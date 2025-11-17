Reklama
Jesienne żniwa dla przewoźników mogą się szybko skończyć

Coraz droższe myto, w które wliczone są emisje CO2, wymusza wzrost cen transportu. Drożyzna może zagrozić chwiejnej poprawie rynku.

Publikacja: 17.11.2025 22:33

Jesienne żniwa dla przewoźników mogą się szybko skończyć

Południowa Obwodnica Warszaw, Wał Miedzeszyński, S2 w 2024 roku

Foto: Krzysztof Nalewajko/GDDKiA

Robert Przybylski

Wszystkie mierzalne wskaźniki wskazują na rozgrzanie europejskiego rynku transportu towarowego. – Najbardziej wymownym sygnałem jest liczba zapytań o przewozy spotowe kierowanych do przewoźników. Jest ich niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – porównuje dyrektor ds. sprzedaży regionalnej i cen w Girtece Tomas Šilinikas. 

Dodaje, że rosnący popyt potwierdzają też coraz wyższe ceny przewozów spotowych. – Jednocześnie widzimy, że nasi klienci kontraktowi utrzymują wysokie wolumeny przewozów – podkreśla Šilinikas. 

Tłumaczy, że zmalały zdolności przewozowe i stąd rosną ceny frachtów. – Dużo firm transportowych zbankrutowało, inne zmniejszyły floty, wiele straciło pracowników. Wg. EBC liczba bankructw w sektorze transportu i magazynowania wzrosła o 180% wobec 2016 roku – zaznacza Šilinikas. 

IRU wskazuje, że w Niemczech transport i logistyka odnotowały najwyższy wskaźnik niewypłacalności spośród wszystkich sektorów w 2024 roku, wynoszący 14 na 1000 przedsiębiorstw podlegających opodatkowaniu VAT, co skutecznie ogranicza moce produkcyjne w miarę wycofywania się mniejszych operatorów z rynku.

Niepewny wzrost

Spostrzeżenia cenowe przedstawiciela Girteki potwierdzają dane z raportu Upply–Ti–IRU. Wynika z niego, że w ujęciu kwartalnym indeks stóp spot wzrósł o 1,7 punktu do 134,3, a indeks stóp kontraktowych o 1,7 punktu do 134. W ujęciu rocznym kurs spot wzrósł o 1,9 punktu, a kurs kontraktowy o 3,1 punktu. W ujęciu rocznym wartość handlu detalicznego w UE wzrosła o 1,1% w sierpniu 2025 roku.

Rosnąca liczba zleceń i ceny frachtów spowodowały, że wskaźnik Nastrojów w Przewozie Drogowym za III kwartał wyniósł 12,7, co oznacza wzrost o 4,5 punktu w porównaniu z II kwartałem. 

Większość respondentów (46,3%) spodziewa się niewielkiego wzrostu stawek, podczas gdy tylko 14% przewiduje ich spadek, co stanowi najniższy odsetek pesymistycznych nastrojów od prawie dwóch lat. 

Perspektywy dla stawek w całej Europie wskazują na umiarkowaną presję wzrostową, napędzaną sezonowym uzupełnianiem zapasów przed okresem świątecznym i stopniowym ożywieniem w produkcji. – Równoległy wzrost stóp kontraktowych i spot odzwierciedla stopniowe ożywienie na rynku. Produkcja wykazuje wstępne oznaki stabilizacji, a popyt konsumpcyjny zapewnia solidne podstawy wzrostu. Wzrost stóp kontraktowych jest również napędzany odbiciem aktywności w sektorze produkcyjnym. Jednak ożywienie pozostaje kruche i nierównomierne w całej Europie, przy czym Niemcy nadal borykają się z problemami, a gospodarka Hiszpanii wykazuje znacznie silniejszą dynamikę – zauważa dyrektor ds. rozwoju komercyjnego w Ti Michael Clover. 

Koszty będą rosły

Dyrektywa eurowinietowa wymusza wzrost kosztów transportu. – Stawki za transport drogowy stale rosną i obecnie przewyższają inflację, odzwierciedlając presję wynikającą z kosztów strukturalnych oraz bardziej złożonego i niepewnego otoczenia regulacyjnego. Po wdrożeniu na szczeblu krajowym najnowszej dyrektywy w sprawie eurowiniet, opłaty drogowe stały się głównym czynnikiem napędzającym koszty operacyjne w całej UE, a stawki opłat za kilometr są zbliżone, a czasami nawet wyższe niż ceny paliw za kilometr – podlicza starszy dyrektor ds. Strategii i Rozwoju IRU Vincent Erard. 

W III kwartale 2025 roku kilka krajów podniosło stawki opłat drogowych: Rumunia o 17,8%, Bułgaria o 7,7%, Słowacja o 40,9%, a także podwyższyła w lipcu podatek VAT. W IV kwartale 2025 roku nie przewiduje się dalszych korekt, choć istotne zmiany spodziewane są w 2026 roku. W Polsce rząd zapowiedział od przyszłego roku ponad 40-procentowy wzrost myta. 

Źródło: rp.pl

Transport Transport Drogowy Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) ceny transportu samochodowego Girteka ceny frachtów drogowych

