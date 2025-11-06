Wielton notuje poprawę i zysk w trzecim kwartale

W okresie lipiec-wrzesień Grupa Wielton sprzedała 3 877 pojazdów, czyli o 24,3% więcej w ujęciu rok do roku, co przełożyło się na 23,2% wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku. Pozwoliło to na osiągnięcie w trzecim kwartale EBITDA w wysokości 6,5 mln zł. - Mimo, iż zarówno rok 2024 jak i pierwsze półrocze br. były jednym z trudniejszych okresów w historii Grupy Wielton oraz branży TSL, to podjęte działania pozwoliły znacząco poprawić nasze wyniki w trzecim kwartale. Mamy nadzieję, że stabilizacja stawek frachtowych i stopniowy wzrost liczby przewożonych ładunków oraz wyhamowujące spadki na rynku nowych samochodów ciężarowych przełożą się na dalsze wzrosty popytu na naczepy i przyczepy, a tym samym pozytywne wyniki Grupy Wielton w kolejnych miesiącach – przypuszcza prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.

Reklama Reklama

W wynikach po trzech kwartałach poprawy jeszcze nie widać. W ciągu dziewięciu miesięcy br., Grupa Wielton sprzedała 11 440 sztuk pojazdów wobec 10 997 sztuk rok wcześniej (wzrost o 4,0% r/r). Przychody ze sprzedaży wyniosły 1579,9 mln zł wobec 1579,0 rok wcześniej, EBITDA osiągnął poziom -23,2 mln zł, przy marży EBITDA -1,5%. W okresie od stycznia do września 2025 roku strata netto Grupy wyniosła 135,7 mln zł wobec straty 82,9 mln zł przed rokiem.

Mieszane wieści z rynków

Na zmniejszonym o niemal 10 proc. rynku francuskim, z udziałami na poziomie 18,5 proc. spółka Fruehauf utrzymała pierwszą pozycję. W okresie styczeń-wrzesień 2025 roku Grupa sprzedała na tym rynku 2053 pojazdy (wzrost o 3,1 proc. rdr.) notując przychody ze sprzedaży ogółem na podobnym rok do roku poziomie w wysokości 309,1 mln zł.

W Polsce, gdzie rynek naczep i przyczep wzrósł o 9,5 proc. rdr., spółki Wielton, Langendorf oraz Fruehauf poprawiły sprzedaż o ponad 26 proc. do poziomu 3031 sztuk. Przychody ze sprzedaży ogółem z rynku polskiego wyniosły 356,8 mln zł wobec 327,7 mln zł rok wcześniej. Grupa jest na drugiej pozycji, odnotowując wzrost udziałów do 15,1 proc. z 12,5 proc. w trzech kwartałach 2024 roku.