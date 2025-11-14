Reklama
Kolejny krok Solarisa do podbicia rynku USA

Solaris ma szansę wejść na dobre na północnoamerykański rynek autobusów miejskich. Tamtejsze samorządy zainteresowane wypróbowaniem nowego gracza.

Publikacja: 14.11.2025 16:56

Foto: Solaris Bus & Coach

Robert Przybylski

Solaris sprzedał autobusy do San Francisco. Spółka San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) zamówiła trzy 12-metrowe autobusy bateryjne (40 stóp) oraz trzy 18-metrowe przegubowe autobusy bateryjne (60 stóp). To rozszerzenie zawartej w grudniu 2024 roku umowy z firmą King County Metro, która świadczy usługi transportu publicznego dla miasta Seattle w stanie Waszyngton oraz 34 innych miastach.

Specyfikacja pojazdów będzie zbliżona do tej z Seattle, z wyjątkiem systemów operacyjnych i tych związanych z obsługą płatności, które zostaną dostosowane do potrzeb San Francisco. Dostawy rozpoczną się w 15 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli przypadną na początek 2027 roku. 

Homologacja w trakcie

Autobusy Solaris na rynek północnoamerykański są nowymi pojazdami. – Konstrukcja autobusów jest gotowa, pierwsze szkielety są gotowe i po próbach, teraz trwa montaż kilku sztuk niezbędnych do homologacji – wyjaśnia rzecznik marki Mateusz Figaszewski.

Pojazdy mają nowa kratownicą dostosowaną do amerykańskich przepisów, natomiast układ napędowy (energoelektronika, baterie) podobne są do stosowanych w Europie. 

Zainteresowanie amerykańskich miast ofertą Solarisa jest bardzo duże. – Dostajemy zapytania od wielu miast – przyznaje Figaszewski. 

Solaris już zanotował kilka sukcesów na tamtym rynku: podpisał w grudniu 2024 roku umowy na dostawę do Seattle dwóch 12-metrowych autobusów elektrycznych (40 stóp) oraz dwóch 18-metrowych (60 stóp), przegubowych pojazdów elektrycznych z terminem dostaw na drugą połowę 2026 roku. 

W marcu 2025 roku podpoznański producent sprzedał do Vancouver w Kanadzie 107 trolejbusów o długości 12 metrów. Umowa przewiduje także opcję zakupu do 201 trolejbusów 12-metrowych oraz do 204 trolejbusów przegubowych o długości 18 metrów. Zgodnie z umową pierwsze dostawy trolejbusów do Vancouver zaplanowano na 2026 rok, a kolejne będą kontynuowane w 2027 roku.

Plan na 2026 rok i kolejne lata

Pierwsze Solarisy będą importowane, ale firma równolegle pracuje nad zapleczem produkcyjnym w USA, ponieważ jest to warunek konieczny, aby startować w publicznych przetargach, w których trzeba spełnić regulację „Buy American”. 

CAF, do którego należy Solaris, planuje wejście w 2026 roku autobusowej marki na rynek północnoamerykański, na którym całkowita sprzedaż wynosi 8 tys. autobusów miejskich. Jest on bardziej dochodowy od europejskiego i konkuruje na nim kilku producentów jak: Gillig, Novabus i New Flyer. 

Utrudnieniem będzie zasada „Buy America”, stąd planowana jest spółka z lokalną firmą i przygotowanie specjalnej platformy na tamten rynek. Elektryfikacja napędów sięgnie 26 proc. sprzedaży w 2026 roku i 55 proc. w 2030 roku. W tym czasie Solaris miałby zdobyć 10 proc. rynku. 

Dzięki wejściu na nowe rynki, przychody spółki autobusowej mają wzrosnąć z 721 mln euro w 2021 roku do 1,3 mld euro w 2026 roku. Właściciel przewiduje zwiększenie efektywności produkcji poprawę ekonomiki oraz logistyki procesów i wzmocnienie oferty serwisowej. W rezultacie marża EBIT wzrośnie z 5,2 proc. do co najmniej 6,4 proc. (i 83 mln euro) w 2026 roku, przewiduje CAF. 

Źródło: rp.pl

