Spór z Allegro wystraszył inwestorów InPost

Aktualizacja: 05.09.2025 02:52 Publikacja: 04.09.2025 18:27
InPost
Foto: InPost
Kurs akcji InPost zmalał do 10,44 euro, to jest o ponad 18 proc. w ostatnich pięciu dniach. Spadki odzwierciedlają niepewność, jaka mają udziałowcy po tym jak InPost nałożył na Allegro karę 98,7 mln zł za utrudnianie klientom wyboru formy dostawy. – Allegro tej kary nie zapłaciło, więc zgodnie ze ścieżką umowną poszliśmy do sądu arbitrażowego, który zapewnia dość szybką ścieżkę rozstrzygnięcia. Niezależni arbitrzy będą oceniać, kto naruszył postanowienia umowy – wyjaśnia założyciel i prezes InPost Rafał Brzoska.
Allegro uważa roszczenia za bezzasadne i nie komentuje sprawy. Wyroku można spodziewać się przyszłym roku.
Czytaj więcej
Spedytorzy wieszczą zły koniec dla przewoźników, którzy ulegają emocjom i kupują samochody. Gospo...
Sprawę przybliża InPost. – Chodzi o działanie nie tylko niezgodne z duchem umowy, ale wbrew klientom końcowym, którzy bardzo szybko zauważyli, że ich preferencje wyboru zostały zmanipulowane na etapie zawierania transakcji dowiedzieliśmy się o tym od użytkowników. Oni stoją murem za nami – zaznacza prezes InPost.
Podkreśla, że nie podgrzewa atmosfery, ale musi dbać o akcjonariuszy. Umowa ważna jest jeszcze przez 2 lata i obie spółki prowadzą dialog operacyjny, planując szczyt świąteczny.
Ruch Allegro wynika z dywersyfikacji dostawców usług kurierskich. Spółka chce różnych graczy, podobnie o dywersyfikację portfela klientów zabiega InPost. – Kilka kwartałów temu przejęliśmy strategię oparcia się na sklepach niezależnych i o 17 proc. urośliśmy w tym segmencie, czyli 3 razy szybciej niż cały rynek. Niezdrowa jest koncentracja na jednym kliencie – przyznaje Brzoska.
Wskazuje, że w drugim kwartale poprawa sięgnęła 6 proc. przy wzroście cen o 1 proc. Kurier notuje większe przyrosty obsługiwanych przesyłek w kanałach sklepowych (17 proc. liczone rok do roku) niż na platformach sprzedażowych (5 proc.). Kwartał do kwartału przyrost liczby przesyłek wyniósł 17 proc. i w przeszło połowie wynikał z pozyskania 2,5 tys. nowych sklepów internetowych.
Czytaj więcej
Polacy ruszyli na wakacje, zapełniły się pociągi, zniknęła konkurencja przewoźnika dalekobieżnego...
Firma kurierska przyznaje, że polityka Allegro odejścia od InPost do innych kurierów spowodowała 2-procentowy spadek liczby przesyłek w InPost, a 80 proc. z nich trafiła do automatów Allegro. InPost oblicza, że kupujący wyłącznie w Allegro stanowią mniej niż 5 proc. klientów kurierskiego giganta.
Brzoska dodaje, że świat e-commerce zmienia się bardzo szybko. – Nadchodzi rewolucja AI, w której internetowe platformy handlowe przestaną istnieć. Przypomnę, że mamy 52 proc. przychodów z zagranicy, a Allegro ma chyba 99 proc. z Polski i nasza ekspansja zagraniczna idzie na turbodoładowaniu – porównuje Brzoska.
InPost prognozuje, że w czwartym kwartale dynamika przychodów w Polsce i Europie będzie zdecydowanie lepsza niż w drugim kwartale.
