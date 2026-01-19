InPost umacnia się w przesyłkach międzynarodowych

Aktualizacja: 19.01.2026 16:03 Publikacja: 19.01.2026 12:55
Foto: Robert Przybylski
Grupa InPost uruchomiła InPost Easy, czyli platformę do obsługi przesyłek transgranicznych dla klientów indywidualnych. Wszyscy klienci w tych krajach mogą wysyłać i odbierać paczki za pośrednictwem jednej, prostej platformy, bez konieczności logowania.
Rozwiązanie objęło osiem europejskich rynków: Polskę, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. – Wierzymy, że logistyka transgraniczna nie musi być skomplikowana. Stworzyliśmy jednolitą platformę InPost Easy dla klientów zagranicznych dostępną w ośmiu wersjach językowych. Dzięki niej przekształcamy złożony proces w prostą czynność – obiecuje prezes i założyciel Grupy InPost Rafał Brzoska.
Czytaj więcej
Polscy przewoźnicy alarmują o rosnącej konkurencji ze strony zagranicznych przewoźników. Tracą un...
W pierwszym etapie wdrożenia InPost Easy pozwoli w prosty sposób nadać paczkę w jednym z trzech dostępnych gabarytów zarówno za pośrednictwem paczkomatów, jak i punktów nadania i odbioru. Za pomocą platformy system automatycznie wygeneruje także etykietę przewozową, a cały proces będzie możliwy bez zakładania konta. Opłaty za przesyłki pobierane są w walucie kraju nadania.
Usługa została wprowadzona w ramach technologicznej współpracy z firmą Alsendo. Partnerstwo umożliwiło stworzenie wspólnego, zunifikowanego zaplecza technologicznego, które integruje kluczowe procesy logistyczne w ramach jednej platformy.
Firma Alsendo została wybrana na partnera technologicznego, ponieważ posiada udokumentowane doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych, skalowalnych rozwiązań logistycznych dostosowanych do specyficznych wymagań dużych przedsiębiorstw.
Liczba obsługiwanych przez Alsendo przesyłek międzynarodowych wzrosła w 2025 roku o prawie 50 proc. – Alsendo od kilku lat dynamicznie rozwija swoją działalność na rynku paneuropejskim, dlatego rozpoczęcie współpracy z tak rozpoznawalnym i dużym graczem jak InPost jest dla nas potwierdzeniem wiarygodność jako partnera technologicznego w branży logistycznej. Stworzenie tej platformy wzmacnia naszą rolę w ecosystemie e-commerce i logistyki, a jednocześnie otwiera nam drogę do kolejnych projektów międzynarodowych, w których możemy się dzielić naszą ekspertyzą i innowacyjnym podejściem – przekonuje CEO Alsendo Magda Magnuszewska.
Czytaj więcej
Spółka Rafała Brzoski prawdopodobnie planuje ekspansję w Niemczech, jednak proces zdobywania tego...
Także dane brokerów prowierdzają wzrost zainteresowania przesyłkami międzynarodowymi. – W ubiegłym roku, w Globkurier, najwyższą dynamikę wzrostu odnotowaliśmy w przesyłkach międzynarodowych. W niektórych szczytowych okresach roku wolumeny w tym obszarze były wyższe nawet o 50 proc. w porównaniu do 2024 – porównuje prezes Globkurier Mateusz Pycia.
Wyzwaniem dola operatorów kurierskich (oraz InPost) jest obsługa krajów pozaunijnych. Jedną z głównych barier rozwoju zagranicznego pozostają skomplikowane procedury celne, szczególnie po wprowadzonych ubiegłorocznych zmianach zasad ich regulacji w USA. Ułatwieniem na tym polu dla przedsiębiorców są automatyzacja weryfikacji dokumentacji celnej i zaawansowane modele logistyczne, wspierające ich na przykład w obszarach DDP czy konsolidacji zwrotów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ostatnich miesiącach doszło do kilku spektakularnych przejęć i umów o współdzieleniu sieci dostaw poza domem....
Za kilka lat cyfrowe listy zastąpią papierowe, a przyszłość poczt narodowych jest w obsłudze handlu internetowego.
Firmy logistyczne dostrzegają dużą szansę rynkową w segmencie dostaw towarów gabarytowych na ostatniej mili. Fir...
Druga mocna połowa roku i przesyłki międzynarodowe ożywiają branżę kurierską.
Kurierzy i sklepy spodziewają się rosnącej fali poświątecznych zwrotów internetowych zakupów. Do obsłużenia będą...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas