Reklama
Rozwiń
Reklama

Orlen Kolej zwiększy o blisko połowę możliwości transportowe

Spółka Orlen Kolej podpisała wartą ponad 800 mln zł umowę na dostawę 40 nowych lokomotyw Newagu i Pesy.

Publikacja: 24.11.2025 22:31

Orlen Kolej zwiększy o blisko połowę możliwości transportowe

Foto: Pesa

Robert Przybylski

Orlen obiecuje więcej kupować u polskich dostawców. Prezes spółki Ireneusz Fąfara przypominał, że Orlen tylko w tym roku zainwestował 21 mld zł. Do tego zakupił za 800 mln zł polskie lokomotywy. Ich producenci zatrudniają blisko 6 tys. osób i współpracują z 2,5 tys. dostawców. 

Orlen zapowiada w dziesięcioleciu nakłady prawie 400 mld zł. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że buduje fundamenty pod myślącą o własnych przedsiębiorcach gospodarkę. Do powodzenia projektu kluczowy są lokalni dostawcy. Resort uzgadnia sposób liczenia krajowego wsadu w konsultacjach z urzędami i przedsiębiorcami. Zapowiada w najbliższych miesiącach start programu „Włącz myślenie po polsku”. 

Czytaj więcej

Od 1 lutego nowe stawki myta
Krajowe
Od 1 lutego nowe stawki myta

Minister przyznaje, że w UE nie ma formalnych regulacji wspierających własnych przedsiębiorców, ale ważne jest myślenie jak tego dokonać. 

Duże apetyty Orlen Kolej

Przykładem wsparcia lokalnej wytwórczości jest zamówienie w polskich fabrykach 40 lokomotyw. – Zakup nowoczesnych lokomotyw elektrycznych z modułem spalinowym znacząco usprawni operacyjnie obsługę Grupy Orlen w zakresie realizowanych przewozów, będących efektem dynamicznego rozwoju Grupy Orlen. To istotny krok na drodze do stworzenia silnej i nowoczesnej spółki kolejowej, gotowej do konkurowania na rynku – podkreśla prezes zarządu Orlen Kolej Krzysztof Duszczyk. 

Reklama
Reklama

Pojazdy będą dostarczone w latach 2027-2028. Firma nie podaje, czy nabytki powiększą flotę, czy raczej zastąpią starsze pojazdy. Duszczyk stwierdza jedynie, że firma spogląda w przyszłość i nie wyklucza, że mając nowy tabor poszerzy zakres usług. Przypomina, że w 2024 roku wydzierżawiła 10 lokomotyw Pesa Gama. 

Przewoźnik szacuje, że nowe lokomotywy będą w stanie przewieźć 7,2 mln ton produktów rocznie, co oznacza, że zwiększą zdolności transportowe przedsiębiorstwa o blisko połowę zakładając, że nowości nie zastąpią starszych pojazdów. 

Orlen Kolej podkreśla, że nowe pojazdy podniosą jakość usług, obniżą koszty dzięki wysokiej gotowości oraz modułowi dojazdowemu. To ostatnie rozwiązanie to silnik spalinowy pozwalający lokomotywie liniowej na pracę manewrową na ostatniej mili. 

Czytaj więcej

Kontrola międzynarodowych zezwoleń CEMT jednak o czasie
Krajowe
Kontrola międzynarodowych zezwoleń CEMT jednak o czasie

Umowa zakłada leasing 20 lokomotyw 304E Gama produkowanych przez spółkę Pesa oraz 20 lokomotyw E6ACTadnb Dragon 2 produkowanych przez Newag. Newag korzysta z napędów polskiej firmy Medcom, zaś Pesa ze szwajcarskiej ABB. 

Szybka amortyzacja

Prezes Orlen Kolej chwali, że polscy dostawcy taboru kolejowego oferują produkty na światowym poziomie, ale za cenę niższą niż zachodnie marki. Spodziewa się szybkiej amortyzacji inwestycji o wartości 835 mln zł, z czego 438 mln zł przypadnie Newagowi. Zaznacza, że pomimo rekordowo dużej wartości umowy, nie było problemu ze znalezieniem finansowania. Leasingodawcą jest PKO Leasing. 

Reklama
Reklama

Duszczyk zapewnia, że zakup szybko się zwróci, a 40 lokomotyw będzie pokonywać każdego roku 5,5 mln km, czyli każdy pojazd przejdzie rocznie blisko 140 tys. km. Jednostki będą wykorzystywane głównie na rynku krajowym, choć Orlen Kolej działa samodzielnie na terenie Polski i Niemiec, a dzięki współpracy z partnerami realizuje przewozy na terenie całej Europy. 

Kupujący zaznacza, że obie konstrukcje to zaawansowane technologicznie jednostki wyposażone w silniki o mocy odpowiednio 5,6 MW i 5 MW, które zużywają o ok. 30 proc. mniej energii niż starsze typy lokomotyw w przeliczeniu na przewiezione ładunki wyrażone w tonach. 

Czytaj więcej

Przewoźnicy intermodalni sięgają do Turcji
Szynowy
Przewoźnicy intermodalni sięgają do Turcji

Pesa wskazuje, że nowa generacja pojazdów ma ułatwiony dostęp do pojazdów co przekłada się na niższe koszty serwisowania. 

Według pracy przewozowej PKP Cargo ma 25,6 proc. udziałów, a Orlen Kolej 11,9 proc. Pierwszą trójkę zamyka DB Cargo Polska z wynikiem 5,2 proc., wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Aktywów Państwowych Osoby Wojciech Balczun Transport Transport Kolejowy Firmy Orlen Pesa Newag PKO Leasing Orlen Kolej

Orlen obiecuje więcej kupować u polskich dostawców. Prezes spółki Ireneusz Fąfara przypominał, że Orlen tylko w tym roku zainwestował 21 mld zł. Do tego zakupił za 800 mln zł polskie lokomotywy. Ich producenci zatrudniają blisko 6 tys. osób i współpracują z 2,5 tys. dostawców. 

Orlen zapowiada w dziesięcioleciu nakłady prawie 400 mld zł. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że buduje fundamenty pod myślącą o własnych przedsiębiorcach gospodarkę. Do powodzenia projektu kluczowy są lokalni dostawcy. Resort uzgadnia sposób liczenia krajowego wsadu w konsultacjach z urzędami i przedsiębiorcami. Zapowiada w najbliższych miesiącach start programu „Włącz myślenie po polsku”. 

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przewoźnicy intermodalni sięgają do Turcji
Szynowy
Przewoźnicy intermodalni sięgają do Turcji
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
CPK sięga po kapitały komercyjne na zakup pociągów
Szynowy
CPK sięga po kapitały komercyjne na zakup pociągów
Europejski rynek producentów taboru kolejowego potrzebuje konsolidacji
Szynowy
Europejski rynek producentów taboru kolejowego potrzebuje konsolidacji
Dobry sierpień dla PKP Cargo, słaby dla rynku
Szynowy
Dobry sierpień dla PKP Cargo, słaby dla rynku
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Na kolejach ruch rośnie, na drogach stabilnie
Szynowy
Na kolejach ruch rośnie, na drogach stabilnie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama