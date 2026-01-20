Internetowy handel pomógł Pocztexowi

Poczta Polska raportuje, że w 2025 roku zwiększyła się przewaga paczek w segmencie B2C, które zdecydowanie przewyższały paczki C2C. Głównym motorem wzrostu pozostawał rynek e-commerce, odpowiadający za największą część nadawanych paczek.

Dobra końcówka roku

Już podczas trwania promocji z cyklu Black Friday i w tygodniu przed mikołajkami liczba wysyłanych przez Polaków paczek np. z pomocą usługi Pocztex zaczęła piąć się w górę i w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrosła o blisko 10 proc. Black Week 2025 okazał się dla Pocztexu bardzo udanym okresem – operator odnotował blisko 30-procentowy wzrost potoków w porównaniu z rokiem poprzednim. „Jest to efekt konsekwentnych działań optymalizacyjnych oraz inwestycji w poprawę jakości i niezawodności usług” podkreśla biuro prasowe Poczty Polskiej.

Dla PP rekordowy był grudzień. W każdym przedświątecznym tygodniu liczba paczek była wyższa niż w tym samym tygodniu ub. roku, a średnia tygodniowa liczba przesyłek w grudniu 2025 jest wyższa od średniej tygodniowej z listopada o 26,3 proc. i nawet o 47,6 proc. wyższa od średniej tygodniowej z całego bieżącego roku. Prawdziwie rekordowy był jednak ostatni tydzień przed świętami – od 15 do 21 grudnia. Liczba nadanych paczek była w nim najwyższa w tym roku, a w stosunku do tego samego tygodnia w jednym z ostatnich pięciu lat wyższa nawet o połowę.

Poczta Polska wskazuje na dobre wyniki terminowości doręczeń. Aż 95 proc. przesyłek w opcji D2D (door to door), czyli doręczanych do domów klientów, jest dostarczanych już kolejnego dnia roboczego po ich nadaniu (D+1). Dla dostaw OOH (do punktów odbioru czy automatów paczkowych) wskaźnik doręczeń D+1 sięgnął ponad 98 proc.