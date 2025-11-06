Czy Chińczycy wejdą w unijny rynek kurierski?

Aktualizacja: 06.11.2025 13:50 Publikacja: 06.11.2025 08:23
Foto: Hermes Niemcy
Fundusz Advent International ogłosił 3 listopada odsprzedanie Otto 25 proc. akcji Hermes Niemcy. „Transakcja oznacza zakończenie strategicznego partnerstwa ustanowionego w 2020 roku, gdy Advent nabył od Otto Group większościowy pakiet udziałów w Evri (dawniej Hermes UK) i mniejszościowy pakiet udziałów w Hermes Niemcy, aby wspólnie wesprzeć transformację firmy” podał fundusz w komunikacie.
Członek zarządu ds. Usług w Grupie Otto Kay Schiebur skomentował: „Dzięki współpracy z Advent, Hermes Niemcy z powodzeniem rozwijał się w ostatnich pięciu latach. Jesteśmy przekonani, że teraz możemy samodzielnie i w sposób ukierunkowany wdrażać kolejne ważne kroki”.
Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Oczekuje się, że zostanie ona sfinalizowana do końca roku.
Hermes Niemcy notuje od dłuższego czasu straty: w 2023 roku 63 mln euro, w ubiegłym 231 mln euro (po uwzględnieniu amortyzacji), przy przychodach 1,6 mld euro. Firma obniżyła wartość księgową do zera, zwalnia 850 osób i zrezygnowała z własnych kierowców – dostawy będą obsługiwane w całości przez firmy zewnętrzne.
Managing Partner Last Mile Experts Marek Różycki przypuszcza, że Advent pozbył się akcji Hermes Niemcy, ponieważ nie chciał już inwestować w nierentowny biznes. – Trzeba pamiętać, że wykupienie w 2020 roku akcji było częścią szerszej układanki; dzięki tej transakcji Advent przejął Hermesa UK, czyli dzisiejsze Evri, na którym ponoć zarobił bardzo dużo – przypomina Różycki.
Prezes Hermes Niemcy Petra Scharner-Wolff zapewniła w październiku 2025 roku: „Nie mamy zamiaru sprzedawać Hermes Niemcy”. Różycki uważa, że szybka sprzedaż wydaje się mało prawdopodobna. – Kretinsky mógłby być potencjalnym nabywcą; ma doświadczenie z trudnymi aktywami, jednak można przypuszczać, że ma obecnie pełne ręce roboty. Poza tym pojawiłyby się zapewne przeszkody regulacyjne ze względu na jego kontrolę nad GLS w Niemczech… chyba że na horyzoncie pojawiłby się kapitał z Chin – zastrzega prezes Last Mile Experts.
Dyrektor łańcucha dostaw w SHK Deutschland Jan Schneider zastanawia się czy zakup akcji przez Otto to tylko przegrupowanie szyków z pełnym skupieniem się na kontroli kosztów i dalszych usprawnieniach usług?
Możliwe jest także nowe partnerstwo lub przejęcie przez nowego inwestora np. Zalando (w tym AboutYou, dawniej OTTO Group) lub z głównym i dysponującym gotówką klientem jak Temu, Shein, Alibaba lub JD.com, który wykupił MediaMarkt Saturn.
Advent był także inwestorem w InPost (Advent pozostał z nieistotnymi udziałami w InPost) i żywe były spekulacje, że polska firma wykupi Hermes Niemcy. Od kilku lat inwestuje miliony funtów w rynki: brytyjski, francuski, hiszpański i włoski.
InPost już notuje w Wielkiej Brytanii zyski więc wypracowuje fundusze. – W tej chwili brakuje mu nie kapitału, ale przede wszystkim ludzi. W branży jest zaledwie kilku doświadczonych menedżerów od restrukturyzacji operacji „last mile”, a InPost nie posiada takiego zaplecza kadrowego poza zespołem w Polsce... który sam ma sporo wyzwań do rozwiązania – zwraca uwagę Różycki.
Zaznacza, że wcale nie jest takie oczywiste, że nie zabraknie chętnych na Hermes Niemcy. – Gdyby faktycznie istniał poważny kandydat, Advent zapewne dążyłby do sprzedaży już wcześniej – stwierdza prezes Last Mile Experts.
Źródło: rp.pl
