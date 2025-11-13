Renegocjacje utrzymują rynek magazynowy

Latem zarówno deweloperzy, jak i najemcy wciąż zachowywali inwestycyjną ostrożność. W strukturze popytu dominowały odnowienia umów, wzrosła też wartość transakcji leasingu zwrotnego. – Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku było aż o 21% niższe od 5-letniej średniej dla takiego okresu –podkreśla szef Działu Analiz i Doradztwa JLL Polska Maciej Kotowski.

Wylicza, że nowy popyt, który w okresie trzech kwartałów br. osiągnął w Polsce 2,2 mln m kw., choć rósł kwartał do kwartału, nie przekroczył wyniku z analogicznego okresu 2024 r. (-12%). – Jeśli do popytu netto oraz przedłużeń umów dodamy wolumen coraz popularniejszych transakcji typu sale & leaseback, otrzymamy w analizowanym okresie popyt brutto na poziomie prawie 4,5 mln m kw., czyli 17% więcej niż rok temu i tylko 6% mniej od analogicznego okresu w rekordowym 2021 roku – zaznacza Kotowski.

Wskazuje, że polski rynek, oparty na nowoczesnej infrastrukturze o wysokiej jakości, sprzyja decyzjom o utrzymaniu najmu w dotychczasowych lokalizacjach, a rekordowe powierzchnie renegocjacji dodatkowo wspiera 3- i 5-letni cykl trwania umów podpisanych w bezprecedensowych latach 2021 i 2022. W rezultacie, odnowienia osiągnęły w okresie I-III kw. 2025 r. wynik przekraczający 2,35 mln m kw.

Selektywny popyt

Wolniejsze tempo wzrostu gospodarki nie tylko polskiej, ale też innych europejskich krajów wpływa na słabszy niż jeszcze 3-4 lata temu wzrost najemców z poszczególnych sektorów. – Rozwijają się najemcy związani z sektorem konsumenckim, e-commerce i dystrybucją. Rozwój firm produkcyjnych jest selektywny zależny od branży. Nadal pozytywnie rokują sektory takie jak opakowania, produkcja wspierająca automatyzacje i technologie, nieco gorzej radzą sobie branża motoryzacyjna i ciężka produkcja – wymienia dyrektor Działu Analiz i Badań Rynkowych, AXI IMMO Monika Rykowska.