Kontrola międzynarodowych zezwoleń CEMT jednak o czasie

Jednak uda się wdrożyć w tym roku do polskiego systemu prawnego obowiązujące od 1 stycznia 2026 roku elektroniczne zezwolenia EKMT. Sejm przyjął z czwartku na piątek nowelizację ustawy o zmianie ustawy Prawo i ruchu drogowym i innych ustaw. Ministerstwo Infrastruktury umieściło w noweli także zapis dotyczący elektronicznej kontroli zezwoleń EKMT.

Dla tysiąca polskich przewoźników korzystających z tych zezwoleń w ruchu międzynarodowym to dobra wiadomość, podobnie jak dla firm specjalizujących się w ruchu krajowym, które będą mogły liczyć na lepszą ochronę dzięki skuteczniejszej kontroli wykorzystania zezwoleń EKMT przez podmioty zagraniczne.

Polscy przedsiębiorcy od dłuższego czasu wskazują na firmy ukraińskie, które – według polskich konkurentów – dopuszczają się wielokrotnego stosowania tego samego zezwolenia, a nawet fałszerstw tych dokumentów, stosując np. kserokopie.

Do końca roku nowelizacja ustawy zapewne przejdzie przez Senat i uzyska podpis prezydenta, dzięki czemu GITD zyska możliwość elektronicznej kontroli zezwoleń w systemie stworzonym przez Komisję Europejską. Wtedy też wyjdzie na jaw skala nieprawidłowości w ich używaniu. GITD już jest przygotowana do prowadzenia kontroli.