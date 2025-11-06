Wielton notuje poprawę i zysk w trzecim kwartale

Aktualizacja: 06.11.2025 13:51 Publikacja: 06.11.2025 09:42
Foto: Wielton
W okresie lipiec-wrzesień Grupa Wielton sprzedała 3 877 pojazdów, czyli o 24,3% więcej w ujęciu rok do roku, co przełożyło się na 23,2% wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku. Pozwoliło to na osiągnięcie w trzecim kwartale EBITDA w wysokości 6,5 mln zł. - Mimo, iż zarówno rok 2024 jak i pierwsze półrocze br. były jednym z trudniejszych okresów w historii Grupy Wielton oraz branży TSL, to podjęte działania pozwoliły znacząco poprawić nasze wyniki w trzecim kwartale. Mamy nadzieję, że stabilizacja stawek frachtowych i stopniowy wzrost liczby przewożonych ładunków oraz wyhamowujące spadki na rynku nowych samochodów ciężarowych przełożą się na dalsze wzrosty popytu na naczepy i przyczepy, a tym samym pozytywne wyniki Grupy Wielton w kolejnych miesiącach – przypuszcza prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.
Czytaj więcej
Do zagospodarowania jest ważny gracz na niemieckim rynku kurierskim. Wykorzystać okazję mogą firm...
W wynikach po trzech kwartałach poprawy jeszcze nie widać. W ciągu dziewięciu miesięcy br., Grupa Wielton sprzedała 11 440 sztuk pojazdów wobec 10 997 sztuk rok wcześniej (wzrost o 4,0% r/r). Przychody ze sprzedaży wyniosły 1579,9 mln zł wobec 1579,0 rok wcześniej, EBITDA osiągnął poziom -23,2 mln zł, przy marży EBITDA -1,5%. W okresie od stycznia do września 2025 roku strata netto Grupy wyniosła 135,7 mln zł wobec straty 82,9 mln zł przed rokiem.
Na zmniejszonym o niemal 10 proc. rynku francuskim, z udziałami na poziomie 18,5 proc. spółka Fruehauf utrzymała pierwszą pozycję. W okresie styczeń-wrzesień 2025 roku Grupa sprzedała na tym rynku 2053 pojazdy (wzrost o 3,1 proc. rdr.) notując przychody ze sprzedaży ogółem na podobnym rok do roku poziomie w wysokości 309,1 mln zł.
W Polsce, gdzie rynek naczep i przyczep wzrósł o 9,5 proc. rdr., spółki Wielton, Langendorf oraz Fruehauf poprawiły sprzedaż o ponad 26 proc. do poziomu 3031 sztuk. Przychody ze sprzedaży ogółem z rynku polskiego wyniosły 356,8 mln zł wobec 327,7 mln zł rok wcześniej. Grupa jest na drugiej pozycji, odnotowując wzrost udziałów do 15,1 proc. z 12,5 proc. w trzech kwartałach 2024 roku.
Na większym o niemal 24 proc. rok do roku rynku brytyjskim, sprzedaż spółki Lawrence David była o ponad 11 proc. mniejsza rdr. i wyniosła 1679 pojazdów. Marka utrzymała 3 pozycję na rynku. Przychody ze sprzedaży ogółem sięgnęły 247,7 mln zł, w porównaniu do 241,9 mln zł rok wcześniej.
Czytaj więcej
Podczas Konferencji Klimatycznej ONZ COP30 w Belém w Brazylii 5 listopada Unia Europejska potwier...
W Niemczech rynek naczep i przyczep zmniejszył się o ponad 12 proc. rdr., a rejestracje Grupy Wielton o 17,5 proc. (do 794 pojazdów). Spółki Langendorf oraz Wielton GmbH uplasowały się na piątej pozycji z udziałami na poziomie 2,4 proc. Przychody ze sprzedaży ogółem osiągnęły 157,1 mln zł wobec 188,9mln zł w trzech kwartałach 2024 roku.
W krajach Europy Środkowej i Wschodniej udziały spółki Wielton wyniosły 5,2 proc. utrzymując ją na piątej pozycji na rynku. Łącznie Grupa sprzedała tam 1016 sztuk pojazdów, czyli o niemal 9 proc. mniej rdr., osiągając przychody ze sprzedaży ogółem na poziomie 109,7 mln zł wobec 142,7 mln zł rok wcześniej.
Przy wzroście rynku we Włoszech o 12,3 proc. rdr. Grupa w okresie styczeń - wrzesień 2025 roku sprzedała łącznie w tym kraju 1 015 sztuk, czyli o 38,5 proc. więcej rok do roku. Przychody ze sprzedaży ogółem z rynku włoskiego wzrosły o niemal 37 proc. rdr. do poziomu 121,1 mln zł. spółki Viberti, Fruehauf oraz Guillén uplasowały się na szóstej pozycji z udziałami na poziomie 6,7 proc.
W Hiszpanii w okresie styczeń-wrzesień 2025 roku rynek wzrósł o 12,4 proc rdr., Grupa odnotowała ponad 97 proc. wzrost sprzedaży (581 pojazdów), do czego znacznie przyczyniła się realizacja kontraktu dla wiodącego przedstawiciela branży e-commerce. Po dziewięciu miesiącach br. przychody ze sprzedaży ogółem w Hiszpanii wyniosły 65,5 mln zł, wobec 39,7 mln zł przed rokiem. Spółki Guillén, Fruehauf oraz Wielton awansowały na czwartą pozycję z udziałami na poziomie 5,9 proc.
Czytaj więcej
Logistykę ostatniej mili w Ameryce czeka rewolucja na wzór dokonanej w Polsce przez automaty pacz...
Polski rynek przyczep rolniczych wzrósł rok do roku o niemal 26 proc., a spółka Wielton Agro utrzymała 4 pozycję w kraju z udziałami na poziomie 7,3 proc. W okresie styczeń-wrzesień 2025 roku, spośród 11 440 pojazdów sprzedanych przez Grupę Wielton, 675 sztuk dotyczyło przyczep rolniczych Wielton Agro, co oznacza 39,5 proc. wzrost sprzedaży produktów tej spółki w porównaniu do dziewięciu miesięcy 2024 roku. Przychody ze sprzedaży pojazdów tego typu wyniosły 60,9 mln zł wobec 44,6mln zł w analogicznym okresie 2024 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W okresie lipiec-wrzesień Grupa Wielton sprzedała 3 877 pojazdów, czyli o 24,3% więcej w ujęciu rok do roku, co przełożyło się na 23,2% wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku. Pozwoliło to na osiągnięcie w trzecim kwartale EBITDA w wysokości 6,5 mln zł. - Mimo, iż zarówno rok 2024 jak i pierwsze półrocze br. były jednym z trudniejszych okresów w historii Grupy Wielton oraz branży TSL, to podjęte działania pozwoliły znacząco poprawić nasze wyniki w trzecim kwartale. Mamy nadzieję, że stabilizacja stawek frachtowych i stopniowy wzrost liczby przewożonych ładunków oraz wyhamowujące spadki na rynku nowych samochodów ciężarowych przełożą się na dalsze wzrosty popytu na naczepy i przyczepy, a tym samym pozytywne wyniki Grupy Wielton w kolejnych miesiącach – przypuszcza prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.
Polskie firmy twierdzą, że są dyskryminowane przez ukraińską administrację rządową, która blokuje samochodom wyj...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Rośnie napięcie między Litwą i Białorusią. Po zamknięciu przez Wilno granicy, Mińsk ograniczył litewskim przewoź...
Polska solidaryzuje się z Litwą i wycofała się z zapowiedzi otwarcia dwóch terminali granicznych. Transport samo...
Upadek europejskiego przemysłu samochodowego pociąga za sobą bankructwa w transporcie samochodowym.
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Nowe unijne regulacje zmuszą część przewoźników do wprowadzenia nowego modelu zatrudnienia, z 4-dniowym tygodnie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas