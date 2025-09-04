Reklama

Spór z Allegro wystraszył inwestorów InPost

Akcjonariusze InPost obawiają się, że firma kurierska utraci swego głównego klienta, czyli Allegro. Spór pomiędzy oboma firmami znalazł się w sądzie arbitrażowym.

Publikacja: 04.09.2025 18:27

InPost

Foto: InPost

Robert Przybylski

Kurs akcji InPost zmalał do 10,44 euro, to jest o ponad 18 proc. w ostatnich pięciu dniach. Spadki odzwierciedlają niepewność, jaka mają udziałowcy po tym jak InPost nałożył na Allegro karę 98,7 mln zł za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy. – Allegro tej kary nie zapłaciło, więc zgodnie ze ścieżką umowną poszliśmy do sądu arbitrażowego, który zapewnia dość szybką ścieżkę rozstrzygnięcia. Niezależni arbitrzy będą oceniać, kto naruszył postanowienia umowy – wyjaśnia założyciel i prezes InPost Rafał Brzoska. 

Allegro uważa roszczenia za bezzasadne i nie komentuje sprawy. Wyroku można spodziewać się przyszłym roku. 

Sprawę przybliża InPost. – Chodzi o działanie nie tylko niezgodne z duchem umowy, ale wbrew klientom końcowym, którzy bardzo szybko zauważyli, że ich preferencje wyboru zostały zmanipulowane na etapie zawierania transakcji dowiedzieliśmy się o tym od użytkowników. Oni stoją murem za nami – zaznacza prezes InPost. 

Podkreśla, że nie podgrzewa atmosfery, ale musi dbać o akcjonariuszy. Umowa ważna jest jeszcze przez 2 lata i obie spółki prowadzą dialog operacyjny, planując szczyt świąteczny. 

Ruch Allegro wynika z dywersyfikacji dostawców usług kurierskich. Spółka chce różnych graczy, podobnie o dywersyfikację portfela klientów zabiega InPost. – Kilka kwartałów temu przejęliśmy strategię oparcia się na sklepach niezależnych i o 17 proc. urośliśmy w tym segmencie, czyli 3 razy szybciej niż cały rynek. Niezdrowa jest koncentracja na jednym kliencie – przyznaje Brzoska. 

Wskazuje, że w drugim kwartale poprawa sięgnęła 6 proc. przy wzroście cen o 1 proc. Kurier notuje większe przyrosty obsługiwanych przesyłek w kanałach sklepowych (17 proc. liczone rok do roku) niż na platformach sprzedażowych (5 proc.). Kwartał do kwartału przyrost liczby przesyłek wyniósł 17 proc. i w przeszło połowie wynikał z pozyskania 2,5 tys. nowych sklepów internetowych. 

Firma kurierska przyznaje, że polityka Allegro odejścia od InPost do innych kurierów spowodowała 2-procentowy spadek liczby przesyłek w InPost, a 80 proc. z nich trafiła do automatów Allegro. InPost oblicza, że kupujący wyłącznie w Allegro stanowią mniej niż 5 proc. klientów kurierskiego giganta. 

Brzoska dodaje, że świat e-commerce zmienia się bardzo szybko. – Nadchodzi rewolucja AI, w której internetowe platformy handlowe przestaną istnieć. Przypomnę, że mamy 52 proc. przychodów z zagranicy, a Allegro ma chyba 99 proc. z Polski i nasza ekspansja zagraniczna idzie na turbodoładowaniu – porównuje Brzoska. 

InPost prognozuje, że w czwartym kwartale dynamika przychodów w Polsce i Europie będzie zdecydowanie lepsza niż w drugim kwartale. 

