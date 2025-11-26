Przewoźnicy drogowi w poszukiwaniu marży

Aktualizacja: 27.11.2025 05:56 Publikacja: 26.11.2025 19:21
GDDKiA
Foto: GDDKiA
Marże europejskich, w tym polskich przewoźników drogowych są niskie i konieczna duża dyscyplina finansowa, aby nie utonąć. – Nieatrakcyjne marże spotykamy nawet u dużych firm – zaznacza dyrektor rozwoju rynku w sennder Technologies Arkadiusz Glinka.
Dyrektor operacyjny Sachs Trans Łukasz Zawadzki dodaje, że w ostatnich dwóch latach rynek był bardzo trudny. – Jaki jest sens prowadzić przedsiębiorstwo transportowe, jeśli z ciężarówki zostaje na czysto miesięcznie 300-500 euro? Jedno nieprzewidziane zdarzenie może przy takich marżach zrujnować firmę. Na ciężarówce powinno zarabiać się ponad tysiąc, nawet do dwóch tysięcy euro – stwierdza Zawadzki.
Czytaj więcej
Spółka Orlen Kolej podpisała wartą ponad 800 mln zł umowę na dostawę 40 nowych lokomotyw Newagu i...
Podobnie ocenia sytuację dyrektor zarządzający GXO Logistics Jarosław Bartczak. Porównuje, że w Polsce są niższe marże niż w Europie zachodniej. – Marża poniżej 3 proc. to już jazda po bandzie, nie zapewnia środków na inwestycje – ostrzega Bartczak.
Tymczasem branża, która jeszcze kilka lat temu potrafiła wypracować nawet ponad 5 proc. marży wykazuje w ostatnich latach mikroskopijne zyski lub nawet straty.
Dyrektor spedycji drogowej i magazynowania w C.Hartwig Szczecin Jerzy Gębski zastanawia się, gdzie podziały się zyski. – Skoro ich nie ma u przewoźników, czy wobec tego notują je spedytorzy? – zastanawia się. Szybko jednak udziela odpowiedzi: - Transport to dla naszych klientów wyłącznie koszt, więc będziemy pierwsi do cięcia wydatków. Widzimy to w ostatnich tygodniach. Kwotujemy nowe kontrakty na przyszły rok i nabywcy usług nie chcą słyszeć o żadnych podwyżkach, wychodząc z założenia, że zawsze znajdą kogoś, kto pojedzie za niższa stawkę – zaznacza Gębski.
Od lat badający rynek transportowy Piotr Szretter wylicza, że marża wynosi ok. 3 proc. i tylko okresowo bywa niższa niż 3 proc. Arkadiusz Glinka stwierdza, że marże są jak przeciąganie liny w zależności od stanu rynku: korzystają na tym raz nadawcy, raz przewoźnicy.
Dyrektor zarządzający Rhenus Central East Region Paweł Trębicki wskazuje, że na transporcie zarabiają giełdy. – Wystarczy popatrzeć na wyniki trans.eu, Timocom czy Transporeon – wymienia Trębicki.
Czytaj więcej
Spółka Orlen Kolej podpisała wartą ponad 800 mln zł umowę na dostawę 40 nowych lokomotyw Newagu i...
Dyrektor Instytutu Transportu i Mobilności SGH Michał Wolański zwrócił uwagę na rynek przewozów autobusowych, który został przemeblowany przez Flixbusa. – Podobna rewolucja może czekać rynek przewozów towarowych – zastrzega Wolański.
Dla przedstawicieli branży cyfryzacja jest odpowiedzią na malejące marże. – Polscy przewoźnicy są numerem jeden w UE, ale jeżeli chcą się utrzymać na prowadzeniu, muszą modernizować się i lepiej zarządzać firmami. Rynek ma wysoką konkurencyjność, więc nie należy spodziewać się rosnących marż – przekonuje Glinka.
Na historyczny rozwój wskaźników zwrócił uwagę prof. Peter Klaus z Friedrich-Alexander Universitaet. – W Polsce wydatki na usługi logistyczne wzrosły o ponad 62 proc. pomiędzy 2019 i 2023 rokiem. To więcej niż nominalny wzrost PKB (41,6 proc.). W tym samym okresie przewieziona masa ładunków zwiększyła się o 5,2 proc. – porównuje Klaus.
Natomiast w omawianym okresie w UE nominalny PKB sięgnął 21 417 mld euro i wzrósł o 21,1 proc. (rzeczywisty wzrost 3,9 proc.), przewozy ładunków (liczone w tonach) zmalały o 2,5 proc., a ceny usług logistycznych powiększyły się (nominalnie) o 15,2 proc. do 1537 mld euro.
Czytaj więcej
Zadowolenie będą kolejarze, którzy od lat wskazują na zbyt niskie stawki opłat drogowych, które p...
Dyskusja odbyła się podczas zorganizowanego przez Instytut Transportu i Mobilności SGH seminarium „Transport drogowy na krawędzi kryzysu – zagrożenia dla europejskiej gospodarki”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Marże europejskich, w tym polskich przewoźników drogowych są niskie i konieczna duża dyscyplina finansowa, aby nie utonąć. – Nieatrakcyjne marże spotykamy nawet u dużych firm – zaznacza dyrektor rozwoju rynku w sennder Technologies Arkadiusz Glinka.
Transport wymaga pojazdów dopasowanych do konkretnych potrzeb – to podstawowe założenie dotyczy także elektromob...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Od 1 grudnia rusza zbieranie wniosków o refundacje wymiany tachografów. Przewoźnicy mają tylko 2 miesiące na zło...
Coraz droższe myto, w które wliczone są emisje CO2, wymusza wzrost cen transportu. Drożyzna może zagrozić chwiej...
Przewoźnicy liczą, że na terminalach granicznych zmaleją korki i przyspieszą odprawy, wojewoda Podlaski ma nadzi...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Solaris ma szansę wejść na dobre na północnoamerykański rynek autobusów miejskich. Tamtejsze samorządy zainteres...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas