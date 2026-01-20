Reklama

Internetowy handel pomógł Pocztexowi

Konsumpcja odbiła w ostatnich miesiącach minionego roku, w tym w kanale internetowym, na czym skorzystali operatorzy kurierscy.

Publikacja: 20.01.2026 21:05

Robert Przybylski

Foto: Robert Przybylski

Poczta Polska raportuje, że w 2025 roku zwiększyła się przewaga paczek w segmencie B2C, które zdecydowanie przewyższały paczki C2C. Głównym motorem wzrostu pozostawał rynek e-commerce, odpowiadający za największą część nadawanych paczek. 

Dobra końcówka roku

Już podczas trwania promocji z cyklu Black Friday i w tygodniu przed mikołajkami liczba wysyłanych przez Polaków paczek np. z pomocą usługi Pocztex zaczęła piąć się w górę i w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrosła o blisko 10 proc. Black Week 2025 okazał się dla Pocztexu bardzo udanym okresem – operator odnotował blisko 30-procentowy wzrost potoków w porównaniu z rokiem poprzednim. „Jest to efekt konsekwentnych działań optymalizacyjnych oraz inwestycji w poprawę jakości i niezawodności usług” podkreśla biuro prasowe Poczty Polskiej. 

InPost umacnia się w przesyłkach międzynarodowych
Produkty i Usługi
InPost umacnia się w przesyłkach międzynarodowych

Dla PP rekordowy był grudzień. W każdym przedświątecznym tygodniu liczba paczek była wyższa niż w tym samym tygodniu ub. roku, a średnia tygodniowa liczba przesyłek w grudniu 2025 jest wyższa od średniej tygodniowej z listopada o 26,3 proc. i nawet o 47,6 proc. wyższa od średniej tygodniowej z całego bieżącego roku. Prawdziwie rekordowy był jednak ostatni tydzień przed świętami – od 15 do 21 grudnia. Liczba nadanych paczek była w nim najwyższa w tym roku, a w stosunku do tego samego tygodnia w jednym z ostatnich pięciu lat wyższa nawet o połowę.

Poczta Polska wskazuje na dobre wyniki terminowości doręczeń. Aż 95 proc. przesyłek w opcji D2D (door to door), czyli doręczanych do domów klientów, jest dostarczanych już kolejnego dnia roboczego po ich nadaniu (D+1). Dla dostaw OOH (do punktów odbioru czy automatów paczkowych) wskaźnik doręczeń D+1 sięgnął ponad 98 proc. 

Państwowy operator zaznacza, że zdecydowaną przewagę miały przesyłki krajowe, które znacząco przewyższyły segment zagraniczny. W obrocie międzynarodowym największym zainteresowaniem cieszył się kierunek do Niemiec, natomiast po stronie importu najwięcej przesyłek trafiało do Polski od podmiotów azjatyckich. 

Logistycy korzystają z rozwoju e-handlu

Specyfiką Polski logistyki e-commerce jest obsługa rynku krajowego, a od kilku lat staje się europejskim centrum logistycznym dla wielu firm, zwłaszcza, choć nie wyłącznie, z branży modowej. – Pomimo pewnej niepewności związanej z obecną sytuacją geopolityczną, obserwujemy stałą tendencję do regularnego otwierania lub przenoszenia nowych europejskich centrów logistycznych, szczególnie w zachodniej i południowej części kraju – wskazuje dyrektor zarządzający w ID Logistics Polska Yann Belgy. 

Spowalnia eksportowy silnik transportu drogowego
Drogowy
Spowalnia eksportowy silnik transportu drogowego

Dodaje, że rozwój krajowych i paneuropejskich centrów logistycznych - miały zatem duży wpływ na rozwój działalności ID Logistics w Polsce, gdzie wolumen e-commerce obsługiwany w naszych polskich magazynach wzrósł z 5 proc. w 2020 r. do ponad 60 proc. w 2025 roku. 

Stąd inwestycje e-sklepów w specyficzne potrzeby logistyki e-commerce: centra fulfillmentowe dla dużych potoków lub wydzielone strefy w przypadku małych i średnich klientów. 

Obsługa międzynarodowych przesyłek także wymaga dodatkowych nakładów. – Kluczowym wyzwaniem dla sprzedawców staje się zapewnienie terminowości dostaw, ponieważ nawet najmniejsze niedogodności mogą przełożyć się na stratę klienta – przekonuje EU Cross Border Trade Senior Manager w eBay Sara Lapi. 

Mocny rynek krajowy

Sprzedaż detaliczna w Polsce w październiku 2025 roku wzrosła o 5,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, a w stosunku do września zwiększyła się aż o 6,7 proc., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

PKO Research podlicza, że sprzedaż detaliczna w listopadzie wzrosła o 3,1 proc. r/r, czyli nieco poniżej prognozy analityków tego banku (3,5 proc. r/r). Spowolnienie dynamiki tłumaczą mniejszą liczbą dni handlowych. Po oczyszczeniu z tego efektu obraz popytu pozostaje jednak relatywnie solidny, a kondycja konsumenta nadal jest dobra. 

Najmocniej rosła sprzedaż dóbr trwałych: mebli, RTV i AGD (+16,6 proc. r/r), pojazdów i części (+12,9 proc.) oraz odzieży i obuwia (+12,2 proc.). To kategorie szczególnie wrażliwe na realne dochody i warunki finansowe, co potwierdza, że część gospodarstw domowych wraca do większych zakupów — zgodnie z sygnałami płynącymi z badań koniunktury. 

Od lipca do września wynajęto 1,59 mln mkw. powierzchni magazynowo- przemysłowej
Rynek
Nie tylko Warszawa pociągnie rynek magazynowy

Sprzedaż internetowa nadal systematycznie zwiększa swój udział (w listopadzie 11,0 proc.), a przedświąteczny popyt był szczególnie widoczny w odzieży oraz AGD/RTV, gdzie kanał online odpowiada już za niemal jedną trzecią sprzedaży. 

