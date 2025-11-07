Tłusty trzeci kwartał InPost

Aktualizacja: 07.11.2025 08:25 Publikacja: 07.11.2025 07:58
Grupa InPost dostarczyła w III kwartale 2025 roku 351,5 miliona przesyłek, co stanowi wzrost o 34% r/r i przewyższa tempo rozwoju rynku e-commerce we wszystkich regionach. Największy wzrost odnotowano w Wielkiej Brytanii (+219% r/r), następnie w Eurozone (+24% r/r) i Polsce (+10% r/r).
Założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska wskazuje, że wyniki kolejnego, rekordowego kwartału potwierdzają dobrą kondycję Grupy oraz potencjał rozwoju usług dostaw poza domem, oferowanych przez InPost w Europie.
Przychody Grupy osiągnęły blisko 3,8 mld zł, co stanowi wzrost o 49% r/r. Głównym motorem wzrostu były bardzo dobre wyniki w Wielkiej Brytanii (+307% r/r), a także solidny wzrost w Eurozone (+36% r/r) i Polsce (+13% r/r).
Skorygowana EBITDA wzrosła do 1,1 mld zł (+24% r/r), osiągając marżę na poziomie 28%. Poprawa marży w Polsce pokryła koszty konsolidacji Yodel w Wielkiej Brytanii.
Sieć punktów Out-Of-Home osiągnęła liczbę blisko 90 000 lokalizacji, w tym niemal 57 000 urządzeń Paczkomat. Nakłady inwestycyjne (Capex) wyniosły 356 mln zł i zostały przeznaczone głównie na długoterminowy rozwój sieci oraz infrastruktury.
Pomimo zwiększonych nakładów inwestycyjnych, Grupa wygenerowała dodatnie wolne przepływy pieniężne (FCF) w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. W Polsce FCF wyniosły 1,172,5 mln zł, z konwersją na skorygowaną EBITDA na poziomie 47%. Na rynkach międzynarodowych przepływy wyniosły -774,8 mln zł, co wynika z inwestycji w sieć logistyczną oraz projekty IT. Wskaźnik dźwigni finansowej netto utrzymał się na stabilnym poziomie 2,1x na koniec III kwartału 2025 r., co stanowi niewielką poprawę w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Liczba przesyłek w Polsce wzrosła o 10% r/r do 187,8 mln, osiągając wyniki lepsze od całego rynku e-commerce. Korzystna zmiana struktury sprzedaży w połączeniu z dyscypliną w zakresie kontroli kosztów sprzedaży, ogólnych i administracyjnych przyczyniła się do poprawy skorygowanej marży EBITDA, która wzrosła do 49,2% (wzrost o 240 punktów bazowych r/r).
W strefie euro liczba obsłużonych przesyłek wzrosła o 24% r/r do 83,5 mln, dzięki poprawie w segmencie B2C (+47% r/r) i rosnącej popularności maszyn paczkowych (udział 46% dostaw OOH). Liczba przesyłek z wyłączeniem dostaw realizowanych przez Sending wzrosły o 17%, co stanowi znaczne przyspieszenie w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Skorygowana EBITDA wzrosła o 34% r/r do 144,3 mln zł, przy marży na poziomie 14,5%.
Liczba przesyłek w Wielkiej Brytanii wzrosła ponad trzykrotnie, a przychody zwiększyły się czterokrotnie, co jest wynikiem integracji firm Menzies i Yodel oraz rozwoju sieci automatów paczkowych, których liczba na Wyspach Brytyjskich wynosi już ponad 12 000. – Pomimo dużych inwestycji, utrzymaliśmy wysokie marże oraz wygenerowaliśmy dodatnie wolne przepływy pieniężne – podkreśla Brzoska.
W IV kwartale 2025 roku spodziewany jest wzrost liczby obsłużonych przesyłek Grupy rok do roku na poziomie wysokich dwudziestu kilku procent. W Polsce przewiduje się wzrost potoków w okolicach wysokiego jednocyfrowego procentu, który w IV kwartale 2025 r. nadal będzie przewyższał tempo wzrostu branży e-commerce. Na rynku międzynarodowym, uwzględniając konsolidację Yodel, prognozowany jest około 70-procentowy wzrost liczby przesyłek.
