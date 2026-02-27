Atrakcyjne dla e-handlu południe Europy

Także Fulfilo notuje rosnące zainteresowanie tamtym regionem i to na dwóch poziomach. – Po stronie naszych klientów oraz rynku logistycznego. Widzimy, że coraz więcej polskich e-sklepów wychodzi poza oczywiste kierunki typu Niemcy czy Czechy i zaczyna testować rynki południowe, w tym Bałkany. Jednocześnie jako operator fulfillment nie tylko obserwujemy ten trend, ale już prowadzimy konkretne działania. Firmy z Bułgarii i Rumunii coraz aktywniej wchodzą do regionu CEE i korzystają z naszego fulfillmentu. Dlatego planujemy w tym roku większy nacisk na udział w targach w tamtym rejonie oraz mocno rozglądamy się za celami akwizycyjnymi – zaznacza prezes Fulfilio Arkadiusz Filipowski.

Dodaje, że ekspansja zagraniczna staje się w Polsce coraz powszechniejszym etapem rozwoju e-commerce. Według badania Fulfilio 46% polskich e-sklepów już sprzedaje za granicą, a kolejne 20% planuje rozpoczęcie ekspansji w ciągu najbliższego roku.

Faworyci

Najpopularniejsze kraje na celowniku polskich e-sklepów to Czechy i Rumunia. – Czechy to nasz bliski sąsiad – koszt i czas dostawy z Polski są tam często zbliżone do przesyłek krajowych. Uruchomienie lokalnych opcji dostawy, takich jak Packeta czy Česká Pošta, jest dziś szybkie i dostępne dla każdego sklepu. Z kolei Rumunia to rynek o gigantycznej dynamice wzrostu, mocno nastawiony na import. Dostępność i dobra jakość polskich produktów idealnie wpisują się w rosnące potrzeby tamtejszych konsumentów – podkreśla dyrektor w Alsendo.

Perspektywa Olza Logistic jest nieco inna, co wynika z lokalizacji na Śląsku Cieszyńskim. – Od początku działalności, 15 lat temu, najpopularniejszym rynkiem, jaki obsługiwaliśmy były Czechy. Obecnie jednak naszym największym rynkiem jest Rumunia. W najbliższych latach przewidujemy duży wzrost na rynku bułgarskim. Do najatrakcyjniejszy dla polskich sklepów kierunków zaliczamy także Bułgarię, Chorwację i Grecję – wymienia Biernat.

Z obserwacji Fulfilio wynika, że największe zainteresowanie, zarówno w zapytaniach rynkowych, jak i w obserwowanych projektach, firma widzi w Rumunii i Bułgarii. – Coraz wyraźniej rośnie też znaczenie Serbii, zwłaszcza pod kątem dynamiki e-commerce i potencjału wolumenów w kolejnych latach – przewiduje Filipowski. – To potwierdzają wyniki raportu Fulfilio „Polski e-commerce za granicą”. Już 17% polskich firm prowadzi sklepy internetowe w Chorwacji, 16% w Rumunii, 10% w Bułgarii, a 8% w Albanii. Z kolei wśród firm planujących wejście na te rynki, po 10% rozważa Chorwację i Słowenię, 7% Bułgarię, a 2% Rumunię – wskazuje prezes Fulfilio.