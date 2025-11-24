Od 1 lutego nowe stawki myta

Ministerstwo Infrastruktury podnosi stawki opłat drogowych. Stawka dla pojazdu o dmc od 3,5 do 12 ton wzrośnie o 12 groszy za przejazd kilometra autostrady i drogi ekspresowej (do 0,41 zł dla pojazdu klasy Euro V lub wyższej) oraz o 10 groszy za kilometr drogi krajowej (do 0,34 zł).

Ceny przejazdu dla pojazdów o dmc powyżej 12 ton klasy Euro VI wzrosną odpowiednio o 16 groszy (do 0,56 zł) i 12 groszy (do 0,42 zł).

Resort uważa, że w Polsce, w porównaniu ze średnimi stawkami w krajach ościennych, myto jest za tanie i należy je podnieść. Przyznaje, że od 1 stycznia 2022 roku wysokość stawek jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku ogłaszany przez Prezesa GUS. Waloryzacja ta jednak nie doprowadziła do wyrównania stawek polskich z zagranicznymi.

Równanie do europejskiego poziomu

MI wskazuje, że przejechanie tirem kilometra kosztuje średnio w Polsce 45 groszy, w Niemczech 128 groszy, a Austrii 126 groszy, na Słowacji 82 grosze, na Węgrzech 57 groszy.