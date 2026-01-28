Kurierzy w strefach czystego transportu

31 marca 2026 zakończy się projekt GRETA, w ramach którego Łukasiewicz-PIT oraz Miasto Poznań realizowały pilotażowe wdrożenie modelu niskoemisyjnych dostaw przesyłek kurierskich. Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny współrealizował pilotaż z GLS Poland. – W Poznaniu testowaliśmy zastosowanie miejskich centrów przeładunkowych i rowerów cargo dla dostaw ostatniej mili kurierskiej. Łukasiewicz-PIT opracował koncepcję razem z partnerem z branży kurierskiej. Zwróciliśmy się o wsparcie do GLS Poland wiedząc, że ta firma zainteresowana jest wdrażaniem nisko i bezemisyjnych dostaw ostatniej mili – tłumaczy Marta Cudziło, kierowniczka Grupy Badawczej Logistyki, zastępca dyrektora Centrum Nowoczesnej Mobilności Łukasiewicz-PIT.

Skomplikowane procedury

Uzgodnienia funkcjonalności i kształtu hubu przeładunkowego trwały rok. Zespół badawczy brał pod uwagę kilka lokalizacji w centrum miasta. – Jego władze współpracowały z nami i wskazały teren w gestii Zarządu Dróg Miejskich. Przeszliśmy uzgodnienia od strony konstruktorskiej oraz dzierżawy. Nas wszystkich zdziwiła skala procedur niezbędnych do przejścia. Mimo, że mikrohub to niewielka konstrukcja użytkowana tymczasowo (biorąc pod uwagę pilotaż, który trwał 6 miesięcy), trwale nie związana z gruntem, zatem nie było konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę (wg prawa budowlanego) to procedury związane z użyczeniem gruntu oraz postawieniem na nim hubu przez wyłonionego wykonawcę trwały nadspodziewanie długo – podkreśla Cudziło. – Na przygotowany projekt uzyskaliśmy ostatecznie wszystkie zgody, przy czym sama konstrukcja musiała być opiniowana przez plastyka miejskiego również w takich szczegółach jak odcień szarości mikrohubu – przypomina Cudziło.

Zaznacza, że nie każde miejsce przeładunku przesyłek z auta na rowery można nazwać mikrohubem miejskim. – To musi być budynek nie tylko ulokowany w mieście, ale również spełniający określone wymagania tj. zapewniający bezpieczną i sprawną realizację procesów przeładunku i składowania paczek, składowanie i ładowanie rowerów, wpisujący się w przestrzeń miejską i nie zaburzający estetyki otoczenia, świetnie, jeśli jest również efektywny energetycznie – wymienia Cudziło.

Mikrohub w projekcie GRETA został skonstruowany i wydzierżawiony przez wyłonionego wykonawcę, a następnie udostępniony do testów GLS Poland. Fizycznie mikrohub stanął przy ul. Pułaskiego, w nim kurierzy przechowywali i ładowali rowery i w nim, podczas trwającego 6 miesięcy pilotażu furgonetka codziennie wyładowywała paczki a te po przeładunku na rowery wyruszały do odbiorców. Pilotaż trwał do końca maja 2025 roku.