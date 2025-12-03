Młodzi za kierownicę

Siedemnastolatkowie jednak nie będą mogli prowadzić samochodów ciężarowych, nawet pod nadzorem doświadczonego kierowcy. Nowe przepisy ruchu drogowego UE umożliwią im staranie się o prawo jazdy kat. C dopiero rok później.

Zgodnie z nowymi przepisami uzyskanie prawa jazdy kategorii B będzie możliwe już w wieku 17 lat, jednak do momentu ukończenia 18 roku życia takie osoby będą musiały prowadzić samochód osobowy w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Zasada ta – wbrew początkowym planom – nie będzie obowiązywała w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów.

Prawo jazdy kategorii C będą mogli uzyskać dopiero 18-latkowie, z kolei kategorii D – 20-latkowie. Warunkiem jest posiadanie przez nich certyfikatu kompetencji zawodowych. W przeciwnym razie dolna granica wiekowa zostanie przesunięta (odpowiednio) do 21 i 24 lat. – Pomysł obniżenia minimalnego wieku niezbędnego do uzyskania prawa jazdy kategorii C był odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.

Przeprowadzona w listopadzie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy Prawo i ruchu drogowym i innych ustaw pozwala 18-latkom na prowadzenie pojazdów ciężkich. Stopa wakatów w sektorze TSL jest w Polsce o 44 proc. większa niż średnia dla całej gospodarki, wynika z raportu TPL. – Dopuszczenie do wykonywania zawodu młodych kierowców mogłoby ograniczyć problemy kadrowe firm. Mamy jednak drugą stronę medalu – troskę o bezpieczeństwo na drodze. Stąd prawdopodobnie zmieniono pierwotne założenia przepisów prawa drogowego UE. Pierwsze 2 lata za kierownicą będą wiązać się z bardziej restrykcyjnymi zasadami i sankcjami za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa czy systemów zabezpieczania dzieci – wskazuje ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Grupa Eurowag Mateusz Włoch.