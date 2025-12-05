Reklama

Dworzec Centralny: 50 lat i miliard pasażerów

Dworzec Warszawa Centralna ma już 50 lat i co najmniej drugie tyle przed sobą.

Publikacja: 05.12.2025 21:57

Dworzec Centralny: 50 lat i miliard pasażerów

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Charakterystyczny budynek jest jednym z lepiej znanych w Polsce, choć nie jest on największym pod względem liczy obsłużonych pasażerów, ma dopiero czwarte miejsce. Urząd Transportu Kolejowego podlicza, że roczna wymiana pasażerska w 2024 roku wyniosła 20,04 mln osób (średnia dobowa 54,75 tys.), a dworzec notuje średnio 13 pociągów na godzinę, gdy Wrocław Główny 21 pociągów i 28,78 mln pasażerów w 2024 roku. Jednak na jedno zatrzymanie wymiana sięga 182 pasażerów, gdy we Wrocławiu 155, a w Krakowie 166 (drugi w Polsce dworzec 26,9 mln pasażerów w 2024 roku). 

Nowe sterowanie i większa przepustowość

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak przypomina, że w momencie otwarcia na dworcu zatrzymywało się 146 pociągów, zaś obecnie 400 pociągów i obiekt obsługuje coraz więcej pasażerów, będzie ich 25-30 mln rocznie.

Czytaj więcej

Producenci aut spierają się z użytkownikami o elektryfikację flot
Regulacje Ue
Producenci aut spierają się z użytkownikami o elektryfikację flot

PKP PLK zakończyła w połowie listopada remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym linii średnicowej na której znajduje Isię Dworzec Centralny. W zaledwie 8 dni, w trybie 3 zmian, pracując 24 godziny na dobę ekipy Kombudu wraz z podwykonawcami zabudowały nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym – zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Dzięki inwestycji powstał również nowy „trapez” rozjazdowy, który umożliwia płynniejsze i bardziej elastyczne prowadzenie ruchu pociągów. Precyzyjnie skonfigurowane systemy SRK zwiększą bezpieczeństwo, a cała linia średnicowa będzie mniej podatna na opóźnienia i ułatwi prowadzenie ruchu, zwłaszcza w sytuacjach nietypowych.

PKP PLK zapowiada, że od grudnia pociągi będą mogły kursować przez stację częściej – co 4 minuty zamiast obecnych 5. To oznacza zwiększenie przepustowości stacji, poprawę elastyczności prowadzenia ruchu oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa kursowania pociągów. Przepustowość stacji wzrosła z 24 do 32 pociągów na godzinę. 

Czytaj więcej

ORLEN Paczka goni konkurencję i wzmacnia zaplecze logistyczne
Produkty i Usługi
ORLEN Paczka goni konkurencję i wzmacnia zaplecze logistyczne

Wzniesiony w 1100 dni

Miejsce na dworzec zarezerwowało Biuro Odbudowy Stolicy już w 1946 roku. Jednak brakowało pieniędzy i dobrego projektu. Dopiero napływ kredytów po objęciu funkcji I sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka pozwolił na powrót do planów budowy porządnego dworca kolejowego. Generalny projektant w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego w Warszawie Arseniusz Romanowicz wyjechał na Zachód w podróż studyjną dla opracowania planów dworca i wrócił z projektem, który uzyskał aprobatę i fundusze. Budowa ruszyła w 1972 roku. 

Do tamtej pory najważniejszą stacją Warszawy był dworzec Główny przy Towarowej. Niewygodny dla podróżnych i kolejarzy barak był coraz ciaśniejszy i wymagał zastąpienia. W nowym obiekcie 40 proc. kubatury dworca przeznaczono na gastronomię. Na zaplecze gastronomiczne władze wydały 16 mln zł. CHZ Elektrim sprowadził wyposażenie z Francji, podwykonawcami były firmy z Wielkiej Brytanii i Niemiec. – Wyposażenie dworca montowaliśmy w 1975 i nadzorowałem ten proces – wspomina Kazimierz Zawałło. – Zadanie wykonaliśmy w 3 miesiące, nie licząc godzin pracy. Projekt dworca obliczony był na 100 tys. pasażerów na dobę, a gastronomia 10 tys. pasażerów na dobę. Sprostaliśmy tym założeniom, 5 grudnia 1975 otwarty został dworzec i zaplecze gastronomiczne. Oprowadzałem ekipie partyjno-rządową z Gierkiem, przewodniczącym Rady Państwa Henrykiem Jabłońskim i premierem Piotrem Jaroszewiczem – wyliczał Zawałło. 

Czytaj więcej

Pieniądze na tachografy poza zasięgiem przewoźników
Krajowe
Pieniądze na tachografy poza zasięgiem przewoźników

Delegacja pojechała następnie otworzyć Trasę Łazienkowską. Zaś pierwszym znanym pasażerem, który przyjechał na dworzec był I sekretarz KPZR Leonid Breżniew, zaproszony na otwarcie VII Zjazdu PZPR. 

Źródło: rp.pl

