PKP Intercity zamawia pociągi na 350 km/h

PKP Intercity ogłosiło 29 grudnia w Dzienniku Urzędowym UE przetarg na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych wysokiej prędkości (320-350 km/h) z opcją na dalsze 35 sztuk i utrzymanie przez 30 lat.
Przewoźnik czeka na wnioski producentów do końca kwietnia, aby dać szanse polskim podmiotom na stworzenie konsorcjów z zagranicznymi firmami, które mają doświadczenie w produkcji takich pojazdów.
Od maja 2026 roku potrwa przez 5-6 miesięcy dialog konkurencyjny, a PKP Intercity liczy, że do maja 2027 roku otrzyma ostateczne oferty, z których wybierze najkorzystniejszą. Spodziewa się, że dostawy taboru rozpoczną się 60 miesięcy po podpisaniu umowy i potrwają 2 lata, więc 20 pociągów odbierze prawdopodobnie do 2035 roku.
Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zastrzega, że postępowanie jest skomplikowane, ponieważ zawiera nie tylko ocenę techniczną pojazdów, ale i ofertę zaplecza serwisowego oraz finansowanie.
Prezes PKP SA Alan Beroud tłumaczy, że kształt finansowania rozstrzygnie się w trakcie dialogu konkurencyjnego i najprawdopodobniej będzie to kompilacja finansowanie dłużnego oraz dokapitalizowania PKP Intercity.
Przewoźnik zebrał oferty dziewięciu producentów i możliwe, że wycena 20 pojazdów z utrzymaniem sięgnie 2-2,5 mld zł. Taką sumę firma zainwestuje w przewozy komercyjne. Ich udział przekracza 12 proc. pracy eksploatacyjnej przewoźnika i po zakupieniu 20 zespołów wzrośnie.
Prezes PKP Intercity zapewnia, że bilety będą przystępne cenowo i będą porównywalne z biletami na Pendolino, więc chętnych na podróż nie zabraknie. Wskazuje, że jesienią zmalały ceny biletów na te najszybsze połączenia, np. w listopadzie średnia cena wyniosła 115 zł przy 342 km średnio pokonanym dystansie. Zarazem Pendolino przyniosło spółce w 2025 roku 70 mln zł zysku.
Zatem – jak podkreśla PKP Intercity – zakupy bardzo szybkich pociągów są bezpieczne z punktu widzenia finansowego. Przewoźnik przygotował różne warianty zapotrzebowania i ryzyko strat na tej inwestycji jest praktycznie żadne.
Malinowski przewiduje, że z czasem będzie rosła popularność i gęstość połączeń szybkimi pociągami, stąd opcja zakupu kolejnych 35 zespołów trakcyjnych. Decyzję najprawdopodobniej podejmie w okolicy 2032 roku. Kolejne składy posłużą do stworzenia połączeń np. do Prgi, Beneluksu lub Paryża.
Szybkie pociągi pojawia się do 2035 roku i najbliższa dekada będzie bardzo pracowita dla kolei. 29 grudnia spółka CPK ogłosiła przetarg na budowę pierwszego odcinka kolei dużych prędkości między podwarszawskim Brwinowem i lotniskiem CPK, wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku rząd przyjmę ustawę o Funduszu Kolejowym, który zwiększy jego zasilenie z 2 mld do 10 mld zł rocznie.
Pozwoli to zainwestować 70 mld zł w tory szybkich kolei między Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem („Y”). 23 grudnia PKP PLK zawarła z konsorcjum wykonawców umowę (wartą 2,4 mld zł) na instalację systemu łączności kolejowej GSM-R na 1500 km tras.
PKP Intercity podpisało w listopadzie wartą ponad 4 mld zł umowę z Alstom na dostawę 42 pociągów z piętrowymi wagonami. Pojemność nowych składów wynosi 160 tys. miejsc, gdy z usług przewoźnika korzysta codziennie 240 tys. pasażerów. Całość zamówienia zostanie zrealizowana do początku 2032 roku.
W 2027 roku PKP Intercity wdroży do użytku pierwsze hybrydowe zespoły produkcji Newag. W kolejnych latach we flocie przewoźnika pojawią się dwunapędowe lokomotywy Pesa.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak wskazuje, że w 2025 roku PKP Intercity przewozie 89 mln pasażerów, a w nieodległych latach będzie to ponad 100 mln.
