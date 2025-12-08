Reklama

Wylesianie da w kość logistykom

Komisja Europejska opóźniła o rok wejście w życie rozporządzenia o wylesianiu, które może okazać się sporym wyzwaniem, zawłaszcza dla mniejszych firm.

Publikacja: 08.12.2025 17:16

Wylesianie da w kość logistykom

Foto: Komisja Europejska

Robert Przybylski

Rozporządzenie EUDR (European Union Deforestation Regulation) ma przeciwdziałać wylesieniu i degradacji lasów. Nowe prawo nakłada szczegółowe wymogi na firmy handlujące towarami, których uprawa lub produkcja przyczynia się do wylesiania. Chodzi o np. drewno, kawę, soję, kakao, kauczuk, olej palmowy oraz bydło i produkty wytworzone przy ich wykorzystaniu. 

Średnie i duże przedsiębiorstwa będą musiały wykazać zgodność swoich produktów z EUDR od 30 grudnia 2026 roku, natomiast mikro i małe firmy zyskają dodatkowe pół roku - dla nich kluczowa data to 30 czerwca 2027 roku. – Zgodność oznacza m.in. potwierdzenie, że towary nie pochodzą z terenów objętych wylesianiem po 31 grudnia 2020 roku oraz że zostały wytworzone z poszanowaniem prawa kraju produkcji, norm środowiskowych i praw człowieka – zaznacza Senior Director w dziale powierzchni przemysłowo‑magazynowych, JLL Monika Woźniak.

Czytaj więcej

Zreformowany Fundusz Kolejowy od początku 2027
Krajowe
Zreformowany Fundusz Kolejowy od początku 2027

Pierwszy operator

Wobec produktów wymienionych w rozporządzeniu trzeba będzie wdrożyć procedury kontroli zgodności jeszcze przed przyjęciem dostawy - każda partia będzie wymagać kompletnej dokumentacji. Chodzi o współrzędne GPS miejsca pozyskania surowca, granice plantacji lub gospodarstwa, dane producenta oraz potwierdzenie, że obszar nie był objęty deforestacją po 31 grudnia 2020 roku.

Woźniak podkreśla, że kluczową rolę odgrywa tzw. „pierwszy operator”, czyli podmiot, który jako pierwszy wprowadza dany produkt na rynek UE. To on odpowiada za złożenie pełnego oświadczenia należytej staranności (Due Diligence Statement, DDS) w systemie. Dalsze ogniwa w łańcuchu - w tym wielu operatorów logistycznych i firm zarządzających magazynami - będą opierać się na numerze referencyjnym tego oświadczenia oraz towarzyszących mu danych. – Polska co roku importuje ok. 2,9 mld dol. produktów kakaowych, ponad 1,5 mln ton soi oraz drewno i kauczuk warte setki milionów euro - głównie z Brazylii, Wietnamu, Rosji i Białorusi. Część tych krajów jest uznawana przez UE za regiony wysokiego ryzyka deforestacji, dlatego importerzy muszą wdrożyć procedury traceability, czyli precyzyjne śledzenie pochodzenia każdego surowca - od jego źródła aż po finalny produkt – opisuje Senior Director w dziale Consulting, JLL Jakub Zombirt. 

Reklama
Reklama

Kosztowne zmiany

Deputy Customs Product Director, Rohlig SUUS Logistics Dagmara Barwa szacuje, że w Polsce nowe przepisy obejmą nawet 120 tysięcy firm – importerów, eksporterów oraz producentów działających w ramach unijnego rynku. – Nawet obrót wewnątrzunijny, na przykład sprzedaż rozwiązań stolarki okiennej z Polski innych krajów członkowskich, będzie podlegał obowiązkowi raportowania w ramach EUDR – wskazuje Barwa. 

Czytaj więcej

Wielki sukces programu dopłat do wymiany tachografów
Krajowe
Wielki sukces programu dopłat do wymiany tachografów

Wdrożenie EUDR będzie wiązało się z kosztami - szacowanymi na miliardy euro rocznie dla firm w UE, w zależności od scenariusza implementacji. – Konsekwencje niedopełnienia obowiązków wynikających z EUDR mogą obejmować zatrzymanie towarów w portach lub magazynach, konfiskatę produktów, kary finansowe sięgające co najmniej 4% rocznego obrotu firmy uzyskanego na rynku europejskim, a nawet zakaz prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej – ostrzega Woźniak. 

Przedstawicielka JLL podkreśla, że EUDR zmienia rolę operatorów logistycznych z „neutralnych pośredników” w strażników zgodności łańcucha dostaw. Przepływ towaru będzie musiał iść w parze z przepływem danych - numerów oświadczeń DDS, informacji o pochodzeniu surowców oraz historii dostawców. To wymusi integrację systemów magazynowych z rozwiązaniami do śledzenia traceability i lepszą współpracę z klientami oraz dostawcami danych.

Reprezentantka Rohlig SUUS Logistics dodaje, że w wielu krajach spoza UE, takich jak na przykład Ghana, powstają już systemy śledzenia produktów (np. kakao) od plantacji do portu eksportowego, by umożliwić europejskim importerom spełnienie nowych wymogów.

Kary wystraszyły agencje celne

EUDR wiąże się też z wyższym ryzykiem operacyjnym. Braki w dokumentacji mogą skutkować zatrzymaniem partii towaru na granicy lub w magazynie, co uderza w terminowość dostaw i wymusza aktualizację umów SLA (Service Level Agreement), określających poziom świadczonych usług. Z perspektywy operatorów logistycznych oznacza to inwestycje w systemy IT, dodatkowe zasoby odpowiedzialne za jakość danych oraz dostosowanie procesów, co podnosi koszty stałe. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Producenci aut spierają się z użytkownikami o elektryfikację flot
Regulacje Ue
Producenci aut spierają się z użytkownikami o elektryfikację flot

Przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński wskazuje, że jeszcze większa odpowiedzialność spada na agencje celne, wśród których widać dwa podejścia: 

- ograniczamy się do odpraw fitosanitarnych, weterynaryjnych i celnych, jak dotąd; rejestrację, sprawozdawczość i przyszłe rozliczenia CBAM i EUDR pozostawiamy naszym klientom; nie mamy odpowiednich kwalifikacji do weryfikacji takich zgłoszeń oraz nie jesteśmy skłonni wystawić się na ryzyka związane z pośrednictwem w tym względzie;

- poszerzamy zakres usług pośrednictwa celnego o sprawozdawczość i rozliczenie CBAM i EDUR.

Przewodniczący PISiL stwierdza, że przeważa pierwsze podejście, bo agencje obawiają się poszerzenia solidarnej odpowiedzialności, szczególnie w tak wrażliwych kwestiach ochrony środowiska i możliwości nadużyć. – Podejście drugie wymaga ponadto odpowiednich zasobów kadrowych i finansowych – tłumaczy Tarczyński.

Czytaj więcej

ORLEN Paczka goni konkurencję i wzmacnia zaplecze logistyczne
Produkty i Usługi
ORLEN Paczka goni konkurencję i wzmacnia zaplecze logistyczne
Reklama
Reklama

Zaznacza, że rozwój biurokracji sprzyja wszelkiego rodzaju pośrednictwu. – Nie należy się obawiać o los branży, bo dla niektórych będzie to źródło dodatkowych przychodów – uważa Tarczyński. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Ekologia Firmy Rohlig Suus Logistics JLL Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISiL) Marek Tarczyński
Producenci aut spierają się z użytkownikami o elektryfikację flot
Regulacje Ue
Producenci aut spierają się z użytkownikami o elektryfikację flot
Młodzi za kierownicę
Regulacje Ue
Młodzi za kierownicę
Przedsiębiorcy przeciwko przymusowej elektryfikacji flot
Regulacje Ue
Przedsiębiorcy przeciwko przymusowej elektryfikacji flot
Unia Europejska zamierza walczyć z nielegalną chińską konkurencją
Regulacje Ue
Unia Europejska zamierza walczyć z nielegalną chińską konkurencją
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Cywilni przewoźnicy już nie stracą licencji za przewóz czołgu
Regulacje Ue
Cywilni przewoźnicy już nie stracą licencji za przewóz czołgu
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama