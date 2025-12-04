Reklama

Pieniądze na tachografy poza zasięgiem przewoźników

Przedsiębiorcom stanęły włosy na głowie, gdy zobaczyli zapisy jakie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała w umowach na udzielenie dofinansowania do montażu tachografów.

Publikacja: 04.12.2025 21:34

Foto: Stoneridge

Robert Przybylski

Sztandarowy projekt Ministerstwa Infrastruktury pomocy dla przewoźników może okazać się dużym niewypałem. Agencja stawia warunek „utrzymania tytułu prawnego pozwalającego na korzystanie z pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 5, przez co najmniej 36 miesięcy od dnia wyposażenia pojazdów w inteligentny tachograf.” Projekt umowy przewiduje, że „Jakiekolwiek wcześniejsze zakończenie umowy leasingu lub utrata posiadania pojazdu wymaga uprzedniego zawiadomienia Agencji wraz z przedstawieniem stosownej dokumentacji”. 

Tachograf przywiąże do samochodu

Dodatkowo w razie sprzedaży „Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się uzyskać od właściciela pojazdu pisemne oświadczenie, że:

1) nie dokona zbycia pojazdu, jego wycofania z eksploatacji ani nie rozwiąże umowy leasingu

lub innego tytułu prawnego umożliwiającego korzystanie z pojazdu w okresie 36 miesięcy od

dnia wyposażenia pojazdu w inteligentny tachograf, bez uprzedniego pisemnego

poinformowania Agencji i uzyskania jej zgody;”

Agencja zaznacza, że „Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, jest uzależnione od złożenia przez nabywcę pojazdu na rzecz Agencji pisemnego oświadczenia, że przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w zakresie:

1) utrzymania celu Przedsięwzięcia przez pozostały okres 36 miesięcy liczony od dnia

wyposażenia pojazdu w inteligentny tachograf;

2) zapewnienia dostępności pojazdu i zamontowanego tachografu do czynności kontrolnych;

3) wykorzystywania tachografu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) przechowywania dokumentacji dotyczącej tachografu przez wymagany okres.

3. Brak przejęcia obowiązków przez nabywcę w formie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, oznacza, że zgoda Agencji nie może zostać udzielona. Zbycie pojazdu dokonane bez takiej zgody stanowi naruszenie Umowy.” 

Nieżyciowe rozwiązania

Agencja zapowiada, że „Jeżeli zostanie stwierdzone, że Ostateczny odbiorca wsparcia nie wypełnił postanowień umowy w zakresie pozostałych zobowiązań umownych, kwota wsparcia jest zwracana przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Ostatecznego odbiorcy wsparcia do dnia zwrotu środków.”

„Agencja wzywa, zgodnie z art. 14ls ust. 2 pkt 1 ustawy, do zwrotu środków w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania.” 

Prezes Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu Rafał Mekler uważa ograniczeniu w dysponowaniu pojazdem za nieżyciowe i nie przystające do praktyki branży. Firmy leasingują auta na 3-4 lat i po tym okresie wymieniają. Przedłużenie umowy leasingowej jest kosztowne, podobnie jak używanie starzejącego się taboru. 

Prezes Zarządu w Niezależne Forum Pracodawców Transportu Piotr Krzyżankiewicz dodaje, że dla przewoźnika wiążąca jest umowa na finansowanie sprzętu z leasingodawcą, a nie z ARMIR. 

Przewoźnicy wskazali także na konieczność przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Ten zapis już został zmieniony na 36 miesięcy. – Zgłosiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury wątpliwe zapisy i mamy nadzieję, że restrykcyjny zapis dotyczący zbycia pojazdu zostanie zmodyfikowany – stwierdza Mekler. 

Kumulacja pomocy de minimis

Niebezpieczeństwo kryje się także w pomocy de minimis, która sumuje się do jednego limitu dla jednego przedsiębiorstwa. Kumulacja obejmuje wszystkie formy pomocy de minimis otrzymane w ciągu ostatnich trzech lat, licząc wstecz od daty przyznania nowej pomocy – okres ten jest „ruchomy”, a nie sztywno powiązany z latami podatkowymi. 

Za pobranie nienależnej pomocy de minimis lub przekroczenie jej limitu grozi zwrot przekroczonej pomocy de minimis (nadwyżki ponad limit 300 000 euro w 3 latach) z odsetkami liczonymi od dnia wypłaty do zwrotu. Firma jest także wykluczena z nowych form pomocy de minimis na okres do 3 lat w przypadku stwierdzonych naruszeń.

Do 31 stycznia 2026 roku do godziny 23:59 będzie można składać wnioski o refinansowanie wyposażenia ciężarówek w inteligentny tachograf. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej. 

Do przewoźników trafi ponad 319 mln zł pomocy de minimis z budżetu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pomoc udzielana będzie w kolejności zgłoszeń.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Infrastruktury Transport Transport Drogowy Pomoc De Minimis tachografy Rafał Mekler
