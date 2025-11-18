CPK sięga po kapitały komercyjne na zakup pociągów

Spółka Centralny Port Komunikacyjny posiada już wszystkie analizy oraz dokumenty, które są niezbędne do powołania spółki taborowej CPK. Zatwierdzony jest już biznesplan i model finansowy. Posiadane dokumenty pozwalają również przystąpić przez CPK do procesu pozyskania inwestorów kapitałowych oraz finansowania dłużnego. Spółka taborowa CPK ma zostać utworzona w I kw. 2026 roku i to właśnie ona zakupi tabor na potrzeby projektowanych przez CPK linii KDP. Decyzją Rady Ministrów z 31 grudnia 2024 r., na ten cel przeznaczono 1,74 mld zł w ramach Programu Inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Etap II. 2024–2032.

Biuro prasowe CPK informuje, że „Szacowana wartość projektu poolu taborowego oraz centrum utrzymania taboru wyniesie ponad 10 mld zł w perspektywie do 2035 roku”. CPK zakłada, że pozyska inwestora lub inwestorów mniejszościowych do realizacji przedsięwzięcia, natomiast pozostała potrzebna kwota zostanie sfinansowana w formie finansowania dłużnego.

CPK nie wyklucza próby pozyskania funduszy UE, w szczególności w przypadku ich dostępności dla taboru KDP, jednak w bazowym scenariuszu finansowanie oparte jest o kapitałowe i dłużne instrumenty finansowe.

Niższy koszt kredytu

Spółka taborowa CPK będzie spółką typu ROSCO (ang. Rolling Stock Operating Company). Tego typu spółki z Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy Zachodniej charakteryzują się znacznym udziałem w akcjonariacie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, co potwierdza ich stabilność przychodu w długoterminowym okresie. „Pozyskanie tego typu inwestorów wiąże się z przejściem skomplikowanych procesów due dilligence przeprowadzanych przez instytucje finansujące, które muszą potwierdzić rynkowy potencjał przedsięwzięcia i oczekiwaną stopę zwrotu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej” zastrzega biuro prasowe CPK.