Rába Automotive (74,34 proc. udziałów), która specjalizuje się w produkcji osi i stanie się drugim centrum produkcyjno-rozwojowym Tatry w Europie Środkowej.

Cel to 3 tysiące ciężarówek

Tatra należy do zbrojeniowej firmy Czechoslovak Group (CSG, kontroluje 65 proc. udziałów producenta ciężarówek) i ma portfel zamówień wypełniony na 3 lata. Cała grupa podaje, że wartość portfela zamówień sięga 11 mld euro.

W grudniu 2025 roku CSG ogłosiła zawarcie wartego około 1 miliarda dol. kontraktu z anonimowym azjatyckim klientem na dostawę 4000 wojskowych ciężarówek Tatra. Umowa ma zostać zrealizowana za pośrednictwem Tatra Defence Slovakia.