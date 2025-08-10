Po co panu kung-fu?

Nie trenuję kung-fu dla osiągnięć, bardziej dla przyjemności, dbałości o zdrowie i kondycję. Dzięki kung-fu poznałem fantastycznych ludzi. Filozofia kung – fu bardzo mi odpowiada – to więcej niż tylko sztuka walki. W kulturze chińskiej termin ten oznacza przede wszystkim wysoki poziom umiejętności osiągnięty dzięki ciężkiej pracy, dyscyplinie i wytrwałości i może odnosić się do każdej dziedziny życia: od parzenia herbaty po grę na instrumencie. Trenuję kung – fu również, aby wyrabiać w sobie nawyk regularności i wytrwałości w innych dziedzinach życia prywatnego i zawodowego.

Co to daje?

Regularny trening kung-fu to coś znacznie więcej niż nauka ciosów i bloków. To transformacja zarówno ciała, jak i umysłu. Co daje fizycznie? Na pewno: wzmocnienie ciała, poprawę równowagi, zwiększoną elastyczność i mobilność stawów dodatkowo zwiększa wydolność i odporność organizmu. Nie zapominajmy też o zwiększonym poczuciu bezpieczeństwa. A mentalnie? Pozytywnie wpływa na samodyscyplinę i bycie konsekwentnym, redukuje stres i poprawia zarządzanie emocjami, zwiększa odporność psychiczną. Poprawia uważność i pozwala na lepsze skupienie się. Uczy szacunku i pokory.

Przydaje się w pracy?

Zdecydowanie tak, bo kung-fu i zarządzanie mają zaskakująco wiele wspólnego. Praktyka kung-fu nie kończy się na sali treningowej. To sztuka, która kształtuje sposób myślenia, podejmowania decyzji i budowania relacji. W kung-fu nie ma efektów bez systematycznego treningu. To samo dotyczy firmy — konsekwencja w realizacji strategii, egzekwowaniu ustaleń czy pracy nad kulturą organizacyjną buduje trwałą przewagę. Kung-fu uczy bycia „tu i teraz”, czytania sygnałów z otoczenia. W zarządzaniu ta uważność przekłada się na szybsze wychwytywanie ryzyk, lepsze słuchanie pracowników i klientów oraz trafniejsze decyzje. W tradycyjnych stylach kung-fu mówi się: „bądź jak woda” – dopasowuj się do zmiennych warunków, nie szarżuj na siłę. W biznesie oznacza to gotowość do zmiany kierunku, eksperymentowania i reagowania na nowe realia. Nawet mistrz kung-fu pozostaje uczniem. W zarządzaniu to postawa otwartości na feedback, uczenie się od zespołu i ciągłe doskonalenie siebie i firmy. Kung-fu to nie walka z drugim człowiekiem, to walka z własnym ego. W firmie oznacza to budowanie relacji opartych na szacunku, sprawiedliwości i uczciwości – wobec pracowników, klientów i partnerów.