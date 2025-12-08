Zreformowany Fundusz Kolejowy od początku 2027

Prawdopodobnie od 1 stycznia 2027 roku Fundusz Kolejowy będzie funkcjonował na nowych zasadach. Jego wpływy wzrosną z 2 mld zł rocznie do 10 mld zł rocznie, co pozwoli na stabilne prowadzenie prac budowlanych i da wykonawcom kolejowych inwestycji jasne perspektywy.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przypomina, że wartość kontraktów PKP PLK rozstrzygniętych w tym roku sięgnęła 13 mld zł, a ogłoszonych 27 mld zł.

Nowe zasady finansowania Funduszu Kolejowego pozwolą także na budowę komponentu kolejowego CPK. – Mamy po raz pierwszy w historii zielone światło ze strony Ministerstwa Finansów dla reformy zasilenia Funduszu Kolejowego. Musimy przeprowadzić ją w najbliższych miesiącach, aby mogła ruszyć od 1 stycznia 2027 roku – tłumaczy podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.

Wsparcie dla KPK

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska przyznaje, że resort prowadzi analizy i konsultacje międzyresortowe związane z możliwością wprowadzenia zmian legislacyjnych w funkcjonowaniu Funduszu Kolejowego. „Projekt zmian zostanie wniesiony pod obrady Rady Ministrów po zakończeniu wymaganych uzgodnień. Proponowane zmiany ukierunkowane są przede wszystkim na zapewnienie stabilnych wpływów do Funduszu, który będzie stanowił elastyczne źródło finansowania działań państwa w celu modernizacji infrastruktury kolejowej. Przełoży się to na mniejsze wahania poziomu wydatków na działania inwestycyjne oraz na większą stabilność funkcjonowania podmiotów realizujących inwestycje” opisuje rzeczniczka.