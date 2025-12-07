Wielki sukces programu dopłat do wymiany tachografów

Przedsiębiorcy złożyli w pięć dni od otwarcia naboru wnioski na zwrot kosztów wyposażenia w tachograf dla ponad 46 tys. pojazdów, czyli na blisko 43 proc. przewidywanej do dofinansowania puli aut. Ministerstwo Infrastruktury podaje, że wnioski złożyło prawie 7 tys. przedsiębiorców.

Nabór potrwa do 31 stycznia 2026 r. Następnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ma 45 dni na rozpatrzenie wniosków i zbadanie ich poprawności. Pierwsze umowy z beneficjentami wsparcia z KPO będą podpisywane w marcu 2026 roku.

Wcześniej informowaliśmy o zastrzeżeniach m.in. Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu co do warunku stawianego przez ARMIR utrzymania tytułu prawnego pozwalającego na korzystanie z pojazdów przez co najmniej 36 miesięcy od dnia wyposażenia pojazdów w inteligentny tachograf. Prezes KOPiPT Rafał Mekler uważa ograniczenia w dysponowaniu pojazdem za nieżyciowe i nie przystające do praktyki branży.

Trwałość inwestycji za środki publiczne

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że „Każda inwestycja prowadzona ze środków Unii Europejskiej wymaga spełnienia przez beneficjentów wsparcia określonych warunków. Także inwestycje z KPO są rygorystycznie sprawdzane i kontrolowane”.