Reklama

Atrakcyjne dla e-handlu południe Europy

Firmy logistyczne są przygotowane do obsługi zagranicznych przesyłek na mniej znane, ale obiecujące rynki, wykorzystując możliwości lokalnych partnerów.

Publikacja: 27.02.2026 21:34

Atrakcyjne dla e-handlu południe Europy

Plac Uniwersytecki, Bukareszt

Foto: Wikipedia/Mandalin Pentelie

Robert Przybylski

Rynki e-handlu w Rumunii, Bułgarii, Grecji czy Serbii będą szybko rozwijają się. Wśród polskich e-sklepów rośnie parcie na sprzedaż w tamtym regionie, którego wartość handlu sięga łącznie 25-28 mld euro, w zależności od liczby krajów objętej szacunkami. – Coraz większe zainteresowanie wynika z silnej walki cenowej i wysokich kosztów pozyskania klienta na rynkach Europy Zachodniej. Region CEE oferuje wyższe marże i wciąż ma ogromny potencjał wzrostu, a dzięki rozwojowi lokalnych usług kurierskich stał się dla polskich e-sklepów niezwykle dostępny – tłumaczy dyrektor sprzedaży międzynarodowej w Alsendo Adam Zając. 

Polska przewaga

Rynki Europy Zachodniej (z sąsiednimi Niemcami na czele) są większe i bardziej dojrzałe, ale jednocześnie także bardziej nasycone i konkurencyjne. – Trudniej na nich przebić się z własną ofertą. Mają też mniejszy potencjał wzrostu w stosunku do rynków wschodzących – porównuje CEO Olza Logistic Lech Biernat. 

Czytaj więcej

PKP Cargo finalizuje negocjacje z Inspektoratem Wsparcia dotyczące zawarcia wieloletniej umowy na us
Szynowy
Kto dostarczy wojskowy tabor dla PKP Cargo?

Jako drugi powód rosnącej popularności regionu CEE wymienia przewagę, jaka mają polscy sprzedawcy, wynikającą z działalności na bardziej rozwiniętym i konkurencyjnym niż rynki Europy Środkowo-Wschodniej i dalej, południowej - polskim e-commerce. – Posiadają większe doświadczenie biznesowe i lepsze zaplecze logistyczne niż ich potencjalni lokalni konkurenci – uważa CEO Olza Logistic. 

W rezultacie liczba zapytań o możliwość współpracy rośnie systematycznie rok do roku. – Średni roczny wzrost liczby obsługiwanych przez nas polskich e-sklepów, które prowadzą ekspansję na rynki południowe wynosi w ostatnich 4 latach między 20 a 30% – szacuje Biernat. 

Reklama
Reklama

Także Fulfilo notuje rosnące zainteresowanie tamtym regionem i to na dwóch poziomach. – Po stronie naszych klientów oraz rynku logistycznego. Widzimy, że coraz więcej polskich e-sklepów wychodzi poza oczywiste kierunki typu Niemcy czy Czechy i zaczyna testować rynki południowe, w tym Bałkany. Jednocześnie jako operator fulfillment nie tylko obserwujemy ten trend, ale już prowadzimy konkretne działania. Firmy z Bułgarii i Rumunii coraz aktywniej wchodzą do regionu CEE i korzystają z naszego fulfillmentu. Dlatego planujemy w tym roku większy nacisk na udział w targach w tamtym rejonie oraz mocno rozglądamy się za celami akwizycyjnymi – zaznacza prezes Fulfilio Arkadiusz Filipowski. 

Dodaje, że ekspansja zagraniczna staje się w Polsce coraz powszechniejszym etapem rozwoju e-commerce. Według badania Fulfilio 46% polskich e-sklepów już sprzedaje za granicą, a kolejne 20% planuje rozpoczęcie ekspansji w ciągu najbliższego roku.

Czytaj więcej

Czy będzie co wozić? Ekonomiści prognozują 2026 roku dla transportu
Drogowy
Czy będzie co wozić? Ekonomiści prognozują 2026 roku dla transportu

Faworyci

Najpopularniejsze kraje na celowniku polskich e-sklepów to Czechy i Rumunia. – Czechy to nasz bliski sąsiad – koszt i czas dostawy z Polski są tam często zbliżone do przesyłek krajowych. Uruchomienie lokalnych opcji dostawy, takich jak Packeta czy Česká Pošta, jest dziś szybkie i dostępne dla każdego sklepu. Z kolei Rumunia to rynek o gigantycznej dynamice wzrostu, mocno nastawiony na import. Dostępność i dobra jakość polskich produktów idealnie wpisują się w rosnące potrzeby tamtejszych konsumentów – podkreśla dyrektor w Alsendo. 

Perspektywa Olza Logistic jest nieco inna, co wynika z lokalizacji na Śląsku Cieszyńskim. – Od początku działalności, 15 lat temu, najpopularniejszym rynkiem, jaki obsługiwaliśmy były Czechy. Obecnie jednak naszym największym rynkiem jest Rumunia. W najbliższych latach przewidujemy duży wzrost na rynku bułgarskim. Do najatrakcyjniejszy dla polskich sklepów kierunków zaliczamy także Bułgarię, Chorwację i Grecję – wymienia Biernat. 

Z obserwacji Fulfilio wynika, że największe zainteresowanie, zarówno w zapytaniach rynkowych, jak i w obserwowanych projektach, firma widzi w Rumunii i Bułgarii. – Coraz wyraźniej rośnie też znaczenie Serbii, zwłaszcza pod kątem dynamiki e-commerce i potencjału wolumenów w kolejnych latach – przewiduje Filipowski. – To potwierdzają wyniki raportu Fulfilio „Polski e-commerce za granicą”. Już 17% polskich firm prowadzi sklepy internetowe w Chorwacji, 16% w Rumunii, 10% w Bułgarii, a 8% w Albanii. Z kolei wśród firm planujących wejście na te rynki, po 10% rozważa Chorwację i Słowenię, 7% Bułgarię, a 2% Rumunię – wskazuje prezes Fulfilio. 

Reklama
Reklama

Masowa skala

Firmy TSL przekonują, że znalazły się w fazie intensywnego działania. – Duże polskie marki weszły na te rynki lata temu i dziś często grają tam rolę liderów. Teraz nadszedł czas na masową ekspansję średnich i małych sklepów. Co istotne, widzimy zmianę w mentalności founderów – nowe e-commerce'y już na etapie planowania biznesu myślą kategoriami europejskimi, od razu zabezpieczając logistykę i płatności cross-borderowe – zaznacza Zając. 

Czytaj więcej

Kolejowe inwestycje ożywiają setki gałęzi polskiego przemysłu
Szynowy
Kolejowe inwestycje ożywiają setki gałęzi polskiego przemysłu

Także Fulfilo chwali się sukcesami. – Równolegle patrzymy na region przez pryzmat inwestycji i przejęć. Fulfilio prowadzi rozmowy akwizycyjne zarówno w Polsce, jak i za granicą, a jednym z rozważanych wektorów jest właśnie ekspansja terytorialna w kolejnych regionach Europy, w tym Europa Południowa – podkreśla Filipowski.

Olza Logistic ma na tyle duże potoki ładunków, że posiada własne, regularne połączenia liniowe realizowane codziennie na rynki południowe. – Dzięki stałej częstotliwości wyjazdów zapewniamy przewidywalność dostaw, krótkie czasy tranzytu oraz pełną kontrolę nad procesem transportowym – przypomina Biernat. 

Codzienne linehaule oferuje do Rumunii, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, GR, HR, Słowenii, nie wspominając o Niemczech, krajach bałtyckich, Skandynawii i Ukrainie. – Największe obłożenie notujemy na kierunkach: Rumunia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Bułgaria, Chorwacja i Węgry – wymienia CEO Olza Logistic. 

Dodaje, że firma oferuje pakiety pozwalające na proste rozpoczęcie sprzedaży „za jednym zamachem” na więcej niż jednym rynku. Takie popularne pary kierunków ekspansji to Czechy i Słowacja, Chorwacja i Słowenia, ale też Rumunia i Węgry. 

Reklama
Reklama

Filipowski przekonuje, że rola doświadczonego operatora fulfillment rośnie na tych kierunkach, gdzie trzeba zapewnić przewidywalne czasy dostaw z lokalnie akceptowanymi metodami płatności, z jakością ostatniej mili oraz z sensownie zorganizowanymi zwrotami. – Praktyka pokazuje, że na tych rynkach należy bezwzględnie korzystać z lokalnych rozwiązań kurierskich – zaznacza Zając. 

Czytaj więcej

Pół miliona dolarów nagrody za znalezienie tankowca
Morski
Pół miliona dolarów nagrody za znalezienie tankowca

Tłumaczy, że lokalni gracze dysponują tam znacznie gęstszą, lepiej doinwestowaną infrastrukturą i gwarantują wyższą jakość samej dostawy. – Wykorzystanie w koszyku zakupowym logotypu przewoźnika, którego konsument zna i któremu ufa, bardzo wyraźnie zwiększa konwersję i zabezpiecza renomę polskiego e-sklepu – podkreśla Zając.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

To będzie dobry rok dla logistyki kontraktowej
Produkty i Usługi
To będzie dobry rok dla logistyki kontraktowej
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Kurierzy w strefach czystego transportu
Produkty i Usługi
Kurierzy w strefach czystego transportu
Ciuchy z drugiej ręki z automatu (paczkowego)
Produkty i Usługi
Ciuchy z drugiej ręki z automatu (paczkowego)
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Internetowy handel pomógł Pocztexowi
Produkty i Usługi
Internetowy handel pomógł Pocztexowi
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama