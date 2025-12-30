PKP Intercity zamawia pociągi na 350 km/h

PKP Intercity ogłosiło 29 grudnia w Dzienniku Urzędowym UE przetarg na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych wysokiej prędkości (320-350 km/h) z opcją na dalsze 35 sztuk i utrzymanie przez 30 lat.

Przewoźnik czeka na wnioski producentów do końca kwietnia, aby dać szanse polskim podmiotom na stworzenie konsorcjów z zagranicznymi firmami, które mają doświadczenie w produkcji takich pojazdów.

Od maja 2026 roku potrwa przez 5-6 miesięcy dialog konkurencyjny, a PKP Intercity liczy, że do maja 2027 roku otrzyma ostateczne oferty, z których wybierze najkorzystniejszą. Spodziewa się, że dostawy taboru rozpoczną się 60 miesięcy po podpisaniu umowy i potrwają 2 lata, więc 20 pociągów odbierze prawdopodobnie do 2035 roku.

Finansowanie nie zatopi PKP Intercity

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zastrzega, że postępowanie jest skomplikowane, ponieważ zawiera nie tylko ocenę techniczną pojazdów, ale i ofertę zaplecza serwisowego oraz finansowanie.