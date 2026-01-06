Reklama

Kto chce przejąć InPost? Szalony wzrost kursu akcji spółki

Branża kurierska spekuluje, że to chiński podmiot sięga po najdynamiczniejszą w Europie firmę kurierską.

Publikacja: 06.01.2026 12:07

Foto: InPost

Robert Przybylski

Drożeją akcje InPost. Tylko 6 stycznia ich wycena wzrosła o ponad 34 proc. do 13,72 euro, co wynika z zakupu ponad ćwierć mln akcji. Grupa InPost wydała komunikat: „W związku z ostatnimi zmianami ceny akcji i wielkości obrotu, InPost S.A. („InPost” lub „Spółka”) informuje, że otrzymała wstępną propozycję dotyczącą potencjalnego nabycia wszystkich akcji Spółki.”

„Powołano specjalny komitet złożony z członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, który starannie rozważy wszystkie aspekty potencjalnej transakcji, zapewniając, że interesy Spółki i wszystkich jej interesariuszy zostaną uwzględnione przy podejmowaniu decyzji dotyczących potencjalnej transakcji.”

Grupa zastrzega w komunikacie, że „Na chwilę obecną nie ma gwarancji, że doprowadzi to do transakcji.” 

Spółka odmawia dalszego komentarza i dodaje, że „Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zostaną opublikowane dalsze informacje.”

Główni akcjonariusze to PPF Group, czeska firma inwestycyjna, największy akcjonariusz z udziałem 28,75 proc. Spółka założyciela Rafała Brzoski, A&R Investments posiada 12,49 proc., zaś Advent International ma 6,5 proc. 

Tajemniczy podmiot

Nie jest jasne, kim jest podmiot zainteresowany przejęciem InPost, który przy obecnej wycenie ma kapitalizację rynkową na poziomie 6,8 mld euro. – Jest mało prawdopodobne, aby zakupem całości akcji był zainteresowany europejski gracz rynku kurierskiego. Ograniczenia antymonopolowe wymusiłyby jednoczesną sprzedaż części aktywów, co radykalnie zmniejsza atrakcyjność przejęcia InPost – uważa prezes firmy doradczej Last Mile Experts Marek Różycki. 

Wskazuje, że może to być duży fundusz inwestycyjny albo chiński gracz. – Nie tak dawno JD.Com kupił Media Markt, który od lat był niedochodowy. InPost ma zyski, a na rynku od dłuższego czasu mowa o zainteresowaniu polską spółką przez SF Express – zauważa Różycki.  

Przypomina, że chiński inwestor może co do zasady kupić w Europie 100 proc. udziałów/akcji spółki giełdowej, choć w wielu państwach UE transakcja będzie podlegała obowiązkowemu screeningowi inwestycji zagranicznych i może zostać zablokowana z powodów bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

Chiński gigant

Założona w 1993 r. firma S.F. Holding Co., Ltd. z siedzibą w Shenzhen jest największym kompleksowym dostawcą usług logistycznych w Chinach i Azji oraz czwartym co do wielkości na świecie. 

Akcje notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen SF Express wyceniane są na 39,09 juanów i wzrosły 6 stycznia o 2 proc. 

Przychody w 2024 r. sięgnęły 284,4 mld juanów przy obsłużeniu 13,3 mld przesyłek. Dział logistyczny zanotował przychód 205,8 mld juanów. EBITDA grupy wyniosła 32,7 mld juanów, dając 11-proc. marżę. Zysk sięgnął 10,2 mld juanów (wzrost o 23,5 proc. r/r), co oznacza marżę na poziomie 3,6 proc. 

SF Express posiada sieć punktów kurierskich na terenie Chin i w wielu krajach, głównie w państwach Azji: Hongkong, Makau, Tajwan, USA, Singapur, Korea, Malezja, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Australia oraz Indie.

Grupa InPost dostarczyła w 2024 r. na dziewięciu rynkach 1,1 mld paczek (wzrost o 22 proc.) przy 11 mld zł przychodów (więcej o 23,5 proc.) oraz 3,6 mld zł zysku EBITDA. 

Źródło: rp.pl

