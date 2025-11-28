Przedsiębiorcy przeciwko przymusowej elektryfikacji flot

Aktualizacja: 29.11.2025 02:33 Publikacja: 28.11.2025 11:34
Komisja Europejska
Foto: Komisja Europejska
Komisja Europejska ogłosi 10 grudnia program „Zazielenienia firmowych flot”, z jednoczesną prezentacją rozporządzenia o emisjach CO2 dla flot oraz unijną strategią akumulatorową.
Już teraz przedsiębiorcy protestują przeciwko przyjętym rozwiązaniom. Firmy flotowe wskazują, że po przyjęciu proponowanych regulacji grozi im bankructwo. Samochody elektryczne są tak drogie i tracą tak dużo na wartości, że odstraszają klientów, a tych kosztów nie są w stanie ponieść finansujący.
Także przedstawiciele flot samochodów ciężarowych obawiają się przymusu rejestracji minimalnej liczby elektryków. IRU przekazała 27 listopada przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen protest 5302 operatorów transportu i spedytorów z całej UE.
Czytaj więcej
Synergie z przejęcia holenderskiej spółki będą widoczne w przyszłym roku. Najważniejszy jest dost...
Podpisali oni petycję online, sprzeciwiając się zamiarowi Komisji wprowadzenia obowiązkowych celów dotyczących zakupu pojazdów bezemisyjnych (ZEV). Podpisani pod petycją reprezentują przekrój unijnej społeczności zajmującej się mobilnością i logistyką, w tym MŚP, firm rodzinnych i dużych operatorów.
IRU zastrzega, że petycja „Tak dla ekologizacji, nie dla obowiązku zakupu” nie jest skierowana przeciwko celom klimatycznym UE, ale przeciwko instrumentowi politycznemu, który zdaniem operatorów i spedytorów nie przyniesie zamierzonych rezultatów, a wręcz przeciwnie – zakłóci rynki i zaszkodzi przedsiębiorstwom.
Petycja odzwierciedla pragmatyczną zgodę: chociaż sektor transportu drogowego i logistyki jest zdecydowanie zaangażowany w dekarbonizację, obowiązkowe kwoty zakupu są nieproporcjonalne i niewykonalne, dopóki nie zostaną spełnione warunki sprzyjające.
Gdyby istniały lub zostały ustanowione sprzyjające warunki, obowiązek zakupu nie byłby konieczny, ponieważ naturalnie pojawiłby się popyt na pojazdy ZEV. – Unijni operatorzy transportu drogowego zawsze wykazywali się odpornością i współpracą: utrzymywali ciągłość łańcuchów dostaw w czasie kryzysów, amortyzowali szoki kosztowe, a teraz integrują się z planowaniem mobilności wojskowej, która w dużej mierze opiera się na operacjach cywilnych. W takiej sytuacji wysyłanie komunikatu, że ich uzasadnienie biznesowe nie ma już znaczenia i że muszą kupować pojazdy ZEV niezależnie od wykonalności, jest głęboko kontrproduktywne – uważa dyrektor ds. rzecznictwa w IRU w UE, Raluca Marian.
Czytaj więcej
Parlament Europejski uważa, że unijne służby celne muszą być dofinansowane, aby mogły walczyć z n...
Sektor transportu drogowego jest gotowy na dekarbonizację, ale z odpowiednimi narzędziami. Bardziej efektywnym i zrównoważonym podejściem byłoby priorytetowe traktowanie warunków sprzyjających:
- Szybkie wdrażanie infrastruktury
- Odpowiednie ramy podatkowe i opłat
- Praktyczne instrumenty finansowania
Środki te umożliwiłyby operatorom i spedytorom przyspieszenie transformacji bez narażania ich rentowności ani świadczonych przez nich podstawowych usług. – Udana transformacja wymaga dobrego biznesu dla wszystkich, który opiera się na sprzyjających warunkach, a nie na obowiązkowych kwotach zakupowych – podsumowuje Raluca Marian.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komisja Europejska ogłosi 10 grudnia program „Zazielenienia firmowych flot”, z jednoczesną prezentacją rozporządzenia o emisjach CO2 dla flot oraz unijną strategią akumulatorową.
Już teraz przedsiębiorcy protestują przeciwko przyjętym rozwiązaniom. Firmy flotowe wskazują, że po przyjęciu proponowanych regulacji grozi im bankructwo. Samochody elektryczne są tak drogie i tracą tak dużo na wartości, że odstraszają klientów, a tych kosztów nie są w stanie ponieść finansujący.
Parlament Europejski uważa, że unijne służby celne muszą być dofinansowane, aby mogły walczyć z nielegalnymi pra...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa uzgodnili 19 li...
Ambasadorzy UE osiągnęli porozumienie w sprawie zmiany przepisów określających dopuszczalne masy i wymiary samoc...
Administracje państw nie mają systemów do sprawnego naliczania ceł dla wielkich liczb przesyłek o niskiej wartości.
Podczas Konferencji Klimatycznej ONZ COP30 w Belém w Brazylii 5 listopada Unia Europejska potwierdziła cel 90-pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas