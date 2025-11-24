Orlen Kolej zwiększy o blisko połowę możliwości transportowe

Orlen obiecuje więcej kupować u polskich dostawców. Prezes spółki Ireneusz Fąfara przypominał, że Orlen tylko w tym roku zainwestował 21 mld zł. Do tego zakupił za 800 mln zł polskie lokomotywy. Ich producenci zatrudniają blisko 6 tys. osób i współpracują z 2,5 tys. dostawców.

Orlen zapowiada w dziesięcioleciu nakłady prawie 400 mld zł. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że buduje fundamenty pod myślącą o własnych przedsiębiorcach gospodarkę. Do powodzenia projektu kluczowy są lokalni dostawcy. Resort uzgadnia sposób liczenia krajowego wsadu w konsultacjach z urzędami i przedsiębiorcami. Zapowiada w najbliższych miesiącach start programu „Włącz myślenie po polsku”.

Minister przyznaje, że w UE nie ma formalnych regulacji wspierających własnych przedsiębiorców, ale ważne jest myślenie jak tego dokonać.

Duże apetyty Orlen Kolej

Przykładem wsparcia lokalnej wytwórczości jest zamówienie w polskich fabrykach 40 lokomotyw. – Zakup nowoczesnych lokomotyw elektrycznych z modułem spalinowym znacząco usprawni operacyjnie obsługę Grupy Orlen w zakresie realizowanych przewozów, będących efektem dynamicznego rozwoju Grupy Orlen. To istotny krok na drodze do stworzenia silnej i nowoczesnej spółki kolejowej, gotowej do konkurowania na rynku – podkreśla prezes zarządu Orlen Kolej Krzysztof Duszczyk.