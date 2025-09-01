Kurierzy wspierają psychikę młodzieży

Aktualizacja: 01.09.2025 16:33 Publikacja: 01.09.2025 12:37
Firma obejmie patronatem lekcje poświęcone dwóm kluczowym obszarom: przeciwdziałaniu hejtowi rówieśniczemu oraz mądremu korzystaniu z nowych technologii. W akcji ma wziąć udział 38 000 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodzice i nauczyciele. – Hejt i uzależnienia od technologii to zjawiska, które dotykają młodych ludzi codziennie – także dzieci naszych pracowników, kurierów i klientów. Dlatego naturalne jest dla nas, aby włączyć się w program „Mów Do Mnie – #TokTuMi”, który nie tylko edukuje, ale realnie wspiera szkoły, rodziny i lokalne społeczności. Wspólnie możemy zatrzymać hejt i nadawać dobro – podkreśla prezes DHL eCommerce Polska Agnieszka Świerszcz.
Ministerstwo Zdrowia porównuje w raporcie, że w 2024 roku widoczny jest duży spadek liczby samobójstw na poziomie 12,4 proc. w stosunku do 2023 roku. W stosunku do roku 2022, kiedy to wystąpił szczyt samobójstw dziewcząt i chłopców (okres pandemii COVID-19) liczba samobójstw wśród nich zmniejszyła się o 18,6 proc.
Resort podkreśla, że „wyraźnie rysuje się tu utrzymujący się trend malejący, który jest większy niż spadek liczby osób w kohorcie powyżej 19 roku życia. To jest bardzo pocieszająca informacja, ponieważ oznacza, że pomimo niewielkiego wzrostu liczby odnotowanych przez KG Policji prób samobójczych (3 proc.) samobójstw jest znacznie mniej. Trend ten utrzymuje się już 24 miesiące.”
W 2014 roku łączna liczba samobójstw wynosiła 6165 a w roku 2024 już 4845. W tym okresie odnotowano spadek aż o 21,4 proc.
Ministerstwo zaznacza, że w całej populacji w ostatnich latach obserwuje się stopniowy wzrost liczby prób samobójczych odnotowywanych przez funkcjonariuszy Policji (to jest tylko wycinek zjawiska). Wzrost ten jednak ma tendencję wyhamowującą: w roku 2021 wzrost wyniósł 24 proc., w roku 2022 niespełna 11 proc. a w roku 2023 – 1,8 proc. W roku 2024 zaobserwować można wzrost o 5,9 proc.
W grupie wiekowej poniżej 19 lat między rokiem 2020 a 2021 wzrost prób wynosił 86 proc., a między rokiem 2021 a 2022 był kolejny wzrost, ale już o 41 proc. Pomiędzy rokiem 2022 a 2023 wzrost był na poziomie 3 proc. W stosunku do roku 2023 w roku 2024 liczba prób samobójczych najmłodszych mieszkańców Polskie wzrosła również o 3 proc. – 60 prób więcej.
Raport podkreśla,, że "W poszczególnych latach największy przyrost prób samobójczych odnotowano wśród dziewcząt. Od roku 2020 do 2023 nastąpił przyrost prób samobójczych ponad trzykrotny (315 proc.). Wśród chłopców w analogicznym okresie wzrost wyniósł 178 proc. Wśród dziewcząt i chłopców wzrost w latach 2020-2023 wyniósł 270 proc."
Z danych Eurostat wynika, zew 2021 roku zgodny spowodowane chorobami psychicznymi przekraczały 65 osób na 100 tys. mieszkańców w Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii oraz Niemczech. W Polsce zgony dochodziły (w zależności do województwa) do 38 osób.
