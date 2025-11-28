Przedsiębiorcy przeciwko przymusowej elektryfikacji flot

Komisja Europejska ogłosi 10 grudnia program „Zazielenienia firmowych flot”, z jednoczesną prezentacją rozporządzenia o emisjach CO2 dla flot oraz unijną strategią akumulatorową.

Reklama Reklama

Już teraz przedsiębiorcy protestują przeciwko przyjętym rozwiązaniom. Firmy flotowe wskazują, że po przyjęciu proponowanych regulacji grozi im bankructwo. Samochody elektryczne są tak drogie i tracą tak dużo na wartości, że odstraszają klientów, a tych kosztów nie są w stanie ponieść finansujący.

Przewoźnicy protestują

Także przedstawiciele flot samochodów ciężarowych obawiają się przymusu rejestracji minimalnej liczby elektryków. IRU przekazała 27 listopada przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen protest 5302 operatorów transportu i spedytorów z całej UE.

Czytaj więcej Firmy Trans Polonia podwoi przychody Synergie z przejęcia holenderskiej spółki będą widoczne w przyszłym roku. Najważniejszy jest dost...

Podpisali oni petycję online, sprzeciwiając się zamiarowi Komisji wprowadzenia obowiązkowych celów dotyczących zakupu pojazdów bezemisyjnych (ZEV). Podpisani pod petycją reprezentują przekrój unijnej społeczności zajmującej się mobilnością i logistyką, w tym MŚP, firm rodzinnych i dużych operatorów.