Polski gigant kurierski sięga po portugalską firmę

Polska firma kurierska wykupiła mniejszościowe udziały w portugalskim producencie automatów paczkowych Bloq.it. Kupujący poinformował, że w najbliższych pięciu latach zakupi od Bloq.it 20 tys. maszyn. Pierwsze zainstalował już w lipcu we Francji i Wielkiej Brytanii, kolejne zamontuje do końca roku we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. – Nasza strategiczna inwestycja w Bloq.it jest game-changerem w naszej ekspansji w Europie. Partnerstwo nie tylko zapewnia nam dostęp do technologii nowej generacji, ale także pozwala umocnić pozycję lidera na rynku – tłumaczy prezes i założyciel InPost Rafał Brzoska.
Dodaje, że jego firma przyspieszy dzięki zakupowi ekspansję. – Spodziewamy się, że będzie to miało pozytywny wpływ na naszą trajektorię wzrostu i długoterminową – zaznacza Brzoska.
InPost nie podał jak wielki pakiet akcji wykupił oraz za ile. Bloq.it podkreśla, że są to niewielkie udziały. Przyjmując, że cena maszyny wynosi od 5 do 10 tys. euro, wartość umowy przekracza 100 mln euro. Dla Bloq.it to potężne pieniądze. W 2024 roku przychody firmy wyniosły 36 mln euro i były dwukrotnie większe od uzyskanych w 2023 roku (17 mln euro). Jest to jeden z najszybciej rosnących start-upów w Europie.
Portugalski dostawca maszyn paczkowych zatrudnia ok. 200 osób i eksportuje prawie całą produkcję do Europy. Odbiorcami są m.in. Vinted, DHL, Poste Italiane i GLS.
Branża zauważa szybkie tempo rozwoju InPost. – W połączeniu z niedawnymi przejęciami, takimi jak Yodel (Yodel Delivery Network Ltd) w Wielkiej Brytanii i Sending Transporte y Logística w Hiszpanii, transakcja ta wpisuje się w agresywną strategię ekspansji InPost w Europie. Pytanie brzmi, kto następny? – zastanawia się prezes Last Mile Experts Marek Różycki.
Bloq.it zapewni kompleksowe usługi w zakresie rozbudowy i zarządzania siecią automatów, wraz z rozwiązaniami technologicznymi i wsparciem ekspertów. – Strategia Bloq.it koncentruje się na przyspieszeniu przejścia Europy na dostawy poza domem. Partnerstwo z InPost pozwala nam wdrożyć maszyny Next, nasze flagowe urządzenia off-grid wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują ludzie – dając konsumentom prawdziwą swobodę odbioru przesyłek – wskazuje CEO Bloq.it Miha Jagodic.
Bloq.it oferuje urządzenia Next, które są zasilane bateriami i bez ładowania mogą działać do 12 miesięcy. Baterie mają 10-letnią żywotność. Okazuje się, że w wielu starszych centrach miast Zachodniej Europy brakuje możliwości podłączenia automatów paczkowych do sieci.
InPost ma 54 tys. paczkomatów, w tym roku planuje zainstalować dalsze 14 tys. maszyn, w tym 4,5 tys. w Wielkiej Brytanii, 4 tys. we Francji i krajach Beneluksu, 3 tys. w Polsce, 2 tys. na Półwyspie Iberyjskim oraz 1 tys. we Włoszech.
InPost przypomina, że europejscy klienci przekonują się do odbioru w maszynach paczkowych.
