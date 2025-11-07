Tłusty trzeci kwartał InPost

Grupa InPost dostarczyła w III kwartale 2025 roku 351,5 miliona przesyłek, co stanowi wzrost o 34% r/r i przewyższa tempo rozwoju rynku e-commerce we wszystkich regionach. Największy wzrost odnotowano w Wielkiej Brytanii (+219% r/r), następnie w Eurozone (+24% r/r) i Polsce (+10% r/r).

Założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska wskazuje, że wyniki kolejnego, rekordowego kwartału potwierdzają dobrą kondycję Grupy oraz potencjał rozwoju usług dostaw poza domem, oferowanych przez InPost w Europie.

Inwestycje warte 400 mln zł

Przychody Grupy osiągnęły blisko 3,8 mld zł, co stanowi wzrost o 49% r/r. Głównym motorem wzrostu były bardzo dobre wyniki w Wielkiej Brytanii (+307% r/r), a także solidny wzrost w Eurozone (+36% r/r) i Polsce (+13% r/r).

Skorygowana EBITDA wzrosła do 1,1 mld zł (+24% r/r), osiągając marżę na poziomie 28%. Poprawa marży w Polsce pokryła koszty konsolidacji Yodel w Wielkiej Brytanii.