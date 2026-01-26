Dobry rok dla Lot Cargo

Reklama

Chiński e-handel napędzę przewozy lotnicze, także do Europy Środkowo-Wschodniej, ale w eksporcie nadal najważniejsze są Stany Zjednoczone.

Publikacja: 26.01.2026 19:09

PLL LOT

Foto: PLL LOT

Robert Przybylski

Praca przewozowa europejskich linii lotniczych w transporcie ładunków wzrosła po pierwszych jedenastu miesiącach 2025 roku o 2,7 proc. dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na trasach azjatyckich i północnoamerykańskich. W listopadzie wzrost przewozów nawet przyspieszył do 5,8 proc., raportuje Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA. 

Polskie przewozy rosną wolniej niż krajów regionu

Rosną także przewozy Europy Środkowo-Wschodniej, średnio o 10 proc., przy czym wyraźnie większy wzrost po stronie importu niż eksportu. – Na przykładzie Polski – największej gospodarki regionu – wymiana handlowa w eksporcie wzrosła o około 8 proc., podczas, gdy import zwiększył się o około 13 proc. Analogiczna dynamika jest widoczna w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – wskazuje dyrektor Biura Cargo i Poczty w PLL Lot Michał Grochowski. 

Czytaj więcej

Ciuchy z drugiej ręki z automatu (paczkowego)
Produkty i Usługi
Ciuchy z drugiej ręki z automatu (paczkowego)

Tłumaczy, że kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost pozostaje dynamiczny rozwój chińskiego sektora e-commerce. – Analizując eksport całego regionu, można zauważyć dwucyfrowe tempo wzrostu w większości krajów.  Wyjątkiem pozostaje Polska, która – mimo że jest największym generatorem wolumenu eksportowego w regionie – zanotowała relatywnie najniższą dynamikę wzrostu, na poziomie około 8 proc. Tradycyjnie zarówno dla Polski, jak i dla całego regionu, głównym parterem handlowym w zakresie eksportu pozostają Stany Zjednoczone – wskazuje Grochowski.

Zastrzega, że dodatnia dynamika dotyczy wszystkich kategorii, z wyjątkiem cargo wymagających kontrolowanej temperatury, obejmujących przede wszystkim specyficzny segment farmaceutyczny. – W tej kategorii, na przykładzie Polski, odnotowano spadek na poziomie około 18 proc. rok do roku – przyznaje dyrektor Biura Cargo i Poczty w PLL Lot.   

Szacuje na podstawie danych organów celnych, że całkowity potok ładunków obsługiwany w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sięga 1200 tys. ton wagi przeliczeniowej, co nie obejmuje ruchu kurierskiego. 

Korzystne trendy

Analiza listów lotniczych wystawionych do i z Polski, zgodnie z danymi przewoźników raportowanych w bazie WorldACD, wskazuje na wyraźne wzrosty przewozów w roku 2025. – W obszarze eksportu realizowanego bezpośrednio – obejmującego zarówno fracht onboard, jak i transport RFS – odnotowano wzrost na poziomie 19,2 proc. rok do roku. Łączny wolumen eksportowy obsługiwany przez linie lotnicze przekroczył 73 tys. ton – podlicza Grochowski. 

Czytaj więcej

Przeprowadzone w 2017 roku próby między polskimi fabrykami VW wykazały, że długie zestawy mogą bez
Krajowe
Kto zarobi na długich zestawach?

W przypadku importu przewozy w 2025 roku osiągnęły blisko 86 tys. ton, co przełożyło się na wzrost rok do roku o 12,2 proc. – Dane WorldACD wskazują jednocześnie na wyraźną dominację LOT-u na polskim rynku cargo lotniczego, zarówno w segmencie eksportowym, jak i importowym. Udział LOT-u kształtuje się odpowiednio na poziomie 21,3 proc. w eksporcie oraz 25,5 proc. w imporcie – zaznacza dyrektor Biura Cargo i Poczty w PLL Lot. 

W roku 2025 łącznie wymiana handlowa jest szacowana na blisko 400 tysięcy ton. Lokalnie wystawiona dokumentacja przewozowa wskazuje na 159 tysięcy ton. – Oznacza to, że w 2025 roku udziału frachtu komercyjnego kontraktowanego lokalnie w realizacji przez linie lotnicze osiągnął poziom zbliżony do 40 proc. W kontekście historycznym stanowi to wyraźną i pozytywną zmianę w Polsce, biorąc pod uwagę fakt, iż w latach poprzednich udział ten zazwyczaj oscylował wokół 30 proc. całkowitej wymiany handlowej – porównuje Grochowski. 

Lot umocnił się

Lot utrzymał pozycję lidera na rynku polskim. – Spółka plasuje się na pozycji numer jeden w realizacji przewozów cargo na kierunku Ameryka Północna – Europa Środkowo-Wschodnia oraz na pozycji numer dwa w relacji odwrotnej, tj. z regionu Europy Środkowo-Wschodniej do Ameryki Północnej. Jednocześnie Lot pozostaje istotnym uczestnikiem na mapie regionu, utrzymując pozycję w ścisłej czołówce (top 5–6) pod względem całkowitej realizacji wolumenu kontraktowanego lokalnie – podkreśla dyrektor Biura Cargo i Poczty w PLL Lot. 

Czytaj więcej

Gdańskie kontenerowe rekordy
Morski
Gdańskie kontenerowe rekordy

Stwierdza, że rok 2025 okazał się dla Lot Cargo rekordowy pod względem przewiezionego tonażu cargo i poczty. – Łączny wolumen osiągnął historycznie najwyższy poziom 61 tysięcy ton, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Wynik ten został osiągnięty pomimo istotnych wyzwań operacyjnych, w szczególności ograniczeń w transporcie poczty do Stanów Zjednoczonych, wynikających z niepewności regulacyjnej oraz zmian celnych od początku roku. Dzięki optymalizacji pozostałych obszarów oraz skorygowanej strategii krótkoterminowej, organizacji udało się osiągnąć niespotykany dotąd poziom realizacji – wskazuje Grochowski.

Lot skompletował pełną „koronę” certyfikacji IATA CEIV oraz ulepszył działalność operacyjną hubu w Warszawie. – Rok 2026 będzie natomiast poświęcony wdrożeniu zaawansowanych narzędzi cyfrowych, obejmujących: IoT, systemy wspierające sprzedaż (cargo revenue management oraz CRM), oraz pakiet narzędzi wspomagających procesy operacyjne – ujawnia dyrektor Biura Cargo i Poczty w PLL Lot. 

W tym roku odbędzie się w Warszawie spotkanie TIACA (The International Air Cargo Association).

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Ameryka Północna Stany Zjednoczone Transport Transport Lotniczy Organizacje Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) Firmy Europa Środkowo-Wschodnia Polskie Linie Lotnicze LOT Michał Grochowski
