Wielki sukces programu dopłat do wymiany tachografów

Aktualizacja: 07.12.2025 21:04 Publikacja: 07.12.2025 09:43
Foto: Od 15 czerwca wszystkie nowe ciężarówki muszą mieć tachograf cyfrowy drugiej generacji.
Przedsiębiorcy złożyli w pięć dni od otwarcia naboru wnioski na zwrot kosztów wyposażenia w tachograf dla ponad 46 tys. pojazdów, czyli na blisko 43 proc. przewidywanej do dofinansowania puli aut. Ministerstwo Infrastruktury podaje, że wnioski złożyło prawie 7 tys. przedsiębiorców.
Nabór potrwa do 31 stycznia 2026 r. Następnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ma 45 dni na rozpatrzenie wniosków i zbadanie ich poprawności. Pierwsze umowy z beneficjentami wsparcia z KPO będą podpisywane w marcu 2026 roku.
Czytaj więcej
Przedsiębiorcom stanęły włosy na głowie, gdy zobaczyli zapisy jakie Agencja Restrukturyzacji i Mo...
Wcześniej informowaliśmy o zastrzeżeniach m.in. Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu co do warunku stawianego przez ARMIR utrzymania tytułu prawnego pozwalającego na korzystanie z pojazdów przez co najmniej 36 miesięcy od dnia wyposażenia pojazdów w inteligentny tachograf. Prezes KOPiPT Rafał Mekler uważa ograniczenia w dysponowaniu pojazdem za nieżyciowe i nie przystające do praktyki branży.
Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że „Każda inwestycja prowadzona ze środków Unii Europejskiej wymaga spełnienia przez beneficjentów wsparcia określonych warunków. Także inwestycje z KPO są rygorystycznie sprawdzane i kontrolowane”.
Resort dodaje, że „Warunkiem skorzystania z pomocy w ramach KPO jest utrzymanie celu inwestycji czyli zapewnienie przez beneficjenta pomocy, utrzymania trwałości inwestycji na którą zostały przyznane środki publiczne. To podstawowa zasada przy unijnych dofinansowaniach. Obowiązek utrzymania efektów projektu przez określony czas po jego zakończeniu wynosi zazwyczaj 5 lat i jest liczony od daty ostatniej płatności, z możliwością wydłużenia do 10 lat dla niektórych działań w UE.”
Czytaj więcej
Popyt na samochody elektryczne jest znacząco mniejszy od przewidywanego, koncerny motoryzacyjne n...
Ministerstwo dodaje, że „Z uwagi na specyfikę warunków pracy (transport międzynarodowy) i związany z tym krótszy okres eksploatacji pojazdów ciężarowych, w których montowane są tachografy, Ministerstwo Infrastruktury w negocjacjach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej już na tym etapie uzyskało zgodę na skrócenie trwałości tej inwestycji do 36 miesięcy liczonych od momentu zainstalowania tego urządzenia w pojeździe.”
Wskazuje, że „dla przedsiębiorców, którzy wymienili tachografy w pierwszym możliwym terminie wynikającym z przepisów UE, okres trwałości może wynieść zaledwie kilka miesięcy (jeżeli obowiązek został zrealizowany np. w 2023 r.).”
Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że „Uzgodnienia z MFiPR w kwestii maksymalnych uproszczeń w zapisach umowy są i będą kontynuowane”.
Przyznaje, że „Już obecnie analizowana jest możliwość dalszego skrócenia okresu trwałości inwestycji – tak aby jak największa liczba firm transportowych uzyskała dofinansowanie. Będziemy jako ministerstwo na bieżąco analizować uwagi przewoźników i tam, gdzie będzie to zgodne z wymaganiami unijnymi, będziemy dostosowywać zapisy projektu umowy do potrzeb branży.”
Resort podkreśla, że ARiMR już wycofała się z 10-letniego, obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji związanej z udzieleniem pomocy de minimis. „W aktualnie zawartym za stronie ARiMR wzorze umowy nie ma już tego obowiązku po stronie przewoźników.” Ministerstwo przypomina, że Polska jest jedynym państwem unijnym, które w ten sposób i na taka skalę wspiera swoich przewoźników z KPO.
Czytaj więcej
Najszybciej rosnąca w Polsce firma kurierska rozbudowuje kosztem dziesiątków milionów złotych zap...
Inteligentne tachografy II generacji są obowiązkowo montowane w nowych pojazdach ciężarowych od 21 sierpnia 2023 r. W zależności od daty produkcji pojazdu ciężarowego, obowiązek wymiany tachografu był różny. W pojazdach zarejestrowanych przed 15 czerwca 2019 r. tachograf należało wymienić do końca roku 2024, a w pojazdach zarejestrowanych od 15 czerwca 2019 r. do 21 sierpnia 2023 r. – do 18 sierpnia 2025 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przedsiębiorcom stanęły włosy na głowie, gdy zobaczyli zapisy jakie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln...
Zadowolenie będą kolejarze, którzy od lat wskazują na zbyt niskie stawki opłat drogowych, które poważnie utrudni...
Przewoźnicy ładunków mogą liczyć od nowego roku na lepszą ochronę przed nieuczciwą konkurencją, natomiast przewo...
Rząd nie ma pieniędzy na przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w służbę mundurową.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Elektryfikacja transportu zmusi do zmiany przepisów podatkowych i radykalnego podniesienia opłat drogowych.
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas