Reklama

Złe wieści dla nadawców: transport samochodowy podrożeje

Notowane już od kilku kwartałów podwyżki cen frachtów nie wyhamują. Droższe myto i koszty pracy zmuszą do zmian cen.

Publikacja: 15.12.2025 12:19

Złe wieści dla nadawców: transport samochodowy podrożeje

Foto: GDDKiA/Krzysztof Nalewajko

Robert Przybylski

Prezes Grupy Raben Ewald Raben prognozuje wzrost cen transportu drogowego. – Kierowcy przechodzą na emeryturę, firmy transportowe zaprzestają działalność itd. Można się spodziewać znacznego wzrostu kosztów – ostrzega Raben.

Od 1 lutego podrożeje w Polsce myto (o ponad 40 proc.), wzrosną także koszty pracy. Giełda transportowa Timocom podlicza, że stawki za transport na europejskim rynku spot systematycznie rosły w ostatnich dwóch latach. W trzecim kwartale 2025 roku średnie tygodniowe ceny ofertowe zleceniodawców mieściły się w przedziale od 1,43 euro do 1,67 euro za kilometr.

Czytaj więcej

Polskie firmy logistyczne już konkurują z chińskimi
Produkty i Usługi
Polskie firmy logistyczne już konkurują z chińskimi

W tym samym okresie propozycje cenowe zleceniobiorców wynosiły od 1,49 euro do 1,68 euro. – Na rynku transportowym nadal będzie utrzymywać się presja cenowa – zarówno po stronie zleceniodawców, jak i przewoźników. Firmy zlecające transport szukają oszczędności w obliczu rosnących kosztów operacyjnych, natomiast przewoźnicy próbują równoważyć wzrost opłat drogowych oraz wydatki związane z modernizacją floty, w tym wymianą tachografów i dostosowaniem do nowych norm emisji – tłumaczy Head of Business Affairs Timocom Gunnar Gburek. 

Stawki kilka procent w górę

Marta Kućmińska-Mróz, dyrektor Działu Klientów Kluczowych w DSV - Global Transport and Logistics wskazuje, że analitycy firmy Panteia obliczyli, że skala wzrostu kosztów transportów międzynarodowych w Europie, z wyłączeniem kosztów paliwa oraz przepraw promowych, wyniosła około 3,6 - 4,3 proc. na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. 

Reklama
Reklama

Natomiast Andrzej Wardzyński, FTL RND Director, Raben Transport przewiduje, że stawki w przewozach całopojazdowych wrosną w 2026 roku o 2-4 proc. Porównuje, że stawki w kwartale 3 i 4 utrzymują się na takim samym poziomie jak na początku roku. – Od początku tego roku obserwujemy stagnację, za wyjątkiem standardowych picków wolumenowych podaż aut jest równoważona przez dostępny wolumen ładunków – zaznacza Wardzyński.

Trzycyfrowy wzrost ofert ładunków rok do roku odnotował Timocom na relacji pomiędzy Belgią a Hiszpanią (+134 proc.), a także na dwóch rynkach krajowych: w Wielkiej Brytanii (+316 proc.) i w Polsce (+131 proc.).

Czytaj więcej

Choć słabsze finansowo, firmy wymieniają tabor
Drogowy
Choć słabsze finansowo, firmy wymieniają tabor

W TOP 10 relacji z największymi wzrostami Timocom znalazły się także: Belgia – Francja (+93 proc.), Niemcy – Portugalia (+82 proc.), Niemcy – Francja (+77 proc.), Holandia – Francja (+73 proc.), Niemcy – Hiszpania (+69 proc.), Belgia – Włochy (+65 proc.) oraz we francuskim transporcie krajowym (+69 proc.). 

Wzrosty raportuje także European Road Network Director, Rohlig SUUS Logistics Piotr Szałkiewicz. – Obserwujemy stabilny wzrost wolumenu przewozów drobnicowych zarówno na rynku krajowym, jak i w relacjach międzynarodowych. Korzystna kondycja gospodarcza Hiszpanii, Bułgarii oraz Czech przekłada się na większe zainteresowanie klientów tymi kierunkami. Widzimy także rosnące zapotrzebowanie na transport do Włoch oraz — mimo utrzymujących się barier celnych — do Wielkiej Brytanii. Zauważalne jest również utrzymywanie się stabilnych wolumenów przesyłek do Francji i Niemiec, mimo że oba rynki zmagają się z wyzwaniami gospodarczymi – przyznaje Szałkiewicz. 

Ożywienie w drobnicy międzynarodowej

Rynek transportu drobnicowego w ostatnich miesiącach pozostaje stabilny, ale w segmencie międzynarodowym obserwujemy wyraźne oznaki ożywienia – zaznacza Maciej Zieliński, Dyrektor Dystrybucji Międzynarodowej, Raben Logistics Polska. 

Reklama
Reklama

Po zamknięciu listopada 2025, porównując okres styczeń–listopad 2025 do analogicznego okresu 2024, spółka odnotowała wzrost na poziomie około 1 proc. w przesyłkach ogółem rok do roku. – Największe zmiany widoczne są na trasach zagranicznych, gdzie dynamika jest imponująca. Hiszpania zanotowała wzrost aż o 25 proc., a Rumunia o 17 proc. – to kierunki, które w ostatnich latach zyskują na znaczeniu w wymianie handlowej. Dobre wyniki osiągamy również w Holandii i Grecji (+11 proc.), a kraje bałtyckie – Estonia, Łotwa (+9 proc.) i Litwa (+8 proc.) – utrzymują stabilny trend wzrostowy. Włochy z wynikiem +7 proc. również potwierdzają rosnące zapotrzebowanie na sprawne rozwiązania logistyczne – wymienia Zieliński. 

Czytaj więcej

Terminalowi Baltic Hub grozi blokada
Drogowy
Terminalowi Baltic Hub grozi blokada

DSV pochwalił się, że na kierunku skandynawskim (Dania, Norwegia, Szwecja), odnotował wzrost potoków o 25 proc. rok do roku, co wielokrotnie przewyższa średni wzrost obrotów, jaki zarejestrowano w wymianie handlowej z poszczególnymi krajami regionu. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Drogowy Firmy Raben Rohlig Suus Logistics DSV Raben Logistics Polska Timocom ceny transportu samochodowego ceny frachtów drogowych Ewald Raben
Choć słabsze finansowo, firmy wymieniają tabor
Drogowy
Choć słabsze finansowo, firmy wymieniają tabor
Terminalowi Baltic Hub grozi blokada
Drogowy
Terminalowi Baltic Hub grozi blokada
Łukaszenko aresztuje ciężarówki
Drogowy
Łukaszenko aresztuje ciężarówki
Elektroniczne zezwolenia poprawią kontrolę dostępu do rynku
Drogowy
Elektroniczne zezwolenia poprawią kontrolę dostępu do rynku
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Przewoźnicy drogowi w poszukiwaniu marży
Drogowy
Przewoźnicy drogowi w poszukiwaniu marży
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama