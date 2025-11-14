Kolejny krok Solarisa do podbicia rynku USA

Solaris sprzedał autobusy do San Francisco. Spółka San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) zamówiła trzy 12-metrowe autobusy bateryjne (40 stóp) oraz trzy 18-metrowe przegubowe autobusy bateryjne (60 stóp). To rozszerzenie zawartej w grudniu 2024 roku umowy z firmą King County Metro, która świadczy usługi transportu publicznego dla miasta Seattle w stanie Waszyngton oraz 34 innych miastach.

Specyfikacja pojazdów będzie zbliżona do tej z Seattle, z wyjątkiem systemów operacyjnych i tych związanych z obsługą płatności, które zostaną dostosowane do potrzeb San Francisco. Dostawy rozpoczną się w 15 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli przypadną na początek 2027 roku.

Homologacja w trakcie

Autobusy Solaris na rynek północnoamerykański są nowymi pojazdami. – Konstrukcja autobusów jest gotowa, pierwsze szkielety są gotowe i po próbach, teraz trwa montaż kilku sztuk niezbędnych do homologacji – wyjaśnia rzecznik marki Mateusz Figaszewski.

Pojazdy mają nowa kratownicą dostosowaną do amerykańskich przepisów, natomiast układ napędowy (energoelektronika, baterie) podobne są do stosowanych w Europie.