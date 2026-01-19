InPost umacnia się w przesyłkach międzynarodowych

Grupa InPost uruchomiła InPost Easy, czyli platformę do obsługi przesyłek transgranicznych dla klientów indywidualnych. Wszyscy klienci w tych krajach mogą wysyłać i odbierać paczki za pośrednictwem jednej, prostej platformy, bez konieczności logowania.

Rozwiązanie objęło osiem europejskich rynków: Polskę, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. – Wierzymy, że logistyka transgraniczna nie musi być skomplikowana. Stworzyliśmy jednolitą platformę InPost Easy dla klientów zagranicznych dostępną w ośmiu wersjach językowych. Dzięki niej przekształcamy złożony proces w prostą czynność – obiecuje prezes i założyciel Grupy InPost Rafał Brzoska.

W pierwszym etapie wdrożenia InPost Easy pozwoli w prosty sposób nadać paczkę w jednym z trzech dostępnych gabarytów zarówno za pośrednictwem paczkomatów, jak i punktów nadania i odbioru. Za pomocą platformy system automatycznie wygeneruje także etykietę przewozową, a cały proces będzie możliwy bez zakładania konta. Opłaty za przesyłki pobierane są w walucie kraju nadania.

Usługa została wprowadzona w ramach technologicznej współpracy z firmą Alsendo. Partnerstwo umożliwiło stworzenie wspólnego, zunifikowanego zaplecza technologicznego, które integruje kluczowe procesy logistyczne w ramach jednej platformy.