Masowa ucieczka z branży transportu drogowego

Kryzys gospodarczy w UE oraz Pakiet Mobilności podcięły polską branżę transportu drogowego. Trzeci rok maleje w Polsce liczba towarowych przewoźników międzynarodowych, na koniec 2025 roku było ich 43 924, co oznacza spadek o 2,5 proc., wynika z danych Biura Transportu Międzynarodowego przy GITD. W porównaniu do szczytowego okresu, czyli roku 2023, redukcja sięgnęła 3,6 proc., zatem z biegiem lat załamanie branży pogłębia się.

Pomimo trudności do branży napływają nowi inwestorzy. W 2025 roku Biuro Transportu Międzynarodowego zarejestrowało 3301 nowych firm, o 5,6 proc. więcej niż w 2024 roku. Jest to jednak o niemal 30 proc. mniej od średniej z ostatnich ośmiu lat. Nawet jeśli pominąć w rozważaniach wyjątkowy rok 2022, w którym BTM zarejestrowało 10 171 firm, to i tak ubiegłoroczny wynik jest o 4 proc. poniżej średniej z siedmiu lat.

Biorąc pod uwagę, że netto ubyło 1130 firm, a BTM zarejestrował 3301 nowych, z rejestrów zniknęło 4431 przedsiębiorstw, czyli blisko 10 proc. wszystkich mających uprawnienia do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego na koniec 2024 roku.

Mniej samochodów

Wraz z malejącą liczbą firm maleje też liczba wypisów, czyli licencjonowanych samochodów, mogących wykonywać transport międzynarodowy. Na koniec 2025 roku w ewidencji BTM było 301 320 wypisów na samochody o dmc powyżej 3,5 tony, o 0,9 proc. mniej niż rok wcześniej i o 1,2 proc. mniej niż w szczytowym 2023 roku.