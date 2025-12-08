Zreformowany Fundusz Kolejowy od początku 2027

Aktualizacja: 08.12.2025 18:04 Publikacja: 08.12.2025 10:39
PKP PLK
Foto: PKP PLK
Prawdopodobnie od 1 stycznia 2027 roku Fundusz Kolejowy będzie funkcjonował na nowych zasadach. Jego wpływy wzrosną z 2 mld zł rocznie do 10 mld zł rocznie, co pozwoli na stabilne prowadzenie prac budowlanych i da wykonawcom kolejowych inwestycji jasne perspektywy.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przypomina, że wartość kontraktów PKP PLK rozstrzygniętych w tym roku sięgnęła 13 mld zł, a ogłoszonych 27 mld zł.
Nowe zasady finansowania Funduszu Kolejowego pozwolą także na budowę komponentu kolejowego CPK. – Mamy po raz pierwszy w historii zielone światło ze strony Ministerstwa Finansów dla reformy zasilenia Funduszu Kolejowego. Musimy przeprowadzić ją w najbliższych miesiącach, aby mogła ruszyć od 1 stycznia 2027 roku – tłumaczy podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.
Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska przyznaje, że resort prowadzi analizy i konsultacje międzyresortowe związane z możliwością wprowadzenia zmian legislacyjnych w funkcjonowaniu Funduszu Kolejowego. „Projekt zmian zostanie wniesiony pod obrady Rady Ministrów po zakończeniu wymaganych uzgodnień. Proponowane zmiany ukierunkowane są przede wszystkim na zapewnienie stabilnych wpływów do Funduszu, który będzie stanowił elastyczne źródło finansowania działań państwa w celu modernizacji infrastruktury kolejowej. Przełoży się to na mniejsze wahania poziomu wydatków na działania inwestycyjne oraz na większą stabilność funkcjonowania podmiotów realizujących inwestycje” opisuje rzeczniczka.
MF zapewnia, że zależy mu na rozwoju infrastruktury, co jest kluczowe z uwagi na wielkie sumy jakie są niezbędne do prowadzenia inwestycji. Finansowanie Funduszu Kolejowego ma pokrywać się z Krajowym Programem Kolejowym.
W 2024 roku z planowanych wydatków na koleje 11,65 mld zł udało się wydatkować 64,4 proc., a uwzględniając KPO wydatki stanowiły 59,3 proc. z planowanych 13,29 mld zł. Od początku funkcjonowania Krajowego Programu Kolejowego do końca 2024 roku wydatki inwestycyjne sięgnęły 74,4 mld zł, co stanowi 44,6 proc. całego programu.
Fundusz Kolejowy istnieje od 2006 roku. Zasilany jest obligacjami skarbowymi przez MF, ale głównym źródłem przychodu jest opłata paliwowa, której 19,45 proc. trafia na inwestycje kolejowe.
Rzeczniczka MI zastrzega, że reforma zasilania Funduszu Kolejowego nie zdemoluje Krajowego Funduszu Drogowego. „Prowadzone prace mają również na celu zapewnienie, że zmiany w Funduszu Kolejowym będą neutralne zarówno dla sektora drogowego, jak i kierowców oraz nie wpłyną na poziom inflacji”.
Wpływy Funduszu w 2026 roku planowane są w łącznej kwocie 31,62 mld zł i pochodzą głównie z opłaty paliwowej (8,8 mld zł) i myta (6,58 mld zł). Wpływy nie nadążają za wydatkami, w związku z czym zadłużenie KFD sięgnie na koniec tego roku 72,5 mld zł, a na koniec 2026 roku 76,24 mld zł.
Źródło: rp.pl
