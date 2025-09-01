Kurierzy wspierają psychikę młodzieży

Firma obejmie patronatem lekcje poświęcone dwóm kluczowym obszarom: przeciwdziałaniu hejtowi rówieśniczemu oraz mądremu korzystaniu z nowych technologii. W akcji ma wziąć udział 38 000 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodzice i nauczyciele. – Hejt i uzależnienia od technologii to zjawiska, które dotykają młodych ludzi codziennie – także dzieci naszych pracowników, kurierów i klientów. Dlatego naturalne jest dla nas, aby włączyć się w program „Mów Do Mnie – #TokTuMi”, który nie tylko edukuje, ale realnie wspiera szkoły, rodziny i lokalne społeczności. Wspólnie możemy zatrzymać hejt i nadawać dobro – podkreśla prezes DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz.

Ministerstwo Zdrowia porównuje w raporcie, że w 2024 roku widoczny jest duży spadek liczby samobójstw na poziomie 12,4 proc. w stosunku do 2023 roku. W stosunku do roku 2022, kiedy to wystąpił szczyt samobójstw dziewcząt i chłopców (okres pandemii COVID-19) liczba samobójstw wśród nich zmniejszyła się o 18,6 proc.

Resort podkreśla, że „wyraźnie rysuje się tu utrzymujący się trend malejący, który jest większy niż spadek liczby osób w kohorcie powyżej 19 roku życia. To jest bardzo pocieszająca informacja, ponieważ oznacza, że pomimo niewielkiego wzrostu liczby odnotowanych przez KG Policji prób samobójczych (3 proc.) samobójstw jest znacznie mniej. Trend ten utrzymuje się już 24 miesiące.”

W 2014 roku łączna liczba samobójstw wynosiła 6165 a w roku 2024 już 4845. W tym okresie odnotowano spadek aż o 21,4 proc.