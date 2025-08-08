Ciekły gaz ziemny – przyszłość czy przeszłość transportu?

Aktualizacja: 08.08.2025 17:15 Publikacja: 08.08.2025 12:28
Robert Przybylski
Foto: Robert Przybylski
Iveco zapewnia, że w segmencie długodystansowym elektryfikacja pozostaje rozwiązaniem perspektywicznym, ale to bioLNG już dziś oferuje efektywną i zrównoważoną alternatywę dla przewoźników. – W kontekście pojazdów elektrycznych widzimy dziś spadek rejestracji – 18 sztuk do końca maja tego roku wobec 28 w roku ubiegłym. To pokazuje, że mimo dużego zainteresowania medialnego, ciężarówki elektryczne nadal są odpowiedzią na wyzwania operacyjne wielu firm transportowych – przede wszystkim z uwagi na ograniczony zasięg, masę własną pojazdów i niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę ładowania – wymienia wady Marketing Manager Poland, Ukraine & Baltics Iveco Poland Aleksandra Zielińska.
Czytaj więcej
Komisja Europejska przygotowuje regulacje zmuszające przewoźników do zakupu elektrycznych pojazdó...
Zaznacza, że w połączeniu z bioLNG – czyli biometanem w postaci skroplonej – mowa o paliwie, które pozwala zredukować emisję CO2 nawet o 95 proc. względem diesla.
Dystrybucję LNG wspierają m.in. PGNiG oraz Shell. – Uważamy, że LNG / bioLNG są jednym z rozwiązań wspierających dekarbonizację transportu drogowego – zaznacza Alicja Badowska z Shell Commercial Road Transport Poland. Shell ma w Unii Europejskiej 60 stacji LNG, w Polsce 7, a docelowo będzie 11.
Przewoźnicy nie są jednak przekonani do tego paliwa. W czerwcu zarejestrowano 19 ciężarówek na LNG, o 5 proc. mniej w stosunku do czerwca 2024 roku, w lipcu 15 ciężarówek na LNG, o 150 proc. więcej niż w lipcu 2024 roku. Po siedmiu miesiącach rejestracje wyniosły 103 ciężarówki, o 39 proc. więcej niż rok wcześniej, wynika z danych PZPM.
Jednak trzeba pamiętać, że w rekordowym 2021 roku zarejestrowano w Polsce 1346 nowych ciężarówek na LNG, o 114 proc. więcej w stosunku do wcześniejszego roku. Gazowe modele zaoferowały także Scania i Volvo.
Boom wynikał z zachęt dla gazowej technologii. – Niemcy uznali ją za przyjazną środowisku i wprowadzili ulgi w mycie. Perspektywa obniżenia kosztów użytkowania zachęciła przewoźników do inwestycji w droższe o ok. 50 proc. pojazdy. Problemem było źródło zaopatrzenia w LNG, ale tutaj Iveco zaoferowało stały parytet do diesla oraz promocję na stacje ładowania – przypomina założyciel firmy analitycznej Expertdata specjalizującej się w monitorowaniu rynku pojazdów użytkowych Marcin Kardas.
Czytaj więcej
Branża leasingowa zapowiada poprawę popytu na tabor samochodowy i spodziewa się gospodarczego oży...
Napaść Rosji na Ukrainę zrujnowała ceny gazu i odcięła od taniego źródła gazu z Rosji. – Na dodatek Niemcy zlikwidowali ulgi w mycie i projekt przestał być atrakcyjny – tłumaczy Kardas.
Dodaje, że nieliczne floty, które zabezpieczyły sobie źródło gazu wciąż kupują te samochody, jednak ich popularność mocno spada, szczególnie na rynku wtórnym. – Tutaj nie ma żadnego popytu, a pokontraktowe samochody albo są sprzedawane za granicę (chociaż tu też nie ma dużego zainteresowania), albo sprzedawane w kraju na części. Jak widać, projekt powoli umiera śmiercią naturalną, chociaż miał potencjał ekologiczny i mógł być naturalną alternatywą dla diesla w sytuacji, gdy nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wodór zostanie wdrożony – ocenia przedstawiciel Expertdata.
Uważa, że z perspektywy czasu popełniono kilka błędów przy wdrażaniu pojazdów LNG. – Po pierwsze dużo wyższa cena samochodów, która naturalnie wydłużała okres użytkowania i amortyzacji, co wymaga stabilnych i przewidywalnych warunków makroekonomicznych. Po drugie brak stacji tankowania zniechęca rynek wtórny do zakupów używanych samochodów. Po trzecie brak masowego wejścia wszystkich producentów w tą technologię, co powoduje monopol na to rozwiązanie – wymienia Kardas.
Czytaj więcej
Ministerstwo Infrastruktury zakończyło konsultacje rozporządzenia, regulującego sposób dopłat do...
Wskazuje, że z powodu powyższych czynników całkowite koszty użytkowania samochodów LNG stały się niekonkurencyjne i ograniczają mocno popyt. – To TCO jest podstawą popularyzacji nowych napędów i producenci powinni to zrozumieć. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w elektrykach, gdzie dotowane są zakupy nowych pojazdów, a nie koszty ich użytkowania, więc efekt takiego postępowania możemy już przewidzieć – ostrzega przedstawiciel Expertdata.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Iveco zapewnia, że w segmencie długodystansowym elektryfikacja pozostaje rozwiązaniem perspektywicznym, ale to bioLNG już dziś oferuje efektywną i zrównoważoną alternatywę dla przewoźników. – W kontekście pojazdów elektrycznych widzimy dziś spadek rejestracji – 18 sztuk do końca maja tego roku wobec 28 w roku ubiegłym. To pokazuje, że mimo dużego zainteresowania medialnego, ciężarówki elektryczne nadal są odpowiedzią na wyzwania operacyjne wielu firm transportowych – przede wszystkim z uwagi na ograniczony zasięg, masę własną pojazdów i niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę ładowania – wymienia wady Marketing Manager Poland, Ukraine & Baltics Iveco Poland Aleksandra Zielińska.
Redakcja Rzeczpospolitej przygotowała raport o stanie branży TSL. Prezentujemy relację z debaty, jaka towarzyszy...
Firmy transportowe i ich klienci próbują wykorzystywać biopaliwa. Na razie jest ich jak na lekarstwo i są drogie...
Od 1 stycznia zacznie działać Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.
Grupa Inelo wykupiła słoweńską firmę CVS Mobile i chce zostać regionalnym liderem rynku.
Wart pół miliarda zł projekt pozwoli na bieżąco informować kierowców o warunkach na drodze.
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas