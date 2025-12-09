Reklama

Wyścigi producentów pociągów

Środkowoeuropejscy producenci taboru kolejowego rozpychają się w regionie Międzymorza. Kto zostanie liderem?

Publikacja: 09.12.2025 18:17

Foto: Pesa

Robert Przybylski

Przewoźnicy kolejowi przygotowują się na otwarcie przewozów pasażerskich i konkurencję. Inwestują na potęgę, a dostawcy pociągów raportują rosnące przychody i pęczniejące portfele zamówień. 

Pesa z opcjami zebrała ponad 14 mld zł, Newag przeszło 10 mld zł. Skoda Transportation ma 16 mld zł, a jej prezes Petr Novotný nawołuje co konsolidacji branży np. przez bliską współpracę nad komponentami. – Chodzi mi o to, aby z dzisiejszymi konkurentami wspólnie działać, szczególnie w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji i poddostawców, obniżyć koszty i być konkurencyjnym w skali globalnej – tłumaczy Novotný. 

Przejęcia nie wykluczone

Nie wyklucza także przejęć. Skoda ma szeroką ofertę produktową i jest obecna na kilku kontynentach. – Patrzymy na przejęcia, w tym na naszym europejskim podwórku. Jesteśmy w kontakcie z Talgo, szukamy możliwości kooperacji konsorcjum lub bliższej współpracy, ponieważ dostrzegamy synergie produktowe i geograficzne obsługiwanych rynków. Możliwa jest także współpraca z innymi graczami – zastrzega Novotný. 

Ambicje europejskie mają także polscy producenci. Prezes Newagu Zbigniew Konieczek zapewnia, że spółka jest zainteresowana rynkami zagranicznymi i jej zarząd pracuje nad poszerzeniem współpracy z partnerami zagranicznymi przez wspólny udział w postępowaniach przetargowych w formie konsorcjum. 

Ma w tym doświadczenie, wspólnie z Siemensem dostarczyła wagony metra dla Warszawy i Sofii. Samodzielnie sprzedała elektryczne zespoły trakcyjne do Włoch. Na zlecenie PKP Intercity produkuje wielosystemowe lokomotywy, które mają mieć homologacje m.in. na Niemcy, Czechy i Słowację. 

Na rynkach zagranicznych jest od lat Pesa. Jej pociągi jeżdżą w barwach przewoźników czeskich, niemieckich, rumuńskich oraz w Ghanie, a tramwaje używane są w Rumunii i krajach nadbałtyckich. Pesa ma kilkanaście zagranicznych homologacji. 

Pasa jako platforma współpracy

Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który kontroluje Pesę zapowiedział w rozmowie z money.pl, że Pesa mocniej wejdzie na międzynarodowe rynki i będzie rosła. Opisuje Pesę jako „platformę” do różnego typu współpracy; "niekoniecznie muszą to być przejęcia, bo „spółka analizuje różne opcje”. 

Wspomina rozmowy z hiszpańskim Talgo, ale zaznacza, że Pesa rozgląda się po Europie, gdzie okazje są nie tylko w Niemczech. 

Tymczasem Pesa porządkuje finanse. Dwa miesiące temu zakończyła w sądzie arbitrażowym spór z PKP Intercity i zamknęła sprawę odszkodowań za dostawy Dartów. Finalizuje z konsorcjum banków refinansowanie, co pozwoli zapewnić rosnącej spółce kapitał obrotowy. Tegoroczne przychody Grupy Pesa (poza zakładami w Bydgoszczy należą do niej zakłady w Mińsku Mazowieckim) wyniosą 3 mld zł. 

Pesa uruchamia w Bydgoszczy, na terenach SSE nową halę produkcyjną i leżący obok niej magazyn wysokiego składowania. 

