W najbliższych tygodniach mogą spać ceny lotniczego frachtu

Stany Zjednoczone importowały w 2024 roku z chińskich platform e-commerce w ramach zasady „de minimis” (bezcłowej) 1,36 miliarda paczek. Ich liczba rosła gwałtownie, w 2016 roku było ich 220 milionów. Chińskie platformy, takie jak Shein i Temu, odpowiadały za około 600 000 przesyłek dziennie do Stanów Zjednoczonych, co stanowiło około 30 proc. wszystkich przesyłek.
Przed majem 2025 r. około 60 proc. wszystkich przesyłek de minimis pochodziło z Chin. – Każda nawet najmniejsza przesyłka, będzie podlegała deklaracji i cłu, nawet do kilkuset procent wartości przesyłanego towaru. Generalnie nowe taryfy nakładają cła sięgające od 50 proc. do 145 proc. wartości importowanych dóbr z Chin do USA – przypomina Air & Rail Freight Country Manager, Raben Sea & Air SE Piotr Toczyłowski.
Przewoźnicy lotniczy przypuszczają, że regulacje będą miały wpływ na europejski rynek przewozów lotniczych. – Skali tego wpływu nie da się jeszcze jednoznacznie oszacować, ponieważ regulacje amerykańskie obejmują dwa bardzo odmienne obszary: segment B2C, czyli obsługę klientów indywidualnych i sektor e-commerce, oraz segment B2B – w tym wymianę handlową między gospodarkami USA i UE, zwłaszcza w zakresie wysokich technologii. W tym drugim przypadku nowe obciążenia celne będą musiały znaleźć odzwierciedlenie także w kosztach transportu – tłumaczy dyrektor Biura Cargo i Poczty PLL LOT Michał Grochowski.
Toczyłowski wskazuje, że przepływy e‑commerce, które wcześniej odpowiadały za 50–60 proc. całego cargo lotniczego z Azji na kontynent amerykański, gwałtownie i wymiernie spadły. – Szacuje się, że dalsze spadki rok do roku, osiągną nawet o 60 proc. w tonach. Stawki za kilogram cargo poszły w dół z ok. 5 dol. do ok. 3,6 dol. – porównuje Toczyłowski.
Główny konsultant ds. rozwiązań w FourKites Stephen Dyke ostrzega, że utrata milionów lekkich, wysokowydajnych przesyłek pozbawia transport lotniczy kluczowego źródła dochodów. – Stawki spot mogą spaść poniżej 3 dolarów za kilogram, jeśli ruch e-commerce przeniesie się na morze – przypuszcza Dyke.
Przewoźnicy samolotowi studzą oczekiwania spadku cen. – Obecne stawki są już bardzo niskie – zbliżają się do poziomów sprzed pandemii COVID-19 – i trudno oczekiwać dalszych spadków. Przeciwnie, pojawiają się pytania, w jaki sposób linie lotnicze uwzględnią rosnące koszty administracyjne i związane z nimi ryzyka. Mimo że obecnie podaż przewyższa popyt (zwłaszcza w sezonie letnim), ceny mogą raczej rosnąć niż spadać – uważa Grochowski.
Nie spodziewa się, aby samoloty, które nie będą latać do USA, zostały skierowane na trasy europejskie. – Ruch cargo na trasach transatlantyckich jest w dużej mierze realizowany w przestrzeni ładunkowej samolotów pasażerskich (tzw. belly cargo). Ze względu na duży popyt pasażerski przewozy na tym kierunku prawdopodobnie pozostaną na wysokim poziomie – tłumaczy Grochowski.
Wskazuje, że obecnie obowiązujące zasady wydają się być jednakowe zarówno dla przewoźników unijnych, jak i spoza UE, co może oznaczać podobny ich wpływ dla wszystkich podmiotów. – Warto jednak zauważyć, że unijni przewoźnicy są szczególnie monitorowani przez administrację celną – zwłaszcza w zakresie zgodności danych elektronicznych, a sankcje za odstępstwa od oczekiwanych standardów są niemal natychmiastowe.
Sytuacja jest dynamiczna, ale nie oznacza to rezygnacji z obecności na rynku. Przewoźnicy będą musieli ponosić dodatkowe koszty związane z nowymi wymaganiami i integracją systemów elektronicznych, aby dostosować się do nowej legislacji – sygnalizuje dyrektor Biura Cargo i Poczty PLL LOT.
Z powodu droższego importu do USA, wzrosła podaż miejsca w samolotach, należących głównie do operatorów floty cargo: Cargolux, SF Airlines, Atlas Cargo, czy innych, którzy zaczęli relokować samoloty na trasach do Europy, Indii czy Australii. – To z kolei będzie prowadzić do zwiększenia konkurencyjności na kierunkach innych niż amerykańska trasa towarowa oraz obniżenia stawek do Europy – przypuszcza Toczyłowski.
Zastrzega ostrożność z ogłaszaniem rynku konsumenta na naszym kontynencie. – Według mnie trasy z/do Europy w okresie krótkim, a nawet średniookresowo, będą doświadczać raczej umiarkowanej presji i zmian cenowych, zwłaszcza gdy operatorzy szukają nowych możliwości wykorzystania floty na całym świecie, a Chiny obracają zainteresowanie eksportowe jeszcze mocniej w kierunku europejskim – wskazuje przedstawiciel Raben Sea & Air.
Przypuszcza, że w perspektywie długookresowej, można spodziewać się zmiany modelu sieci logistycznych, dalszej dywersyfikacji produkcji i magazynowania. – Modele biznesowe jak direct-to-consumer staną się nieopłacalne, co zmusi do przejścia na transport morski i magazynowanie w USA/Meksyku – przewiduje Toczyłowski.
Zgadza się z nim Dyke i powołując się na analityków firmy Pivot zaznacza, że sprzedawcy e-commerce, którzy już rezerwują skonsolidowane kontenery do amerykańskich centrów dystrybucyjnych, co zwiększy popyt na trasach transpacyficznych i w Zatoce Perskiej, jednocześnie przyspieszając szczyt sezonu.
Dyke podkreśla, że zniesienie zwolnienia de minimis ma dalekosiężny efekt domina. – Planowanie przepustowości w transporcie morskim, lotniczym i drogowym będzie koncentrować się na tym, jak szybko spedytorzy będą w stanie skonsolidować zapasy i jak szybko CBP będzie skalować swoje linie przeładunkowe – opisuje przedstawiciel FourKites.
Na razie nie widać jednoznacznych wzrostu popytu na transport z USA przed 29 sierpnia, trudno także przewidzieć reakcje rynku. – Sytuacja jest złożona – jeśli uwzględnimy np. wykorzystanie pojemności cargo na trasach przez Pacyfik – trudno o prostą odpowiedź. Zmiany nie wynikają wyłącznie z zachowań klientów e-commerce. Kluczową rolę odegrają decyzje formalne i strategiczne podejmowane przez operatorów platform e-commerce. Warto pamiętać, że te podmioty dysponują zaawansowaną infrastrukturą logistyczną i dużą elastycznością operacyjną, co pozwala im bardzo szybko dostosowywać się do nowych warunków. Niemniej jednak niektóre trendy lub zmiany regulacyjne mogą zakłócić obecny stan równowagi na rynku – przyznaje Grochowski.
