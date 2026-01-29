Zbigniew Prus pokieruje PKP Cargo

Aktualizacja: 29.01.2026 16:28 Publikacja: 29.01.2026 08:03
Zbigniew Prus, od 2 lutego 2026 roku prezes PKP Cargo
Decyzją akcjonariusza PKP S.A. powołany został 28 stycznia przez Radę Nadzorczą PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji nowy prezes zarządu. Jest nim Zbigniew Prus, związany obecnie z PKP Cargo Service.
Zbigniew Prus posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, ściśle związane z branżą kolejową. W spółkach Grupy PKP Cargo zaczynał od stanowisk technicznych takich jak elektromonter i maszynista po kluczowe funkcje menedżerskie i zarządcze. „To doświadczenie, budowane od podstaw, pozwoliło mu na dogłębne poznanie specyfiki funkcjonowania sektora kolejowego oraz realiów działalności operacyjnej, a także zrozumienie wyzwań stojących przed pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji” podkreśla spółka w komunikacie. – Na obecnym, kluczowym etapie restrukturyzacji potrzebujemy lidera, który łączy wysoki poziom kompetencji menedżerskich z głęboką, praktyczną znajomością specyfiki spółki, Grupy oraz rynku. Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia Zbigniewa Prusa w pełni odpowiadają tym wymaganiom – powiedział prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP Alan Beroud.
Poprzedniczka na stanowisku prezesa PKP Cargo byłą finansistką.
Prus ukończył studia techniczne o specjalizacji kolejowej, uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu. „Wiedzę akademicką konsekwentnie łączył z praktyką operacyjną, biorąc udział w procesach restrukturyzacji, optymalizacji działalności operacyjnej oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie eksploatacji i utrzymania taboru. W ostatnich latach, pełniąc funkcje prezesa zarządu oraz członka zarządu w spółkach Grupy PKP Cargo, skutecznie realizował projekty naprawcze i rozwojowe, które przełożyły się na wyraźną poprawę wyników finansowych i efektywności operacyjnej zarządzanych podmiotów. W swojej pracy zarządczej podkreśla znaczenie dialogu z pracownikami, stabilności procesów oraz stopniowego, ale konsekwentnego wdrażania zmian. Taki styl zarządzania, oparty na znajomości specyfiki branży i odpowiedzialności za długofalowe decyzje, uznawany jest za istotny atut w okresie restrukturyzacji spółki” zaznacza PKP Cargo w komunikacie.
Zarządzana dotychczas przez Zbigniewa Prusa spółka PKP Cargo Service świadczy usługi kompleksowej obsługi bocznic kolejowych oraz realizuje przewozy kolejowe i usługi trakcyjne. W ubiegłych latach notowała bardzo dobre wyniki finansowe z zyskiem netto 30,3 mln zł w 2024 r. oraz 32,6 mln zł za 3 kwartały 2025 roku.
Rada Nadzorcza PKP Cargo w restrukturyzacji ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu 30 grudnia 2025 r. Termin składania aplikacji upłynął 19 stycznia 2026 r. Z tytułu posiadanych udziałów w kapitale zakładowym PKP Cargo w restrukturyzacji PKP S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wyłącznego wskazania kandydata na prezesa zarządu spośród aplikujących.
