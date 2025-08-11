W najbliższych tygodniach mogą spać ceny lotniczego frachtu

Stany Zjednoczone importowały w 2024 roku z chińskich platform e-commerce w ramach zasady „de minimis” (bezcłowej) 1,36 miliarda paczek. Ich liczba rosła gwałtownie, w 2016 roku było ich 220 milionów. Chińskie platformy, takie jak Shein i Temu, odpowiadały za około 600 000 przesyłek dziennie do Stanów Zjednoczonych, co stanowiło około 30 proc. wszystkich przesyłek.

Reklama Reklama

Przed majem 2025 r. około 60 proc. wszystkich przesyłek de minimis pochodziło z Chin. – Każda nawet najmniejsza przesyłka, będzie podlegała deklaracji i cłu, nawet do kilkuset procent wartości przesyłanego towaru. Generalnie nowe taryfy nakładają cła sięgające od 50 proc. do 145 proc. wartości importowanych dóbr z Chin do USA – przypomina Air & Rail Freight Country Manager, Raben Sea & Air SE Piotr Toczyłowski.

Przewoźnicy lotniczy przypuszczają, że regulacje będą miały wpływ na europejski rynek przewozów lotniczych. – Skali tego wpływu nie da się jeszcze jednoznacznie oszacować, ponieważ regulacje amerykańskie obejmują dwa bardzo odmienne obszary: segment B2C, czyli obsługę klientów indywidualnych i sektor e-commerce, oraz segment B2B – w tym wymianę handlową między gospodarkami USA i UE, zwłaszcza w zakresie wysokich technologii. W tym drugim przypadku nowe obciążenia celne będą musiały znaleźć odzwierciedlenie także w kosztach transportu – tłumaczy dyrektor Biura Cargo i Poczty PLL LOT Michał Grochowski.

Ceny w górę

Toczyłowski wskazuje, że przepływy e‑commerce, które wcześniej odpowiadały za 50–60 proc. całego cargo lotniczego z Azji na kontynent amerykański, gwałtownie i wymiernie spadły. – Szacuje się, że dalsze spadki rok do roku, osiągną nawet o 60 proc. w tonach. Stawki za kilogram cargo poszły w dół z ok. 5 dol. do ok. 3,6 dol. – porównuje Toczyłowski.