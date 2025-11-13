Renegocjacje utrzymują rynek magazynowy

Aktualizacja: 13.11.2025 16:56 Publikacja: 13.11.2025 16:47
Ideał Idea
Latem zarówno deweloperzy, jak i najemcy wciąż zachowywali inwestycyjną ostrożność. W strukturze popytu dominowały odnowienia umów, wzrosła też wartość transakcji leasingu zwrotnego. – Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku było aż o 21% niższe od 5-letniej średniej dla takiego okresu –podkreśla szef Działu Analiz i Doradztwa JLL Polska Maciej Kotowski.
Wylicza, że nowy popyt, który w okresie trzech kwartałów br. osiągnął w Polsce 2,2 mln m kw., choć rósł kwartał do kwartału, nie przekroczył wyniku z analogicznego okresu 2024 r. (-12%). – Jeśli do popytu netto oraz przedłużeń umów dodamy wolumen coraz popularniejszych transakcji typu sale & leaseback, otrzymamy w analizowanym okresie popyt brutto na poziomie prawie 4,5 mln m kw., czyli 17% więcej niż rok temu i tylko 6% mniej od analogicznego okresu w rekordowym 2021 roku – zaznacza Kotowski.
Wskazuje, że polski rynek, oparty na nowoczesnej infrastrukturze o wysokiej jakości, sprzyja decyzjom o utrzymaniu najmu w dotychczasowych lokalizacjach, a rekordowe powierzchnie renegocjacji dodatkowo wspiera 3- i 5-letni cykl trwania umów podpisanych w bezprecedensowych latach 2021 i 2022. W rezultacie, odnowienia osiągnęły w okresie I-III kw. 2025 r. wynik przekraczający 2,35 mln m kw.
Wolniejsze tempo wzrostu gospodarki nie tylko polskiej, ale też innych europejskich krajów wpływa na słabszy niż jeszcze 3-4 lata temu wzrost najemców z poszczególnych sektorów. – Rozwijają się najemcy związani z sektorem konsumenckim, e-commerce i dystrybucją. Rozwój firm produkcyjnych jest selektywny zależny od branży. Nadal pozytywnie rokują sektory takie jak opakowania, produkcja wspierająca automatyzacje i technologie, nieco gorzej radzą sobie branża motoryzacyjna i ciężka produkcja – wymienia dyrektor Działu Analiz i Badań Rynkowych, AXI IMMO Monika Rykowska.
Na duży potencjał związany z e-handlem zwraca uwagę szef sprzedaży w 7R Damian Kołata. Przypomina, że polski rynek nazywany jest coraz częściej „lockerlandem”. – Znajduje to uzasadnienie w ogromnej popularności maszyn paczkowych w naszym kraju, a co za tym idzie, stale rosnącym zapotrzebowaniem na magazyny przeładunkowe typu „cross-dock”. Wkrótce liczba przesyłek kurierskich wyniesie aż 1,5 mld paczek, a już teraz jedna skrytka aparatu paczkowego przypada na siedmiu mieszkańców. Dobrym prognostykiem jest też rozpoczęcie ściślejszej współpracy Orlen Paczka z Pocztą Polską, która jeszcze zwiększy konkurencję na rynku i spowoduje zapotrzebowanie na kolejne sortownie – prognozuje Kołata.
Analitycy mają trudność z oceną wpływu friendshoringu na rynek magazynowy. – Często są to inwestycje własne firm, a nie najmy. Rynek magazynowy w Polsce jest nadal atrakcyjny dla firm niemieckich, ale z racji znaczącego spowolnienia w gospodarce naszych sąsiadów, ten rozwój i napływ nowych projektów jest na razie ograniczony i selektywny. W przypadku firm z Ukrainy selektywność inwestycji też jest wysoka. Rząd Ukrainy chcąc przyciągnąć nowe inwestycje, pomimo trwającego konfliktu zbrojnego, rozwija szeroko zakrojony program zachęt i zwolnień dla inwestorów, również z Ukrainy w ramach specjalnych stref biznesowych – wyjaśnia Rykowska.
Geograficzne rozłożenie popytu na magazyny pozostało bez zmian. Liczne renegocjacje oraz ograniczona skłonność do intensywnej ekspansji wśród wielu najemców wspierały aktywność na bezpiecznych rynkach „Wielkiej Piątki”. – W sumie skoncentrowane tam było prawie 75% całkowitego popytu odnotowanego do tej pory w 2025 roku – szacuje Kotowski.
Kołata dodaje, że w budowie znajduje się 1 500 000 m kw. – Jedynie 200 000 m kw. więcej, niż w sąsiednich Czechach, gdzie stock magazynowy jest prawie trzykrotnie niższy i wynosi niecałe 13 milionów m kw. Świadczy to o bardzo ostrożnym podejściu do nowych projektów. Wskaźnik pustostanów pozostał jednak na niezmienionym poziomie, co w obliczu rosnącego popytu brutto świadczy o sporym udziale renegocjacji – tłumaczy przedstawiciel 7R.
Eksperci JLL wskazują, że spowolnienie na rynku jest wykorzystywane przez najemców i właścicieli magazynów do poprawy standardu zajmowanej powierzchni, wdrażania zmian w wewnętrznej kulturze pracy oraz wprowadzania innowacji, takich jak roboty i zaawansowana automatyka. – Choć na pierwszy rzut oka na rynku magazynów jest spokojniej, w rzeczywistości trwa tam cicha rewolucja – przekonuje dyrektor w dziale powierzchni magazynowo-przemysłowych, JLL Polska Mateusz Iłowiecki.
Konieczne staje się podnoszenie komfortu pracy, aby przyciągnąć najlepszych i wdrażać automatyzację. – Oprócz ciągłej poprawy wydajności, dziś na pierwszy plan wysuwa się nowy cel: budowanie odporności na zakłócenia w łańcuchu dostaw. W efekcie magazyn z prostego budynku do przechowywania towarów zmienia się w serce nowoczesnej firmy. Te przedsiębiorstwa, które dziś najlepiej połączą zadowolonych pracowników z nowoczesną technologią, zyskają kluczową przewagę, gdy tylko gospodarka znów przyspieszy – uważa Iłowiecki.
