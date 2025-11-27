Unia Europejska zamierza walczyć z nielegalną chińską konkurencją

W środę 26 listopada Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą pilnej kwestii nielegalnych i niebezpiecznych produktów sprzedawanych konsumentom w UE za pośrednictwem platform handlu elektronicznego, w szczególności platform spoza UE, takich jak Shein, Temu, AliExpress i Wish. Rezolucja jest podsumowaniem debaty parlamentarnej wywołanej skandalem we Francji dotyczącym sprzedaży gumowych lalek erotycznych przypominających dzieci oraz broni i podkreśla systemowe nieprawidłowości w nadzorze nad platformami oraz niewystarczające mechanizmy zapobiegawcze.

Francja zablokowała 5 listopada dostęp do strony Shein i złożyła do sądu wniosek o zablokowanie dostępu we Francji na 3 miesiące, jednak 26 listopada sąd odłożył posiedzenie w tej sprawie do 5 grudnia.

Francuskie władze ukarały Shein w tym roku już trzykrotnie na łączną sumę 191 mln euro, zarzucając wprowadzenie klientów w błąd. Także francuskie sieci handlowe i producenci odzieży obawiają się chińskiej konkurencji i domagają się od władz dochodzenia w sprawie nielegalnej konkurencji Shein.

Parlament wezwał Komisję Europejską oraz państwa członkowskie UE „do przejścia od dialogu do zdecydowanego i terminowego egzekwowania aktu o usługach cyfrowych (DSA) oraz ogólnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR)”.