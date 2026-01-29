W Europie ubiegłoroczny popyt na ciężarówki mniejszy niż w 2024 roku

Rejestracje samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony zmalały w EU w 2025 roku o 6,2 proc. w stosunku do 2024 roku, do 307 460 sztuk, wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Aut ACEA.

Najsłabszy popyt w Niemczech

Popyt na samochody ciężarowe o dmc powyżej 16 ton zmalał o 5,4 proc. zaś na pojazdy średniej klasy o 9,9 proc. Główne rynki zbytu zanotowały spadki (liczone dla wszystkich klas tonażowych): Niemcy o 12,2 proc., Francja o 9 proc i Hiszpania o 3,6 proc.

W Niemczech zmalały także o 7,4 proc. rejestracje naczep do 26 114 sztuk. Poprawę zanotowały rejestracje naczep we Włoszech (o 14,2 proc. do 13 892 sztuk) i w Hiszpanii (o 16,7 proc. do 17 518 sztuk), jednak według analityków ExpertData „nawet te pozytywne rezultaty budzą wątpliwości, czy jest to już początek odbudowy rynku po zapaści z 2024 roku i czy wyniki faktycznie oddają dobry stan rynku.” Wskazują jako przykład Hiszpanię, i wpływ kilku kontraktów realizowanych w ubiegłym roku przez firmy logistyczne, co zakłóciło statystyki i zmieniło rankingi. „Przy stosunkowo słabym rynku tego typu sytuacje, gdzie pojedyncze duże zamówienia lub zmiany legislacyjne manipulują wynikami, zdarzają się często i należy je brać pod uwagę przy analizie potencjału danego rynku.”

ACEA tłumaczy spadki rejestracji trudnościami ekonomicznymi regionu. Co prawda firmy w Niemczech rzadziej planują redukcję zatrudnienia, a barometr zatrudnienia Ifo wzrósł w styczniu do 93,4 punktu, z 91,9 punktu w grudniu. – Tempo redukcji zatrudnienia zwalnia, ale jeszcze się nie zatrzymało – przyznaje Klaus Wohlrabe, szef działu badań w Ifo. – Rynek pracy pozostaje pod presją, szczególnie w przemyśle – i nie widać jeszcze oznak poprawy – zaznacza Wohlrabe.