Protest ciężarówek na obwodnicy Trójmiasta

Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że od 8.00 do 20.00 odbędzie się przejazd protestacyjny, mający początek na ul. Kontenerowej następnie Sucharskiego, Obwodnicą Południową do ul. Trakt Św. Wojciecha, Armii Krajowej do Obwodnicy Trójmiasta następnie ok. godz. 13.00 powrót Węzeł Karczemki zjazd Armii Krajowej, Okopowa, Trakt Św. Wojciecha, Węzeł Gdańsk Lipce, Węzeł Gdańsk Port, ul. Sucharskiego do ul. Kontenerowej.

Planowane są dwa postoje: na parkingu przy ul. Janka Wiśniewskiego (Gdynia) oraz popołudniowy przy ul. Kontenerowej (Gdańsk – rejon portu). – W przejeździe zarejestrowanych jest 300 pojazdów ciężarowych – zaznacza organizator protestu, prezes firmy TIDI-LOG Maciej Korthals.

Praktyki monopolistyczne terminali

Przewoźnicy nie zgadzają się na wprowadzanie dodatkowych opłat przez terminal Baltic Hub. – Nie istnieje w Polsce prawna podstawa do ich pobierania ani możliwość ich jednostronnego wprowadzenia – podkreśla Korthals.

Chodzi o opłatę dystrybucyjną za wjazd w godzinach szczytu (10:00 - 22:00) oraz o ﻿﻿wygórowaną opłatę (tzw. „no-show") za niewykorzystane okienka czasowe.