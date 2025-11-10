Reklama

Autobusy kontra zezwolenia EKMT

Rząd chce ograniczyć dopłaty do przewozów autobusowych, co oprotestowały samorządy. Poparł je prezydent, ale oberwało się rykoszetem przewoźnikom towarowym.

Publikacja: 10.11.2025 11:55

Robert Przybylski

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o zmianie ustawy Prawo i ruchu drogowym, która miała m.in wdrożyć do polskiego systemu prawnego obowiązujące od 1 stycznia 2026 roku elektroniczne zezwolenia EKMT. 

Pozwalają one na wykonywanie międzynarodowych towarowych przewozów drogowych. – Skutkiem tej decyzji będzie niemożność wykonywania od przyszłego roku przewozów przez polskich przedsiębiorców na podstawie zezwoleń EKMT, przy jednoczesnym utrzymaniu takiej możliwości dla przewoźników zagranicznych, w szczególności spoza Unii Europejskiej, których aktywność na polskim rynku dynamicznie rośnie, a którzy będą mogli nadal realizować przewozy na terytorium naszego kraju, nie podlegając efektywnej kontroli – alarmuje prezes Zrzeszenia Międzynarodowych przewoźników Drogowych Jan Buczek. 

Kontrola wejdzie z opóźnieniem

Tłumaczy, że weto doprowadzi to do nieograniczonego wywozu towarów z Polski do krajów trzecich, jak również w odwrotnym kierunku, pozbawiając polskie przedsiębiorstwa zleceń i przychodów. Przypomina, że przed kilku laty ujawniono zjawisko profesjonalnego fałszowania tych dokumentów – tzw. „klonowania” oryginalnych zezwoleń. – Proceder ten umożliwia nieuczciwym przewoźnikom wyposażanie pojazdów w sfałszowane dokumenty, które są praktycznie niemożliwe do wykrycia podczas kontroli drogowych – wyjaśnia Buczek. 

Wdrożenie elektronicznej formy zezwoleń EKMT miało dla polskich przewoźników drogowych kluczowe znaczenie. – To właśnie nasze środowisko podejmowało intensywne działania, zabiegając u przedstawicieli administracji państwowej i wśród polityków o pilne doprowadzenie tej sprawy do końca. Cyfryzacja systemu zezwoleń EKMT, zaplanowana na 1 stycznia 2026 roku, stanowiłaby realne narzędzie ograniczenia nielegalnych praktyk stosowanych przez zagranicznych przewoźników – podkreśla prezes ZMPD. 

Administratorem elektronicznego systemu kontroli zezwoleń EKMT będzie GITD. 

Prezes TLP Maciej Wroński przypuszcza, że nawet w przypadku podjęcia szybkich prac nad kolejnym projektem zmian ustawowych istnieje bardzo poważne niebezpieczeństwo, że organy ustawodawcze nie zdążą zakończyć prac przed 31 grudnia br. – Mamy bowiem niespełna 1,5 miesiąca do końca roku, ograniczoną liczbę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz proceduralne wymagania przedłużające czas pracy na ustawami – wskazuje Wroński.

Dodaje, że poseł Mirosław Suchoń zadeklarował już w mediach społecznościowych wolę podjęcia takiej inicjatywy ustawodawczej. 

Sceptyczny co do terminu jej ukończenia jest prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Dariusz Matulewicz. – Nie ma co liczyć, że zostanie ona przeprowadzona w roku 2025. Przed polskim transportem znów kryzysowy czas. Tym razem w dużej mierze z powodu ustawowej nieodpowiedzialności polityków wszystkich stron politycznej sceny – ocenia Matulewicz. 

Autobusy wstrzymały kontrole zezwoleń

Prezydent zawetował nowelizację tłumacząc, że „uderza w rozwój przewozów autobusowych na terenach słabiej zurbanizowanych”. Kancelaria przypomina, że „Ustawa miała skrócić czas obowiązywania umów zawieranych z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych z dziesięciu do trzech lat, co zdaniem samorządowców, ekspertów i przewoźników ograniczyłoby liczbę istniejących połączeń autobusowych, ponieważ w wielu gminach tylko dzięki FRPA funkcjonuje dziś komunikacja autobusowa.” 

Rząd skrócił okres obowiązywania umów, ponieważ nie chce wiązać się długoletnimi wydatkami. Wynika to z rekordowego deficytu finansów publicznych, przekraczającego w tym roku 201 mld zł przy przychodach budżetu państwa 415,6 mld zł i wydatkach 617 mld zł. Państwowy dług publiczny osiągnął pod koniec II kwartału 1,77 bln zł i zgodnie z tendencją roczną dług sektora finansów publicznych przekroczy 58 proc. PKB. 

Kancelaria Prezydenta RP przypomina, że regulacje wprowadzone do tej nowelizacji na etapie prac komisji sejmowych, bez związku z celem ustawy i bez konsultacji z branżą. Ministerstwo Infrastruktury dorzuciło w tym samym trybie przepisy o elektronicznych zezwoleniach EKMT, pierwotnie zamieszczone w projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (UD-18), który utknął w rządzie. – Problemem polskiego ustawodawstwa jest wkładanie do jednej ustawy dobrych i prostych rozwiązań potrzebnych przedsiębiorcom oraz rozwiązań, które z różnych powodów mogą budzić wątpliwości. Zapisy o EKMT są „ofiarą” tego, że znalazły się w opasłej zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Rykoszetem obrywają przewoźnicy drogowi – wskazuje Matulewicz. 

