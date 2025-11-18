CPK sięga po kapitały komercyjne na zakup pociągów

Aktualizacja: 19.11.2025 13:10 Publikacja: 18.11.2025 19:00
PKP Intercity
Foto: PKP Intercity
Spółka Centralny Port Komunikacyjny posiada już wszystkie analizy oraz dokumenty, które są niezbędne do powołania spółki taborowej CPK. Zatwierdzony jest już biznesplan i model finansowy. Posiadane dokumenty pozwalają również przystąpić przez CPK do procesu pozyskania inwestorów kapitałowych oraz finansowania dłużnego. Spółka taborowa CPK ma zostać utworzona w I kw. 2026 roku i to właśnie ona zakupi tabor na potrzeby projektowanych przez CPK linii KDP. Decyzją Rady Ministrów z 31 grudnia 2024 r., na ten cel przeznaczono 1,74 mld zł w ramach Programu Inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Etap II. 2024–2032.
Biuro prasowe CPK informuje, że „Szacowana wartość projektu poolu taborowego oraz centrum utrzymania taboru wyniesie ponad 10 mld zł w perspektywie do 2035 roku”. CPK zakłada, że pozyska inwestora lub inwestorów mniejszościowych do realizacji przedsięwzięcia, natomiast pozostała potrzebna kwota zostanie sfinansowana w formie finansowania dłużnego.
Czytaj więcej
Coraz droższe myto, w które wliczone są emisje CO2, wymusza wzrost cen transportu. Drożyzna może...
CPK nie wyklucza próby pozyskania funduszy UE, w szczególności w przypadku ich dostępności dla taboru KDP, jednak w bazowym scenariuszu finansowanie oparte jest o kapitałowe i dłużne instrumenty finansowe.
Spółka taborowa CPK będzie spółką typu ROSCO (ang. Rolling Stock Operating Company). Tego typu spółki z Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy Zachodniej charakteryzują się znacznym udziałem w akcjonariacie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, co potwierdza ich stabilność przychodu w długoterminowym okresie. „Pozyskanie tego typu inwestorów wiąże się z przejściem skomplikowanych procesów due dilligence przeprowadzanych przez instytucje finansujące, które muszą potwierdzić rynkowy potencjał przedsięwzięcia i oczekiwaną stopę zwrotu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej” zastrzega biuro prasowe CPK.
Nie jest wykluczone, że CPK będzie w stanie uzyskać kredyty o niższym koszcie od przewoźników, jednak CPK nie dysponuje szczegółowymi analizami uwzględniającymi specyfikę polskiego rynku w zakresie kosztów pozyskania kredytu przez spółki typu ROSCO w porównaniu do przewoźników kolejowych.
CPK tłumaczy, że „pozyskanie finansowania na zakup taboru jest łatwiejsze przez spółkę typu ROSCO niż przez przewoźnika kolejowego. Może odbyć się również na lepszych warunkach, ponieważ ryzyko udzielenia finansowania tego typu spółce jest mniejsze. Wynika to między innymi z faktu, że przewoźnik nie ma pewności co do tego, które trasy kolejowe będzie obsługiwać, a co za tym idzie, nie wie czy nabywany tabor zostanie wykorzystany.”
Czytaj więcej
Przewoźnicy liczą, że na terminalach granicznych zmaleją korki i przyspieszą odprawy, wojewoda Po...
„Europejskim trendem jest wzrost udziału spółek typu ROSCO wśród kupujących tabor, właśnie z uwagi na niższy koszt finansowania i łatwiejsze jego pozyskanie” podkreśla biuro prasowe.
CPK zapewnia, że w „przygotowanym przez renomowanego doradcę modelu finansowym dla spółki taborowej CPK, została potwierdzona oczekiwana stopu zwrotu z inwestycji (IRR) na poziomie, który spełnia wymagania rynkowe, co zostało potwierdzone testem prywatnego inwestora przygotowanym przez niezależnego doradcę.”
CPK zakłada, że długość umów będzie zależna od tego, na jaki okres będę zawierane umowy z przewoźnikami pasażerskimi na obsługę przewozów po 2030 roku. Przewiduje się, że będą to umowy długoterminowe, zawierane na minimum 5-7 lat.
Spółka taborowa CPK zakupi tabor trzech kategorii:
- Intercity KDP (prędkość max. ponad 300 km/h) – do obsługi połączeń między największymi aglomeracjami;
- Aero Express (prędkość max. co najmniej 200 km/h) – dedykowany do obsługi połączenia Warszawy i Łodzi z CPK, z dostosowanym układem funkcjonalnym wnętrza do potrzeb pasażerów lotniska;
Czytaj więcej
Solaris ma szansę wejść na dobre na północnoamerykański rynek autobusów miejskich. Tamtejsze samo...
- Regio Express (prędkość max. co najmniej 200 km/h) – dwusystemowy tabor konwencjonalny do połączeń regionalnych i po liniach KDP.
Prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński nie wyklucza, że pool taborowy CPK może być dla polskich przewoźników ostatnią szansą przed deregulacją rynku na pozyskanie nowego taboru. – Możliwości unijnego finansowania zniknie, i to jest moment, w którym pojawi się ostatni strumień pieniędzy na dofinansowanie – przypuszcza Rydzyński.
Taki pesymistyczny nie jest doradca w zespole energii Polskim Instytucie Ekonomicznym Krzysztof Krawiec. – Nie jest to jedyna czy ostatnia szansa – wciąż nie znamy kształtu nowych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej po 2027 r., a co za tym idzie alokacji do poszczególnych funduszy i warunków finansowania – wskazuje Krawiec.
Dodaje, że należy się spodziewać dalszego wsparcia UE dla rozwoju kolei. – Nie zmienia to faktu, że dobrze zaprojektowany pool taborowy może obniżyć jednostkowy koszt taboru dzięki efektowi skali (możliwość wynegocjowania lepszych warunków handlowych od producentów) oraz standaryzacji (co ma wpływ na koszty utrzymania). Kluczowy jest jednak całkowity koszt posiadania taboru – nie tylko pozyskanie taboru, lecz warunki pozyskania finansowania i koszty operacyjne – głównie związane z utrzymaniem taboru – wymienia przedstawiciel PIE.
Korzystanie z oferty pooli taborowych jest coraz częstszą praktyką w krajach Unii Europejskiej. – Jest to związane z kolejnymi pakietami liberalizującymi rynek przewozów i polityką Komisji Europejskiej mającej na celu otwarcie rynku na nowe podmioty. Z reguły tego typu przedsięwzięcia muszą być zorganizowane na zasadach komercyjnych, ponieważ kończy się okres, w którym będą dostępne środki publiczne na zakup taboru. Duże podmioty publiczne będą objęte tymi ograniczeniami i do takich będzie należał również pool taborowy CPK jako część grupy kapitałowej z wielomiliardowym kapitałem zakładowym – przypomina ekspert ds. transportu kolejowego Marcel Klinowski (w latach 2023-24 wiceprezes Polregio).
Czytaj więcej
Rząd nie ma pieniędzy na przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w służbę mundurową.
Zaznacza, że wraz z otwarciem rynku przewozów pasażerskich organizowanych w ramach służby publicznej zamawiający (organizator przewozów, czyli w polskich uwarunkowaniach marszałek województwa lub minister właściwy ds. transportu) musi zapewnić niedyskryminacyjny dostęp do taboru oraz rozliczenie dotychczas udzielonej pomocy publicznej na jego zakup w ramach kończących się umów o świadczenie usługi publicznej. – Jest to bardzo duże wyzwanie dla organizatorów, którzy dotychczas budowali potencjał spółek własnych – przyznaje Klinowski.
Krawiec uważa, że w odróżnieniu od kolei regionalnej i w pewnej mierze dalekobieżnej, której podstawą finansowania są i będą umowy o świadczenie usługi publicznej, od kolei dużych prędkości z dużą pewnością wymagane będzie funkcjonowanie na zasadach komercyjnych, a przynajmniej w modelu mieszanym. – Zresztą nie tylko kolei dużych prędkości - także na konwencjonalnej kolei dalekobieżnej z czasem coraz więcej pracy przewozowej odbywać się będzie na zasadach komercyjnych – przewiduje Krawiec.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Spółka Centralny Port Komunikacyjny posiada już wszystkie analizy oraz dokumenty, które są niezbędne do powołania spółki taborowej CPK. Zatwierdzony jest już biznesplan i model finansowy. Posiadane dokumenty pozwalają również przystąpić przez CPK do procesu pozyskania inwestorów kapitałowych oraz finansowania dłużnego. Spółka taborowa CPK ma zostać utworzona w I kw. 2026 roku i to właśnie ona zakupi tabor na potrzeby projektowanych przez CPK linii KDP. Decyzją Rady Ministrów z 31 grudnia 2024 r., na ten cel przeznaczono 1,74 mld zł w ramach Programu Inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Etap II. 2024–2032.
Prezes Škoda Group Petr Novotný apeluje do polityków o regulacje promujące europejski przemysł i przewiduje jego...
Największy w kraju towarowy przewoźnik kolejowy powiększył udziały w rynku, choć pociągi wożą coraz mniej ładunków.
Koleje zdobyły w wakacje nowych pasażerów, ruch aut osobowych na drogach jest nieznacznie mniejszy.
Polskie firmy branży kolejowej budują potencjał techniczny i skutecznie podbijają obce rynki, umacniają się takż...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Walka o wart 7 mld zł kontrakt PKP Intercity na wagony piętrowe trwa. Stadler Polska domaga się unieważnienia of...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas