Ciągniki siodłowe pociągnęły rynek samochodów ciężarowych

W grudniu firmy zarejestrowały 2710 nowych ciężarówek, o 17,8 proc. więcej niż rok wcześniej. W całym 2025 roku w Polsce zarejestrowano 29 979 nowych samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony. To 6,7 proc. więcej niż w 2024 roku, a poprawa wynika z 10-procentowego wzrostu rejestracji ciągników siodłowych do 21 151 sztuk, bowiem rejestracje podwozi zmalały o 3 proc. do 7240 sztuk, wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Reklama Reklama

Spośród zarejestrowanych ciężarówek, 26 815 sztuk (o 9 proc. więcej niż w 2024 roku) miało dmc powyżej 16 ton. PZPM przypomina, że spadki rejestracji zaczęły się od września 2023 roku i trwały do połowy 2025 roku.

W przypadku ciężarówek z drugiej ręki, rejestracje wyniosły 26 713, co oznacza 10-procentowy spadek. Jednak i w tym segmencie widać poprawę, grudniowy spadek wyniósł tylko 3 proc. (2178 sztuk).

W ogólnym rankingu marek prowadzą: Volvo (5 911 sztuk, wzrost o 13 proc. r/r), Scania (5736 sztuk, 3 proc. wzrostu), MAN (4868 szt., poprawa o 4 proc.) i po 4385 sztuk DAF i Mercedes-Benz. Holenderska marka poprawiła wynik o 19 proc. a niemiecka o 8 proc., porównuje PZPM.

Pierwszą trójkę dostawców ciągników siodłowych stanowią: Volvo, Scania oraz DAF, w podwoziach Iveco MAN i Mercedes-Benz.