Terminalowi Baltic Hub grozi blokada

Samochodowi przewoźnicy kontenerowi ostrzegają, że od 20 grudnia 2025 roku do 6 stycznia 2026 roku wprowadzą cichy strajk – pojawią się banery na samochodach, reklamy mobilne, planowany jest przejazd protestacyjny Gdańsk- Gdynia - Gdańsk. – Jeżeli takie działania nie pomogą, planujemy blokadę wszystkich portów w zależności od terminów jakie uzyskamy w Urzędach Miasta. Działania będziemy planować w koordynacji z ITD i Policją – wyjaśnia prezes firmy TIDI-LOG Maciej Korthals.

Reklama Reklama

Jest jednym z ponad stu przedsiębiorców, którzy domagają się poprawy jakości obsługi samochodów ciężarowych w terminalach Trójmiasta. Przewoźnicy przypominają, że terminale kontenerowe, a także depoty lądowe, wprowadziły system godzinowych awizacji wizyt (VBS). Z założenia miało to usprawnić procesy obsługi, jednak w praktyce efekt jest odwrotny. Brak koordynacji działań powoduje narastającą kongestię, trudności z planowaniem tras oraz liczne opóźnienia w realizacji zleceń.

Czytaj więcej Szynowy Wyścigi producentów pociągów Środkowoeuropejscy producenci taboru kolejowego rozpychają się w regionie Międzymorza. Kto zostan...

Wskazuje, że pomimo braku wolnych okienek czasowych na terminalu potrafi być zaledwie kilka ciężarówek, zaś przed bramą ciągnie się sznur tirów czekających na sygnał wjazdu.

Nocna zmiana

Korthals uważa, że szczególnie niepokojące są praktyki w gdańskim Baltic Hub. – System VBS często uniemożliwia dostawy w wyznaczonym terminie, prowadząc do sytuacji, w których operator niejako wymusza naruszanie norm czasu pracy kierowców oraz obniżenie jakości obsługi na rzecz „optymalizacji kosztów”, której skutki ponoszą przewoźnicy i spedytorzy – wskazuje Korthals. Terminalom chodzi o zmuszenie przewoźników do pracy nocą, co im nie odpowiada. Nocna zmiana to krótsze godziny pracy kierowcy, wyższe stawki i gorsze wykorzystanie taboru.