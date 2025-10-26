Podczas VII Spotkania Liderów branży TSL, zorganizowanego przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita”, które odbyło się 20 października w Centralnym Domu Technologii, organizator wręczył nagrody najlepszym firmom branży TSL.

„Rzeczpospolita” od ponad ćwierćwiecza publikuje doroczne podsumowania branży, która należy do wizytówek polskiej gospodarki. Nagrody dla firm mających największą dynamikę wzrostu przychodów otrzymują podmioty, które udzieliły danych do publikowanego w maju rankingu firm TSL.

Natomiast nagrody w kategoriach miękkich wyłania spośród zgłoszonych osób fizycznych i prawnych specjalnie powołana kapituła, która składa się z przedstawicieli branży TSL, uczelni oraz redakcji.

NAGRODZONE FIRMY

Największa dynamika przychodu firmy logistycznej Famos Duchnice – przyrost przychodów o 117 proc. względem 2023 roku

Największa dynamika przychodu firmy w ramach transportu drogowego Overis Cargo Łuków – przyrost przychodów o 111,4 proc. względem 2023 roku

Największa dynamika przychodu firmy w ramach transportu pozadrogowego Q4Rail Gdynia – przyrost przychodów o 96,7 proc. względem 2023 roku

Największa dynamika przychodu wśród spedycji Tirsped – przyrost przychodów o 79,1 proc. względem 2023 roku

Największa dynamika przychodu w branży KEP InPost – przyrost przychodów o 22,9 proc. względem 2023 roku

Innowacje w logistyce: produkt/usługa, wdrożenie LPP Logistics – za robotyzację przy użyciu 555 autonomicznych robotów największego centrum wysyłkowego spółki w Bydgoszczy

Najlepszy pracodawca TVM Grupa – dziś to ponadtysiącosobowy zespół, podczas gdy w 2012 roku firmę tworzył podczas gdy w 2012 roku firmę tworzył zespół kilkuosobowy

Człowiek roku Rafał Brzoska – ekspansja InPostu na nowe rynki, paczkomaty pojawiające się w innych krajach przy pełnym oddaniu dla polskiej gospodarki

Rozwój infrastruktury logistycznej LPP Logistics – pod koniec 2024 roku powierzchnia magazynowa LPP Logistics wyniosła 644 tys. mkw., co oznacza wzrost o ponad 50 proc. r./r.

SKŁAD KAPITUŁY

- Łukasz Chwalczuk – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego,

- Arkadiusz Kawa – prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

- Krzysztof Kowalczyk – kierownik działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”,

- Teodor Kula – członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki,

- Marek Kutarba – dyrektor wydawniczy Gremi Media SA,

- Wojciech Paprocki – Katedra Biznesu w Transporcie, SGH,

- Cezary Szymanek – zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” do spraw ekonomii i biznesu,

- Marek Tarczyński – przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki,

- Beata Trochymiak – organizatorka Forum Kobiet w Logistyce.