Dworzec Centralny: 50 lat i miliard pasażerów

Charakterystyczny budynek jest jednym z lepiej znanych w Polsce, choć nie jest on największym pod względem liczy obsłużonych pasażerów, ma dopiero czwarte miejsce. Urząd Transportu Kolejowego podlicza, że roczna wymiana pasażerska w 2024 roku wyniosła 20,04 mln osób (średnia dobowa 54,75 tys.), a dworzec notuje średnio 13 pociągów na godzinę, gdy Wrocław Główny 21 pociągów i 28,78 mln pasażerów w 2024 roku. Jednak na jedno zatrzymanie wymiana sięga 182 pasażerów, gdy we Wrocławiu 155, a w Krakowie 166 (drugi w Polsce dworzec 26,9 mln pasażerów w 2024 roku).

Nowe sterowanie i większa przepustowość

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak przypomina, że w momencie otwarcia na dworcu zatrzymywało się 146 pociągów, zaś obecnie 400 pociągów i obiekt obsługuje coraz więcej pasażerów, będzie ich 25-30 mln rocznie.

PKP PLK zakończyła w połowie listopada remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym linii średnicowej na której znajduje Isię Dworzec Centralny. W zaledwie 8 dni, w trybie 3 zmian, pracując 24 godziny na dobę ekipy Kombudu wraz z podwykonawcami zabudowały nowoczesne, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym – zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Dzięki inwestycji powstał również nowy „trapez” rozjazdowy, który umożliwia płynniejsze i bardziej elastyczne prowadzenie ruchu pociągów. Precyzyjnie skonfigurowane systemy SRK zwiększą bezpieczeństwo, a cała linia średnicowa będzie mniej podatna na opóźnienia i ułatwi prowadzenie ruchu, zwłaszcza w sytuacjach nietypowych.

PKP PLK zapowiada, że od grudnia pociągi będą mogły kursować przez stację częściej – co 4 minuty zamiast obecnych 5. To oznacza zwiększenie przepustowości stacji, poprawę elastyczności prowadzenia ruchu oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa kursowania pociągów. Przepustowość stacji wzrosła z 24 do 32 pociągów na godzinę.