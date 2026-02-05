Reklama

Masowa ucieczka z branży transportu drogowego

W minionym roku z rejestrów GITD zniknęło niemal 10 proc. firm międzynarodowego transportu drogowego. Widoczna jest postępująca koncentracja.

05.02.2026

Foto: GDDKiA

Robert Przybylski

Kryzys gospodarczy w UE oraz Pakiet Mobilności podcięły polską branżę transportu drogowego. Trzeci rok maleje w Polsce liczba towarowych przewoźników międzynarodowych, na koniec 2025 roku było ich 43 924, co oznacza spadek o 2,5 proc., wynika z danych Biura Transportu Międzynarodowego przy GITD. W porównaniu do szczytowego okresu, czyli roku 2023, redukcja sięgnęła 3,6 proc., zatem z biegiem lat załamanie branży pogłębia się. 

Pomimo trudności do branży napływają nowi inwestorzy. W 2025 roku Biuro Transportu Międzynarodowego zarejestrowało 3301 nowych firm, o 5,6 proc. więcej niż w 2024 roku. Jest to jednak o niemal 30 proc. mniej od średniej z ostatnich ośmiu lat. Nawet jeśli pominąć w rozważaniach wyjątkowy rok 2022, w którym BTM zarejestrowało 10 171 firm, to i tak ubiegłoroczny wynik jest o 4 proc. poniżej średniej z siedmiu lat. 

Biorąc pod uwagę, że netto ubyło 1130 firm, a BTM zarejestrował 3301 nowych, z rejestrów zniknęło 4431 przedsiębiorstw, czyli blisko 10 proc. wszystkich mających uprawnienia do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego na koniec 2024 roku. 

Mniej samochodów

Wraz z malejącą liczbą firm maleje też liczba wypisów, czyli licencjonowanych samochodów, mogących wykonywać transport międzynarodowy. Na koniec 2025 roku w ewidencji BTM było 301 320 wypisów na samochody o dmc powyżej 3,5 tony, o 0,9 proc. mniej niż rok wcześniej i o 1,2 proc. mniej niż w szczytowym 2023 roku. 

Foto: Zestawienie na podstawie danych BTM/GITD

Liczba nowych wypisów na samochody o dmc powyżej 3,5 tony sięgnęła 6484, co oznacza ponad 10-procentowy spadek w porównaniu do 2024 roku. Jest to najmniejsza liczba nowych wypisów w ostatnich pięciu latach. 

W przypadku lekkich samochodów dostawczych o dmc od 2,8 do 3,5 tony, liczba nowych wypisów wyniosła 755 sztuk i była o 12,5 proc. mniejsza od zanotowanej w 2024 roku. Ostry spadek nie dziwi, ten segment będzie podlegać od lipca nowym regulacjom, wymuszającym na kierowcach pracę zgodnie z rozporządzeniem 561, regulujący czas pracy kierowcy. 

Liczba wypisów na koniec roku w kategorii lekkiej wyniosła 37 267 i była o 1,6 proc. mniejsza niż rok wcześniej. 

Widoczna jest postępująca koncentracja branży. Na firmę przypada średnio 7,7 samochodu (licząc łącznie pojazdy lekkie i ciężkie), gdy rok wcześniej 7,6 pojazdu, a w 2023 roku 7,5. 

Firm małych, mających do 10 pojazdów, było 36 131 (ponad 3-procentowy spadek rok do roku), co przekraczało 82 proc. wszystkich firm, ale dysponowały 36,6 proc. parku samochodów (37 proc. rok wcześniej). 

Kierowców także mniej

Zapaść transportowej gałęzi gospodarki widoczna jest także po malejącej liczbie świadectw kierowców, które pozwalają obywatelom państw spoza UE wykonywać w Unii pracę kierowcy międzynarodowego. Trudniej jest także przedsiębiorcom przejść przez biurokratyczne przeszkody. W rezultacie w 2025 roku BTM wydało 97 803 świadectwa kierowcy, o 15,7 proc. mniej niż rok wcześniej. 

Na koniec roku w obrocie pozostawało 145 977 świadectw, o 3 proc mniej niż na koniec 2024 roku. W stosunku do szczytowego 2023 roku różnica przekracza 10 proc. Ubywa pracowników z Ukrainy i Białorusi. 

