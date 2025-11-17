Jesienne żniwa dla przewoźników mogą się szybko skończyć

Wszystkie mierzalne wskaźniki wskazują na rozgrzanie europejskiego rynku transportu towarowego. – Najbardziej wymownym sygnałem jest liczba zapytań o przewozy spotowe kierowanych do przewoźników. Jest ich niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – porównuje dyrektor ds. sprzedaży regionalnej i cen w Girtece Tomas Šilinikas.

Reklama Reklama

Dodaje, że rosnący popyt potwierdzają też coraz wyższe ceny przewozów spotowych. – Jednocześnie widzimy, że nasi klienci kontraktowi utrzymują wysokie wolumeny przewozów – podkreśla Šilinikas.

Tłumaczy, że zmalały zdolności przewozowe i stąd rosną ceny frachtów. – Dużo firm transportowych zbankrutowało, inne zmniejszyły floty, wiele straciło pracowników. Wg. EBC liczba bankructw w sektorze transportu i magazynowania wzrosła o 180% wobec 2016 roku – zaznacza Šilinikas.

IRU wskazuje, że w Niemczech transport i logistyka odnotowały najwyższy wskaźnik niewypłacalności spośród wszystkich sektorów w 2024 roku, wynoszący 14 na 1000 przedsiębiorstw podlegających opodatkowaniu VAT, co skutecznie ogranicza moce produkcyjne w miarę wycofywania się mniejszych operatorów z rynku.