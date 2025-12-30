Reklama
PKP Intercity zamawia pociągi na 350 km/h

Przewoźnik zapewnia, że zakup szybkich pociągów na 350 km/h ma sens komercyjny, a ceny biletów nie będą odstraszające.

Publikacja: 30.12.2025 22:18

Foto: PKP Intercity

Robert Przybylski

PKP Intercity ogłosiło 29 grudnia w Dzienniku Urzędowym UE przetarg na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych wysokiej prędkości (320-350 km/h) z opcją na dalsze 35 sztuk i utrzymanie przez 30 lat. 

Przewoźnik czeka na wnioski producentów do końca kwietnia, aby dać szanse polskim podmiotom na stworzenie konsorcjów z zagranicznymi firmami, które mają doświadczenie w produkcji takich pojazdów. 

Od maja 2026 roku potrwa przez 5-6 miesięcy dialog konkurencyjny, a PKP Intercity liczy, że do maja 2027 roku otrzyma ostateczne oferty, z których wybierze najkorzystniejszą. Spodziewa się, że dostawy taboru rozpoczną się 60 miesięcy po podpisaniu umowy i potrwają 2 lata, więc 20 pociągów odbierze prawdopodobnie do 2035 roku. 

Finansowanie nie zatopi PKP Intercity

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zastrzega, że postępowanie jest skomplikowane, ponieważ zawiera nie tylko ocenę techniczną pojazdów, ale i ofertę zaplecza serwisowego oraz finansowanie. 

Prezes PKP SA Alan Beroud tłumaczy, że kształt finansowania rozstrzygnie się w trakcie dialogu konkurencyjnego i najprawdopodobniej będzie to kompilacja finansowanie dłużnego oraz dokapitalizowania PKP Intercity. 

Przewoźnik zebrał oferty dziewięciu producentów i możliwe, że wycena 20 pojazdów z utrzymaniem sięgnie 2-2,5 mld zł. Taką sumę firma zainwestuje w przewozy komercyjne. Ich udział przekracza 12 proc. pracy eksploatacyjnej przewoźnika i po zakupieniu 20 zespołów wzrośnie. 

Prezes PKP Intercity zapewnia, że bilety będą przystępne cenowo i będą porównywalne z biletami na Pendolino, więc chętnych na podróż nie zabraknie. Wskazuje, że jesienią zmalały ceny biletów na te najszybsze połączenia, np. w listopadzie średnia cena wyniosła 115 zł przy 342 km średnio pokonanym dystansie. Zarazem Pendolino przyniosło spółce w 2025 roku 70 mln zł zysku. 

Zatem – jak podkreśla PKP Intercity – zakupy bardzo szybkich pociągów są bezpieczne z punktu widzenia finansowego. Przewoźnik przygotował różne warianty zapotrzebowania i ryzyko strat na tej inwestycji jest praktycznie żadne. 

Malinowski przewiduje, że z czasem będzie rosła popularność i gęstość połączeń szybkimi pociągami, stąd opcja zakupu kolejnych 35 zespołów trakcyjnych. Decyzję najprawdopodobniej podejmie w okolicy 2032 roku. Kolejne składy posłużą do stworzenia połączeń np. do Prgi, Beneluksu lub Paryża. 

Intensywna dekada

Szybkie pociągi pojawia się do 2035 roku i najbliższa dekada będzie bardzo pracowita dla kolei. 29 grudnia spółka CPK ogłosiła przetarg na budowę pierwszego odcinka kolei dużych prędkości między podwarszawskim Brwinowem i lotniskiem CPK, wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku rząd przyjmę ustawę o Funduszu Kolejowym, który zwiększy jego zasilenie z 2 mld do 10 mld zł rocznie.

Pozwoli to zainwestować 70 mld zł w tory szybkich kolei między Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem („Y”). 23 grudnia PKP PLK zawarła z konsorcjum wykonawców umowę (wartą 2,4 mld zł) na instalację systemu łączności kolejowej GSM-R na 1500 km tras. 

PKP Intercity podpisało w listopadzie wartą ponad 4 mld zł umowę z Alstom na dostawę 42 pociągów z piętrowymi wagonami. Pojemność nowych składów wynosi 160 tys. miejsc, gdy z usług przewoźnika korzysta codziennie 240 tys. pasażerów. Całość zamówienia zostanie zrealizowana do początku 2032 roku. 

W 2027 roku PKP Intercity wdroży do użytku pierwsze hybrydowe zespoły produkcji Newag. W kolejnych latach we flocie przewoźnika pojawią się dwunapędowe lokomotywy Pesa. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak wskazuje, że w 2025 roku PKP Intercity przewozie 89 mln pasażerów, a w nieodległych latach będzie to ponad 100 mln. 

