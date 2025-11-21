Cywilni przewoźnicy już nie stracą licencji za przewóz czołgu

Pakiet proponuje usprawnienie wydawania zezwoleń transgranicznych, digitalizację procesów (w tym unijnego formularza 302), wzmocnienie infrastruktury podwójnego zastosowania oraz poprawę dostępu do zasobów transportowych i logistycznych poprzez przyszłą pulę solidarności. Planuje przeznaczenie 17,7 mld euro w ramach kolejnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na infrastrukturę mająca znaczenie dla przerzutu ciężkiego sprzętu bojowego i zaopatrzenia wojsk.

Przyjęte rozwiązania

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego Łukasz Chwalczuk wskazuje, że nowe sposoby wsparcia towarowego transportu dla wojska w ramach inicjatywy mobilności wojskowej obejmują:

- Ustanowienie jednolitego zestawu zasad i zharmonizowanych terminów dla procedur autoryzacji dotyczących nieprawidłowych/nadmasowych przewozów ładunków. Ma to na celu skrócenie czasu oczekiwania (obecnie procesy są powolne i rozbieżne, często trwają wiele tygodni),

- Wprowadzenie ustandaryzowanych szablonów wniosków i powiadomień dotyczących zezwoleń na transport wojskowy, które muszą zawierać konkretne wymagania dotyczące nietypowego ładunku wojskowego i mają na celu minimalizację biurokracji,