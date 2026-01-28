Kurierzy w strefach czystego transportu

Aktualizacja: 29.01.2026 01:23 Publikacja: 28.01.2026 12:00
31 marca 2026 zakończy się projekt GRETA, w ramach którego Łukasiewicz-PIT oraz Miasto Poznań realizowały pilotażowe wdrożenie modelu niskoemisyjnych dostaw przesyłek kurierskich. Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny współrealizował pilotaż z GLS Poland. – W Poznaniu testowaliśmy zastosowanie miejskich centrów przeładunkowych i rowerów cargo dla dostaw ostatniej mili kurierskiej. Łukasiewicz-PIT opracował koncepcję razem z partnerem z branży kurierskiej. Zwróciliśmy się o wsparcie do GLS Poland wiedząc, że ta firma zainteresowana jest wdrażaniem nisko i bezemisyjnych dostaw ostatniej mili – tłumaczy Marta Cudziło, kierowniczka Grupy Badawczej Logistyki, zastępca dyrektora Centrum Nowoczesnej Mobilności Łukasiewicz-PIT.
Uzgodnienia funkcjonalności i kształtu hubu przeładunkowego trwały rok. Zespół badawczy brał pod uwagę kilka lokalizacji w centrum miasta. – Jego władze współpracowały z nami i wskazały teren w gestii Zarządu Dróg Miejskich. Przeszliśmy uzgodnienia od strony konstruktorskiej oraz dzierżawy. Nas wszystkich zdziwiła skala procedur niezbędnych do przejścia. Mimo, że mikrohub to niewielka konstrukcja użytkowana tymczasowo (biorąc pod uwagę pilotaż, który trwał 6 miesięcy), trwale nie związana z gruntem, zatem nie było konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę (wg prawa budowlanego) to procedury związane z użyczeniem gruntu oraz postawieniem na nim hubu przez wyłonionego wykonawcę trwały nadspodziewanie długo – podkreśla Cudziło. – Na przygotowany projekt uzyskaliśmy ostatecznie wszystkie zgody, przy czym sama konstrukcja musiała być opiniowana przez plastyka miejskiego również w takich szczegółach jak odcień szarości mikrohubu – przypomina Cudziło.
Zaznacza, że nie każde miejsce przeładunku przesyłek z auta na rowery można nazwać mikrohubem miejskim. – To musi być budynek nie tylko ulokowany w mieście, ale również spełniający określone wymagania tj. zapewniający bezpieczną i sprawną realizację procesów przeładunku i składowania paczek, składowanie i ładowanie rowerów, wpisujący się w przestrzeń miejską i nie zaburzający estetyki otoczenia, świetnie, jeśli jest również efektywny energetycznie – wymienia Cudziło.
Mikrohub w projekcie GRETA został skonstruowany i wydzierżawiony przez wyłonionego wykonawcę, a następnie udostępniony do testów GLS Poland. Fizycznie mikrohub stanął przy ul. Pułaskiego, w nim kurierzy przechowywali i ładowali rowery i w nim, podczas trwającego 6 miesięcy pilotażu furgonetka codziennie wyładowywała paczki a te po przeładunku na rowery wyruszały do odbiorców. Pilotaż trwał do końca maja 2025 roku.
GLS Poland używa w Poznaniu 3 rowerów i wraz z trzema kurierami przeniósł je na czas próby do mikrohubu. – Rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdziło, ma dobrą lokalizację i jako operator możemy sprawnie obsługiwać tereny miejskiego centrum. Rowery cargo pokonywały dziennie do 100 km, przy czym każdy wyjeżdżał 2-3 razy dziennie na trasy liczące 30-50 km. Dzięki mikrohubowi znacznie wzrosła nasza elastyczność i wydajność w tym obszarze – przyznaje dyrektor operacji krajowych i infrastruktury GLS Poland Andrzej Wasielewski.
Zaznacza, że rower cargo ma duże możliwości ładunkowe, powierzchnia ładunkowa mierzy 1,3 m kw., a zarazem dzięki szerokości 90 cm, rower może korzystać ze ścieżek rowerowych, omijając uliczne korki.
Cudziło przypomina, że celem projektu nie było zaspokojenie indywidualnych potrzeb GLS Poland, lecz opracowanie i przetestowanie skalowalnego modelu zrównoważonych dostaw miejskich, który spełni nie tylko ekonomiczne wymagania biznesu, ale również normy społeczne i środowiskowe – To pierwszy krok na ścieżce wdrażania w centrach miast niskoemisyjnych dostaw ostatniej mili – dodaje Cudziło.
Podkreśla, że rozwiązanie jest nie tylko skalowalne (możliwe do zastosowania przez innych operatorów), ale również ma duży potencjał rozwoju – Chodzi m.in. o to, że zostało opracowane w formie modułowej, co daje możliwość budowania miejskich, współdzielonych przestrzeni przeładunkowych, gdzie działać będą różne podmioty, a przestrzenie takie będą mogły funkcjonować w wielu rejonach miasta, stanowiąc pełny przykład wdrażania niskoemisyjnej logistyki ostatniej mili. Mamy zamiar realizować kolejne projekty mające na celu rozwijanie i wdrażanie koncepcji współdzielonych mikrohubów miejskich, z dodatkowymi funkcjonalnościami, np. umożliwienie nadawania i odbioru paczek klientom – wskazuje zastępca dyrektora Centrum Nowoczesnej Mobilności Łukasiewicz - PIT.
GRETA to Greening Regional Freight Transport in Functional Urban Areas, projekt ruszył w kwietniu 2023 roku i realizowanych jest w nim 5 pilotaży miejskich: Maribor, Reggio Emilia, Werona, Poznań i Budapeszt. W Polsce Ł-PIT otrzymał 256,6 tys. euro dofinansowania unijnego oraz 237 tys. zł z Ministerstwa Nauki.
