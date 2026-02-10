Producenci aut alarmują, że bez zmiany unijnej polityki grozi im bankructwo

W liście otwartym do unijnych liderów, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) Ola Källenius zaapelował 9 lutego o powstrzymanie upadku przemysłowego Europy.

Według niego porozumienia z Mercosur oraz Indiami powinny być jak najszybciej ratyfikowane przez Parlament Europejski. Stowarzyszenie domaga się polityki ułatwiającej zwiększenie produkcji i inwestycji w Europie.

ACEA wskazuje, że powinna opierać się ona „na zachętach i wpisywać się w szersze działania na rzecz reindustrializacji, jak: szybsze i prostsze uzyskiwanie pozwoleń, niższe koszty energii w przemyśle, wyższa wydajność pracy, przewidywalne wsparcie początkowych inwestycji i bieżących kosztów operacyjnych, w szczególności w celu zwiększenia skali produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych.”

List odnosi się także do sytuacji producentów ciężarówek. Källenius poddaje w wątpliwość sens wprowadzania normy Euro VII i uważa, że fundusze powinny zostać skierowana na elektromobilność.