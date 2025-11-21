Kontrola międzynarodowych zezwoleń CEMT jednak o czasie

Aktualizacja: 22.11.2025 01:11 Publikacja: 21.11.2025 22:37
GDDKiA
Foto: GDDKiA
Jednak uda się wdrożyć w tym roku do polskiego systemu prawnego obowiązujące od 1 stycznia 2026 roku elektroniczne zezwolenia EKMT. Sejm przyjął z czwartku na piątek nowelizację ustawy o zmianie ustawy Prawo i ruchu drogowym i innych ustaw. Ministerstwo Infrastruktury umieściło w noweli także zapis dotyczący elektronicznej kontroli zezwoleń EKMT.
Dla tysiąca polskich przewoźników korzystających z tych zezwoleń w ruchu międzynarodowym to dobra wiadomość, podobnie jak dla firm specjalizujących się w ruchu krajowym, które będą mogły liczyć na lepszą ochronę dzięki skuteczniejszej kontroli wykorzystania zezwoleń EKMT przez podmioty zagraniczne.
Czytaj więcej
Intermodalne przewozy międzynarodowe z trudnością radzą sobie z konkurencją transportu drogowego,...
Polscy przedsiębiorcy od dłuższego czasu wskazują na firmy ukraińskie, które – według polskich konkurentów – dopuszczają się wielokrotnego stosowania tego samego zezwolenia, a nawet fałszerstw tych dokumentów, stosując np. kserokopie.
Do końca roku nowelizacja ustawy zapewne przejdzie przez Senat i uzyska podpis prezydenta, dzięki czemu GITD zyska możliwość elektronicznej kontroli zezwoleń w systemie stworzonym przez Komisję Europejską. Wtedy też wyjdzie na jaw skala nieprawidłowości w ich używaniu. GITD już jest przygotowana do prowadzenia kontroli.
Ministerstwo Infrastruktury nie spodziewa się weta. Dwa tygodnie temu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę z powodu kontrowersyjnych zapisów dotyczących Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Ministerstwo Infrastruktury zapisało pierwotnie, że kontrakty zostaną skrócone z 10 do 3 lat. – Proponowane skrócenie umów to krok w stronę mniejszej stabilności i większej niepewności dla mieszkańców, którzy codziennie korzystają z transportu publicznego – tłumaczyła posłanka Paulina Matysiak, która apelowała do prezydenta o zawetowanie ustawy.
Podkreślała, że decyzje dotyczące komunikacji publicznej powinny być konsultowane z samorządami i mieszkańcami, a nie wprowadzane po cichu do nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. – W czasie prac komisji infrastruktury i ds. deregulacji dodano nieoczekiwanie zapis zmieniający zasady działania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA). Zmiana ta nie była konsultowana z branżą i nie dotyczyła przedmiotu procedowanej ustawy – wskazywała Matysiak.
Czytaj więcej
Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa...
Po prezydenckim wecie poprawkę zgłosił poseł Suchoń (przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury) w której złagodził zapis o FRPA i nowej wersji mowa jest o możliwości skrócenia umowy z 10 do 3 lat.
Ustawa przedłuży także ważność zezwoleń na wykonywanie krajowych regularnych przewozów pasażerskich do 30 marca 2026 roku. Ważność wszystkich krajowych zezwoleń wygasa z dniem 31 grudnia 2025 roku. Jeśli przewoźnik nie otrzyma zezwolenia przed tą datą, będzie zmuszony zawiesić wykonywanie usług przewozowych. Wydanie znacznej części tych zezwoleń jest opóźnione.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jednak uda się wdrożyć w tym roku do polskiego systemu prawnego obowiązujące od 1 stycznia 2026 roku elektroniczne zezwolenia EKMT. Sejm przyjął z czwartku na piątek nowelizację ustawy o zmianie ustawy Prawo i ruchu drogowym i innych ustaw. Ministerstwo Infrastruktury umieściło w noweli także zapis dotyczący elektronicznej kontroli zezwoleń EKMT.
Dla tysiąca polskich przewoźników korzystających z tych zezwoleń w ruchu międzynarodowym to dobra wiadomość, podobnie jak dla firm specjalizujących się w ruchu krajowym, które będą mogły liczyć na lepszą ochronę dzięki skuteczniejszej kontroli wykorzystania zezwoleń EKMT przez podmioty zagraniczne.
Rząd nie ma pieniędzy na przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w służbę mundurową.
Elektryfikacja transportu zmusi do zmiany przepisów podatkowych i radykalnego podniesienia opłat drogowych.
Rząd chce ograniczyć dopłaty do przewozów autobusowych, co oprotestowały samorządy. Poparł je prezydent, ale obe...
Od 25 września znów otwarta granica z Białorusią. Na przewóz ładunków pociągami z Chin już ustawiła się kolejka...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Niedługo kierowcy będą mogli na życzenie otrzymać nową kartę do tachografów. Rozporządzenie Ministerstwa Infrast...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas