W inteligentnym magazynie algorytm pomoże wysłać towar

Centrum Stocka będzie wyposażone m.in. linię do automatycznego kompletowania palet z wykorzystaniem algorytmów na bazie sztucznej inteligencji, automatyczną linię do kompletowania wyrobów konfekcjonowanych oraz system autonomicznych wózków poruszających się wewnątrz magazynu.

Automatyka i nowe paliwa

Do nowego centrum logistycznego zostaną także przeniesione elementy automatyki magazynowej wykorzystywane przez firmę w obecnym obiekcie, jak system regałów z wózkami widłowymi poruszającymi się po pętli indukcyjnej. - Otwarcie nowoczesnego centrum dystrybucyjnego w Lublinie pozwoli nam szybko i precyzyjne reagować na zmieniające się potrzeby rynku. A wdrażane nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu zrównoważonego rozwoju zwiększą naszą elastyczność operacyjną, co ma obecnie kluczowe znaczenie w procesach magazynowych i logistycznych. – mówi Katarzyna Piasecka, dyrektor ds. logistyki Stock Polska.

W Zawierciu nowoczesne centrum dystrybucyjne o powierzchni prawie 50 tys. metrów kwadratowych ma wybudować Dino Polska. W Wilczej Górze pod Warszawą centrum dystrybucyjne buduje Auchan. Natomiast pod Warszawą w Emilianowie tego rodzaju obiekt zaczął stawiać Aldi. - Dzięki nowej lokalizacji znacząco zwiększymy elastyczność i sprawność naszych dostaw w centralnej i północno-wschodniej części kraju – zapowiada Wojciech Łubieński, prezes Aldi Polska.

To trzecie centrum dystrybucyjne Aldi. Magazyn o powierzchni 43 tys. metrów kwadratowych zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2026 roku.Strategicznego znaczenia w branży TSL nabierają rozwiązania proekologiczne. Coraz więcej magazynów posiada certyfikat BREEAM Excellent, a także różnego rodzaju rozwiązania ekologiczne.

Przykładowo Stock zastosował w lubelskim centrum dystrybucyjnym m.in. fotowoltaikę zapewniającą samowystarczalność urządzeń transportowych w magazynie, a także systemy automatycznie sterujące oświetleniem i temperaturą, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia mediów. Ekologia w sektorze TSL staje się kluczowym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych. Firma Rohlig Suus Logistics we współpracy z Unimotem – polskim koncernem specjalizującym się w dystrybucji paliw, wdraża wykorzystanie syntetycznego biopaliwa drugiej generacji produkowanego z tłuszczów roślinnych i odpadów w transporcie drogowym.