Jesienne kolekcje poszły w Dhace z dymem

Straty spowodowane sobotnim pożarem terminala towarowego w Dahace szacowane są na miliard dol. – Może ucierpieć rynek odzieżowy, bo z Bangladeszu sprowadzały odzież największe marki – zaznacza prezeska Tirsped Mirka Kędra. Przypuszcza, że skutki pożaru, który strawił terminal towarowy portu lotniczego Lotnisko Hazrat Shahjalal w Dhace będą odczuwalne w innych portach lotniczych.
Branża TSL spodziewa się turbulencji w przewozach z tamtego regionu Azji. – Lotnisko w Dhace (DAC), stolicy Bangladeszu, jest kluczowym hubem logistycznym w regionie, dlatego pożar w terminalu importowym cargo znacząco utrudnia obsługę łańcuchów dostaw na tym kierunku. – Zdarzenie to powoduje opóźnienia w przewozach lotniczych z i do Bangladeszu z uwagi na ograniczenie siatki połączeń – zarówno frachtowych, jak i pasażerskich. W konsekwencji można spodziewać się wzrostu stawek frachtowych zarówno w relacjach importowych, jak i eksportowych, które są niezwykle istotne dla rynku europejskiego – ostrzega Airfreight Product Director- CEE, Rohlig Suus Logistics Mariusz Filec.
Dodaje, że w związku z ograniczeniami operacyjnymi można spodziewać się nagromadzenia się gotowych i oczekujących na wysyłkę przesyłek.
Natomiast Air & Rail Freight Country Manager Raben Sea & Air SE Piotr Toczyłowski przypomina, że od dłuższego czasu zauważa przeniesienie ciężaru importu tekstyliów, z krajów tradycyjne z tym kojarzonych – takich jak Chiny, Wietnam, Mjanma do Bangladeszu. – Pożar w Hazrat Shahjalal International Airport w Dhace, zniszczył gotowe ubrania i surowce przygotowane do wysyłek. Oznacza to opóźnienia, konieczność ponownej produkcji oraz kolejnych aranżacji transportowych, i skutkuje powiększeniem kosztów logistycznych.
Większość spalonych tekstyliów związana była z kolekcjami jesiennymi czy zatowarowniem na black friday, można powiedzieć, że była potrzebna na już. Tymczasem uszkodzenia infrastruktury i zapasów cargo spowodowały zakłócenia w logistyce i łańcuchach dostaw. Niesie to w sobie ryzyko, dla reputacji dużych graczy międzynarodowych, w kontekście utrzymania terminowych dostaw produktów gotowych – wskazuje Toczyłowski.
Logistycy muszą opracować nowe trasy dostaw. – Alternatywą w łańcuchach dostaw na tym kierunku jest serwis morsko-lotniczy z przeładunkiem m.in. w terminalach lotniczych w Kolombo (Sri Lanka), Singapurze (Singapur), Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Malé (Malediwy), a następnie dostawą statkiem do Bangladeszu. Opcją są również bezpośrednie przewozy morskie z i do portów europejskich, jednak należy pamiętać, że ze względu na trwający od ok. dwóch lat kryzys na Morzu Czerwonym czas transportu morskiego jest obecnie znacząco wydłużony. W przypadku Bangladeszu nie istnieje połączenie kolejowe z Europą, tak jak ma to miejsce w przewozach z Chin, dlatego utrudnienia operacyjne na lotnisku DAC są szczególnie dotkliwe dla globalnych łańcuchów dostaw – zastrzega Filec.
W Bangladeszu przemysł odzieżowy zapewnia 47 mld dol. przychodów, 200-250 fabryk wysyła samolotami odzież. Lotnisko Hazrat Shahjalal ma dzienny przerób 600 ton suchych ładunków lotniczych, a w sezonie (od października do grudnia) ta liczba podwaja się.
Dla Bangladeszu. Lotnisko odprawia 8 mln pasażerów rocznie.
