Reklama

InPost umacnia się w przesyłkach międzynarodowych

Wyraźny wzrost liczby międzynarodowych przesyłek zmusza operatorów do przygotowania prostych narzędzi do obsługi atrakcyjnego rynku.

Publikacja: 19.01.2026 12:55

InPost umacnia się w przesyłkach międzynarodowych

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Grupa InPost uruchomiła InPost Easy, czyli platformę do obsługi przesyłek transgranicznych dla klientów indywidualnych. Wszyscy klienci w tych krajach mogą wysyłać i odbierać paczki za pośrednictwem jednej, prostej platformy, bez konieczności logowania. 

Rozwiązanie objęło osiem europejskich rynków: Polskę, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. – Wierzymy, że logistyka transgraniczna nie musi być skomplikowana. Stworzyliśmy jednolitą platformę InPost Easy dla klientów zagranicznych dostępną w ośmiu wersjach językowych. Dzięki niej przekształcamy złożony proces w prostą czynność – obiecuje prezes i założyciel Grupy InPost Rafał Brzoska. 

Czytaj więcej

Spowalnia eksportowy silnik transportu drogowego
Drogowy
Spowalnia eksportowy silnik transportu drogowego

W pierwszym etapie wdrożenia InPost Easy pozwoli w prosty sposób nadać paczkę w jednym z trzech dostępnych gabarytów zarówno za pośrednictwem paczkomatów, jak i punktów nadania i odbioru. Za pomocą platformy system automatycznie wygeneruje także etykietę przewozową, a cały proces będzie możliwy bez zakładania konta.  Opłaty za przesyłki pobierane są w walucie kraju nadania. 

Usługa została wprowadzona w ramach technologicznej współpracy z firmą Alsendo. Partnerstwo umożliwiło stworzenie wspólnego, zunifikowanego zaplecza technologicznego, które integruje kluczowe procesy logistyczne w ramach jednej platformy. 

Reklama
Reklama

Firma Alsendo została wybrana na partnera technologicznego, ponieważ posiada udokumentowane doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych, skalowalnych rozwiązań logistycznych dostosowanych do specyficznych wymagań dużych przedsiębiorstw. 

Liczba obsługiwanych przez Alsendo przesyłek międzynarodowych wzrosła w 2025 roku o prawie 50 proc. – Alsendo od kilku lat dynamicznie rozwija swoją działalność na rynku paneuropejskim, dlatego rozpoczęcie współpracy z tak rozpoznawalnym i dużym graczem jak InPost jest dla nas potwierdzeniem wiarygodność jako partnera technologicznego w branży logistycznej. Stworzenie tej platformy wzmacnia naszą rolę w ecosystemie e-commerce i logistyki, a jednocześnie otwiera nam drogę do kolejnych projektów międzynarodowych, w których możemy się dzielić naszą ekspertyzą i innowacyjnym podejściem – przekonuje CEO Alsendo Magda Magnuszewska.

Czytaj więcej

Czy InPost przymierza się do wejścia do Niemiec?
Firmy
Czy InPost przymierza się do wejścia do Niemiec?

Także dane brokerów prowierdzają wzrost zainteresowania przesyłkami międzynarodowymi. – W ubiegłym roku, w Globkurier, najwyższą dynamikę wzrostu odnotowaliśmy w przesyłkach międzynarodowych. W niektórych szczytowych okresach roku wolumeny w tym obszarze były wyższe nawet o 50 proc. w porównaniu do 2024 – porównuje prezes Globkurier Mateusz Pycia. 

Wyzwaniem dola operatorów kurierskich (oraz InPost) jest obsługa krajów pozaunijnych. Jedną z głównych barier rozwoju zagranicznego pozostają skomplikowane procedury celne, szczególnie po wprowadzonych ubiegłorocznych zmianach zasad ich regulacji w USA. Ułatwieniem na tym polu dla przedsiębiorców są automatyzacja weryfikacji dokumentacji celnej i zaawansowane modele logistyczne, wspierające ich na przykład w obszarach DDP czy konsolidacji zwrotów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Firmy InPost rynek przesyłek kurierskich Rafał Brzoska Alsendo GlobKurier.pl
Przyspiesza konsolidacja kurierów
Produkty i Usługi
Przyspiesza konsolidacja kurierów
Poczta Polska nie idzie śladami poczty duńskiej
Produkty i Usługi
Poczta Polska nie idzie śladami poczty duńskiej
Rośnie trudny biznes, czyli dostawy gabarytów
Produkty i Usługi
Rośnie trudny biznes, czyli dostawy gabarytów
Kurierzy podsumowują 2025 rok
Produkty i Usługi
Kurierzy podsumowują 2025 rok
Przybiera styczniowa fala zwrotów
Produkty i Usługi
Przybiera styczniowa fala zwrotów
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama