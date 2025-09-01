Polski gigant kurierski sięga po portugalską firmę

Polska firma kurierska wykupiła mniejszościowe udziały w portugalskim producencie automatów paczkowych Bloq.it. Kupujący poinformował, że w najbliższych pięciu latach zakupi od Bloq.it 20 tys. maszyn. Pierwsze zainstalował już w lipcu we Francji i Wielkiej Brytanii, kolejne zamontuje do końca roku we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. – Nasza strategiczna inwestycja w Bloq.it jest game-changerem w naszej ekspansji w Europie. Partnerstwo nie tylko zapewnia nam dostęp do technologii nowej generacji, ale także pozwala umocnić pozycję lidera na rynku – tłumaczy prezes i założyciel InPost Rafał Brzoska.

Dodaje, że jego firma przyspieszy dzięki zakupowi ekspansję. – Spodziewamy się, że będzie to miało pozytywny wpływ na naszą trajektorię wzrostu i długoterminową – zaznacza Brzoska.

InPost nie podał jak wielki pakiet akcji wykupił oraz za ile. Bloq.it podkreśla, że są to niewielkie udziały. Przyjmując, że cena maszyny wynosi od 5 do 10 tys. euro, wartość umowy przekracza 100 mln euro. Dla Bloq.it to potężne pieniądze. W 2024 roku przychody firmy wyniosły 36 mln euro i były dwukrotnie większe od uzyskanych w 2023 roku (17 mln euro). Jest to jeden z najszybciej rosnących start-upów w Europie.

Portugalski dostawca maszyn paczkowych zatrudnia ok. 200 osób i eksportuje prawie całą produkcję do Europy. Odbiorcami są m.in. Vinted, DHL, Poste Italiane i GLS.