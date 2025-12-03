Reklama

Młodzi za kierownicę

Nowelizacje prawa krajowego i unijnego pozwalają 18-latkom prowadzić samochody ciężarowe.

Publikacja: 03.12.2025 12:10

Volvo Trucks

Foto: Volvo Trucks

Robert Przybylski

Siedemnastolatkowie jednak nie będą mogli prowadzić samochodów ciężarowych, nawet pod nadzorem doświadczonego kierowcy. Nowe przepisy ruchu drogowego UE umożliwią im staranie się o prawo jazdy kat. C dopiero rok później. 

Zgodnie z nowymi przepisami uzyskanie prawa jazdy kategorii B będzie możliwe już w wieku 17 lat, jednak do momentu ukończenia 18 roku życia takie osoby będą musiały prowadzić samochód osobowy w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Zasada ta – wbrew początkowym planom – nie będzie obowiązywała w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów. 

Prawo jazdy kategorii C będą mogli uzyskać dopiero 18-latkowie, z kolei kategorii D – 20-latkowie. Warunkiem jest posiadanie przez nich certyfikatu kompetencji zawodowych. W przeciwnym razie dolna granica wiekowa zostanie przesunięta (odpowiednio) do 21 i 24 lat. – Pomysł obniżenia minimalnego wieku niezbędnego do uzyskania prawa jazdy kategorii C był odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. 

Bezpieczeństwo na drogach nie ucierpi 

Przeprowadzona w listopadzie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy Prawo i ruchu drogowym i innych ustaw pozwala 18-latkom na prowadzenie pojazdów ciężkich. Stopa wakatów w sektorze TSL jest w Polsce o 44 proc. większa niż średnia dla całej gospodarki, wynika z raportu TPL. – Dopuszczenie do wykonywania zawodu młodych kierowców mogłoby ograniczyć problemy kadrowe firm. Mamy jednak drugą stronę medalu – troskę o bezpieczeństwo na drodze. Stąd prawdopodobnie zmieniono pierwotne założenia przepisów prawa drogowego UE. Pierwsze 2 lata za kierownicą będą wiązać się z bardziej restrykcyjnymi zasadami i sankcjami za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa czy systemów zabezpieczania dzieci – wskazuje ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Grupa Eurowag Mateusz Włoch. 

Prezes ZMPD Jan Buczek uważa, że bezpieczeństwo ruchu drogowego nie ucierpi. - Statystki mówią, że młody wiek nie jest zagrożeniem w transporcie. Liczba wypadków z udziałem ciężarówek jest o wiele mniejsza niż wynika ze statystycznego udziału tych pojazdów w ruchu, a wypadków spowodowanych przez kierowców ciężarówek jest jeszcze mniej. Wszelkie obawy, że zawodowy kierowca, choć młody wiekiem, będzie niebezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego, są niepotwierdzone – zauważa Buczek. 

Tłumaczy, że do tej pory kończąc szkołę młody kierowca musiał czekać rok zanim w wielu 19 lat mógł usiąść za kierownicą ciężarówki. – Jeśli absolwent przez ten rok niemożności zatrudnienia w zawodzie znalazł inną pracę, to już zawodu kierowcy nie podejmował. Dzięki nowelizacji stworzyliśmy kompletną ścieżkę edukacyjno-zawodową kierowcy, gdzie po uzyskaniu kwalifikacji będzie mógł podjąć pracę u przewoźników – zaznacza prezes ZMPD. 

Dodaje, że młodzi ludzie stawiają pierwsze kroki pod okiem doświadczonego kierowcy. 

Cyfrowe prawko

Europosłowie podjęli również decyzję o wdrożeniu cyfrowego prawa jazdy. Kierowca poproszony o okazanie prawa jazdy będzie mógł wyciągnąć swój telefon. To właśnie na nim znajdzie się cyfrowa wersja dokumentu, która zgodnie z założeniami ma być głównym formatem prawa jazdy w krajach Unii Europejskiej najpóźniej do 2030 roku. 

Kierowcy będą mogli ubiegać się o wydanie fizycznej wersji prawa jazdy, które powinno być im dostarczone w ciągu trzech tygodni od złożenia wniosku. 

Poprzez wspólny system krajowe organy będą informowały się wzajemnie o najpoważniejszych wykroczeniach drogowych kierowców, w tym śmiertelnym wypadku samochodowym, znacznym przekroczeniu prędkości czy prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. – Zakaz prowadzenia pojazdu wydany w jednym kraju członkowskim będzie równoznaczny z zakazem prowadzenia w całej Unii Europejskiej. Taki przepis ostatecznie zlikwiduje lukę prawną, polegającą na tym, że obecnie kierowcy pozbawieni prawa jazdy w jednym państwie, nie ponoszą z tego tytułu konsekwencji za granicą ze względu na brak o tym informacji w innym kraju – wskazuje Włoch. 

Dodaje, że zmiany zajdą również w zakresie ważności prawa jazdy i badań lekarskich. – W przypadku samochodów osobowych i motocykli dokument będzie ważny przez 15 lat lub 10 lat, jeśli prawo jazdy będzie pełniło również funkcję dowodu tożsamości. Z kolei okres ważności dokumentu dla kierowców samochodów ciężarowych i autobusów wyniesie 5 lat, ale może zostać skrócony w przypadku osób w wieku co najmniej 65 lat. Zmiana ma umożliwić wykonanie częstszych badań lekarskich i szkoleń przypominających – wyjaśnia Mateusz Włoch. 

Źródło: rp.pl

