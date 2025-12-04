Pieniądze na tachografy poza zasięgiem przewoźników

Aktualizacja: 04.12.2025 23:22 Publikacja: 04.12.2025 21:34
Foto: Stoneridge
Sztandarowy projekt Ministerstwa Infrastruktury pomocy dla przewoźników może okazać się dużym niewypałem. Agencja stawia warunek „utrzymania tytułu prawnego pozwalającego na korzystanie z pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 5, przez co najmniej 36 miesięcy od dnia wyposażenia pojazdów w inteligentny tachograf.” Projekt umowy przewiduje, że „Jakiekolwiek wcześniejsze zakończenie umowy leasingu lub utrata posiadania pojazdu wymaga uprzedniego zawiadomienia Agencji wraz z przedstawieniem stosownej dokumentacji”.
Dodatkowo w razie sprzedaży „Ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązuje się uzyskać od właściciela pojazdu pisemne oświadczenie, że:
1) nie dokona zbycia pojazdu, jego wycofania z eksploatacji ani nie rozwiąże umowy leasingu
lub innego tytułu prawnego umożliwiającego korzystanie z pojazdu w okresie 36 miesięcy od
dnia wyposażenia pojazdu w inteligentny tachograf, bez uprzedniego pisemnego
poinformowania Agencji i uzyskania jej zgody;”
Agencja zaznacza, że „Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, jest uzależnione od złożenia przez nabywcę pojazdu na rzecz Agencji pisemnego oświadczenia, że przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w zakresie:
1) utrzymania celu Przedsięwzięcia przez pozostały okres 36 miesięcy liczony od dnia
wyposażenia pojazdu w inteligentny tachograf;
2) zapewnienia dostępności pojazdu i zamontowanego tachografu do czynności kontrolnych;
3) wykorzystywania tachografu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) przechowywania dokumentacji dotyczącej tachografu przez wymagany okres.
3. Brak przejęcia obowiązków przez nabywcę w formie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, oznacza, że zgoda Agencji nie może zostać udzielona. Zbycie pojazdu dokonane bez takiej zgody stanowi naruszenie Umowy.”
Agencja zapowiada, że „Jeżeli zostanie stwierdzone, że Ostateczny odbiorca wsparcia nie wypełnił postanowień umowy w zakresie pozostałych zobowiązań umownych, kwota wsparcia jest zwracana przez Ostatecznego odbiorcę wsparcia, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Ostatecznego odbiorcy wsparcia do dnia zwrotu środków.”
„Agencja wzywa, zgodnie z art. 14ls ust. 2 pkt 1 ustawy, do zwrotu środków w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania.”
Prezes Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu Rafał Mekler uważa ograniczeniu w dysponowaniu pojazdem za nieżyciowe i nie przystające do praktyki branży. Firmy leasingują auta na 3-4 lat i po tym okresie wymieniają. Przedłużenie umowy leasingowej jest kosztowne, podobnie jak używanie starzejącego się taboru.
Prezes Zarządu w Niezależne Forum Pracodawców Transportu Piotr Krzyżankiewicz dodaje, że dla przewoźnika wiążąca jest umowa na finansowanie sprzętu z leasingodawcą, a nie z ARMIR.
Przewoźnicy wskazali także na konieczność przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Ten zapis już został zmieniony na 36 miesięcy. – Zgłosiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury wątpliwe zapisy i mamy nadzieję, że restrykcyjny zapis dotyczący zbycia pojazdu zostanie zmodyfikowany – stwierdza Mekler.
Niebezpieczeństwo kryje się także w pomocy de minimis, która sumuje się do jednego limitu dla jednego przedsiębiorstwa. Kumulacja obejmuje wszystkie formy pomocy de minimis otrzymane w ciągu ostatnich trzech lat, licząc wstecz od daty przyznania nowej pomocy – okres ten jest „ruchomy”, a nie sztywno powiązany z latami podatkowymi.
Za pobranie nienależnej pomocy de minimis lub przekroczenie jej limitu grozi zwrot przekroczonej pomocy de minimis (nadwyżki ponad limit 300 000 euro w 3 latach) z odsetkami liczonymi od dnia wypłaty do zwrotu. Firma jest także wykluczena z nowych form pomocy de minimis na okres do 3 lat w przypadku stwierdzonych naruszeń.
Do 31 stycznia 2026 roku do godziny 23:59 będzie można składać wnioski o refinansowanie wyposażenia ciężarówek w inteligentny tachograf. Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej.
Do przewoźników trafi ponad 319 mln zł pomocy de minimis z budżetu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pomoc udzielana będzie w kolejności zgłoszeń.
Źródło: rp.pl
