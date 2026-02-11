Sektor finansowy przeznacza miliardy na koleje

Koleje cieszą się poparciem polityków, rosną przewozy pasażerskie, a w ślad za nimi sypią się zamówienia na nowy tabor. Tylko PKP Intercity złożyło zamówienia za 18,3 mld zł.

Reklama Reklama

Ten operator nie jest wyjątkiem, napływają zamówienia także z innych krajów i np. Pesa ma zlecenia z Rumunii i Czech, a cały portfel zamówień wart ponad 14 mld zł, Newag zebrał przeszło 10 mld zł.

Pieniądze dla produkcji

Rosnąca produkcja zmusza do zwiększenia aktywów oborowych. W giełdowym Newagu wzrosły one w połowie 2025 roku do ponad 921 mln zł i były o jedną trzecią większe niż rok wcześniej.

Czytaj więcej Morski Spedytorzy bez państwowej ochrony Logistycy: administracja państwa chroni armatorów i terminale, ale nie spedytorów i przewoźników.

Jedną z największych transakcji na finansowym rynku jest podpisana w grudniu 2025 roku strategiczna, 5-letnia umowa o wartości do 6,8 mld zł dla Pesa Bydgoszcz z konsorcjum, w którego skład weszło ponad 20 polskich i zagranicznych instytucji finansowych. – Ta umowa oznacza, że mamy pełną zdolność do samodzielnego funkcjonowania na rynku finansowym, czyli samodzielnego, bez poręczeń PFR, zaciągnięcia zobowiązań. Pesa nie polega na publicznych pieniądzach – podkreśla wiceprezes ds. finansowych Pesa Bydgoszcz Robert Tafiłowski.