Czy Chińczycy wejdą w unijny rynek kurierski?

Fundusz Advent International ogłosił 3 listopada odsprzedanie Otto 25 proc. akcji Hermes Niemcy. „Transakcja oznacza zakończenie strategicznego partnerstwa ustanowionego w 2020 roku, gdy Advent nabył od Otto Group większościowy pakiet udziałów w Evri (dawniej Hermes UK) i mniejszościowy pakiet udziałów w Hermes Niemcy, aby wspólnie wesprzeć transformację firmy” podał fundusz w komunikacie.

Członek zarządu ds. Usług w Grupie Otto Kay Schiebur skomentował: „Dzięki współpracy z Advent, Hermes Niemcy z powodzeniem rozwijał się w ostatnich pięciu latach. Jesteśmy przekonani, że teraz możemy samodzielnie i w sposób ukierunkowany wdrażać kolejne ważne kroki”.

Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Oczekuje się, że zostanie ona sfinalizowana do końca roku.

Hermes Niemcy notuje od dłuższego czasu straty: w 2023 roku 63 mln euro, w ubiegłym 231 mln euro (po uwzględnieniu amortyzacji), przy przychodach 1,6 mld euro. Firma obniżyła wartość księgową do zera, zwalnia 850 osób i zrezygnowała z własnych kierowców – dostawy będą obsługiwane w całości przez firmy zewnętrzne.