Reklama

Polski gigant kurierski sięga po portugalską firmę

InPost przyspiesza budowę sieci maszyn paczkowych i wykupił nowego dostawcę automatów.

Publikacja: 01.09.2025 09:49

Polski gigant kurierski sięga po portugalską firmę

Foto: Bloq.it

Robert Przybylski

Polska firma kurierska wykupiła mniejszościowe udziały w portugalskim producencie automatów paczkowych Bloq.it. Kupujący poinformował, że w najbliższych pięciu latach zakupi od Bloq.it 20 tys. maszyn. Pierwsze zainstalował już w lipcu we Francji i Wielkiej Brytanii, kolejne zamontuje do końca roku we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. – Nasza strategiczna inwestycja w Bloq.it jest game-changerem w naszej ekspansji w Europie. Partnerstwo nie tylko zapewnia nam dostęp do technologii nowej generacji, ale także pozwala umocnić pozycję lidera na rynku – tłumaczy prezes i założyciel InPost Rafał Brzoska. 

Dodaje, że jego firma przyspieszy dzięki zakupowi ekspansję. – Spodziewamy się, że będzie to miało pozytywny wpływ na naszą trajektorię wzrostu i długoterminową – zaznacza Brzoska. 

Czytaj więcej

Firmy budowlane obawiają się cięcia inwestycji
Szynowy
Firmy budowlane obawiają się cięcia inwestycji

InPost nie podał jak wielki pakiet akcji wykupił oraz za ile. Bloq.it podkreśla, że są to niewielkie udziały. Przyjmując, że cena maszyny wynosi od 5 do 10 tys. euro, wartość umowy przekracza 100 mln euro. Dla Bloq.it to potężne pieniądze. W 2024 roku przychody firmy wyniosły 36 mln euro i były dwukrotnie większe od uzyskanych w 2023 roku (17 mln euro). Jest to jeden z najszybciej rosnących start-upów w Europie. 

Portugalski dostawca maszyn paczkowych zatrudnia ok. 200 osób i eksportuje prawie całą produkcję do Europy. Odbiorcami są m.in. Vinted, DHL, Poste Italiane i GLS. 

Reklama
Reklama

Branża zauważa szybkie tempo rozwoju InPost. – W połączeniu z niedawnymi przejęciami, takimi jak Yodel (Yodel Delivery Network Ltd) w Wielkiej Brytanii i Sending Transporte y Logística w Hiszpanii, transakcja ta wpisuje się w agresywną strategię ekspansji InPost w Europie. Pytanie brzmi, kto następny? – zastanawia się prezes Last Mile Experts Marek Różycki. 

Bloq.it zapewni kompleksowe usługi w zakresie rozbudowy i zarządzania siecią automatów, wraz z rozwiązaniami technologicznymi i wsparciem ekspertów. – Strategia Bloq.it koncentruje się na przyspieszeniu przejścia Europy na dostawy poza domem. Partnerstwo z InPost pozwala nam wdrożyć maszyny Next, nasze flagowe urządzenia off-grid wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują ludzie – dając konsumentom prawdziwą swobodę odbioru przesyłek – wskazuje CEO Bloq.it Miha Jagodic. 

Czytaj więcej

Od robotów RPA do agentów AI
Roboty
Od robotów RPA do agentów AI

Bloq.it oferuje urządzenia Next, które są zasilane bateriami i bez ładowania mogą działać do 12 miesięcy. Baterie mają 10-letnią żywotność. Okazuje się, że w wielu starszych centrach miast Zachodniej Europy brakuje możliwości podłączenia automatów paczkowych do sieci. 

InPost ma 54 tys. paczkomatów, w tym roku planuje zainstalować dalsze 14 tys. maszyn, w tym 4,5 tys. w Wielkiej Brytanii, 4 tys. we Francji i krajach Beneluksu, 3 tys. w Polsce, 2 tys. na Półwyspie Iberyjskim oraz 1 tys. we Włoszech. 

InPost przypomina, że europejscy klienci przekonują się do odbioru w maszynach paczkowych. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Portugalia Firmy InPost rynek przesyłek kurierskich Last Mile Experts Marek Różycki

Polska firma kurierska wykupiła mniejszościowe udziały w portugalskim producencie automatów paczkowych Bloq.it. Kupujący poinformował, że w najbliższych pięciu latach zakupi od Bloq.it 20 tys. maszyn. Pierwsze zainstalował już w lipcu we Francji i Wielkiej Brytanii, kolejne zamontuje do końca roku we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. – Nasza strategiczna inwestycja w Bloq.it jest game-changerem w naszej ekspansji w Europie. Partnerstwo nie tylko zapewnia nam dostęp do technologii nowej generacji, ale także pozwala umocnić pozycję lidera na rynku – tłumaczy prezes i założyciel InPost Rafał Brzoska. 

Pozostało jeszcze 81% artykułu
Reklama
InPost buduje największą paneuropejską sieć OOH dla e-commerce
Firmy
InPost buduje największą paneuropejską sieć OOH dla e-commerce
Rząd przygotowuje koło ratunkowe dla Poczty Polskiej
Firmy
Rząd przygotowuje koło ratunkowe dla Poczty Polskiej
Co dziesiąta firma kurierska z długami
Firmy
Co dziesiąta firma kurierska z długami
Poczta holenderska rozważa zaprzestanie doręczeń listów
Firmy
Poczta holenderska rozważa zaprzestanie doręczeń listów
Przyszłości TPG jest w przejściach
Firmy
Przyszłości TPG jest w przejściach
Reklama
Reklama
e-Wydanie