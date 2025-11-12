Europejski rynek producentów taboru kolejowego potrzebuje konsolidacji

Chiny to zagrożenie czy szansa dla europejskiego przemysłu?

Chiny to poważne zagrożenie dla unijnego przemysłu: nie tylko kolei czy motoryzacji, ale całości gospodarki. Chiński przemysł to bardzo trudny konkurent, który od trzydziestu lat wspólnie z rządem inwestuje w technologie. Są to nie tylko bezpośrednie inwestycje, ale subsydia, pożyczki oraz wsparcie dla rynku, co zwiększa zamówienia i wydłuża serie produkcyjne. Blokowanie przez Pekin dostaw surowców także faworyzuje tamtejszych producentów.

Czy chińscy producenci taboru kolejowego wejdą do Europy w takiej skali jak producenci aut osobowych?

Chińscy producenci taboru kolejowego są bardzo aktywni i uważnie obserwują rozwój europejskiej i amerykańskiej technologii, które kiedyś były daleko z przodu, co już nie jest faktem. Musimy nie tylko reagować na ich posunięcia, ale i aktywnie chronić rynek europejski, aby poszerzać zasięg ekspansji naszego przemysłu.