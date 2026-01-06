Kto chce przejąć InPost? Szalony wzrost kursu akcji spółki

Drożeją akcje InPost. Tylko 6 stycznia ich wycena wzrosła o ponad 34 proc. do 13,72 euro, co wynika z zakupu ponad ćwierć mln akcji. Grupa InPost wydała komunikat: „W związku z ostatnimi zmianami ceny akcji i wielkości obrotu, InPost S.A. („InPost” lub „Spółka”) informuje, że otrzymała wstępną propozycję dotyczącą potencjalnego nabycia wszystkich akcji Spółki.”

„Powołano specjalny komitet złożony z członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, który starannie rozważy wszystkie aspekty potencjalnej transakcji, zapewniając, że interesy Spółki i wszystkich jej interesariuszy zostaną uwzględnione przy podejmowaniu decyzji dotyczących potencjalnej transakcji.”

Grupa zastrzega w komunikacie, że „Na chwilę obecną nie ma gwarancji, że doprowadzi to do transakcji.”

Spółka odmawia dalszego komentarza i dodaje, że „Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zostaną opublikowane dalsze informacje.”