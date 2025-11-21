Cywilni przewoźnicy już nie stracą licencji za przewóz czołgu

Aktualizacja: 22.11.2025 01:41 Publikacja: 21.11.2025 09:31
Pakiet proponuje usprawnienie wydawania zezwoleń transgranicznych, digitalizację procesów (w tym unijnego formularza 302), wzmocnienie infrastruktury podwójnego zastosowania oraz poprawę dostępu do zasobów transportowych i logistycznych poprzez przyszłą pulę solidarności. Planuje przeznaczenie 17,7 mld euro w ramach kolejnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na infrastrukturę mająca znaczenie dla przerzutu ciężkiego sprzętu bojowego i zaopatrzenia wojsk.
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego Łukasz Chwalczuk wskazuje, że nowe sposoby wsparcia towarowego transportu dla wojska w ramach inicjatywy mobilności wojskowej obejmują:
- Ustanowienie jednolitego zestawu zasad i zharmonizowanych terminów dla procedur autoryzacji dotyczących nieprawidłowych/nadmasowych przewozów ładunków. Ma to na celu skrócenie czasu oczekiwania (obecnie procesy są powolne i rozbieżne, często trwają wiele tygodni),
- Wprowadzenie ustandaryzowanych szablonów wniosków i powiadomień dotyczących zezwoleń na transport wojskowy, które muszą zawierać konkretne wymagania dotyczące nietypowego ładunku wojskowego i mają na celu minimalizację biurokracji,
- Zastąpienie cywilnych specjalnych pozwoleń na transport nienormalny (wspomnianych w artykule 4(3) Dyrektywy 96/53/WE) układami ruchu ustalonym przez państwo otrzymujące, mające na celu zapewnienie bezpiecznego transportu i zgodności infrastruktury,
- Zalecenie dla państw członkowskich zobowiązania zarządców infrastruktury do uzgodnienia wcześniej ustalonych tras dla transgranicznego transportu wojskowego, szczególnie dla ładunków nienormalnych, co powinno znacząco skrócić czas potrzebny na przetwarzanie pozwoleń na przejazd,
- Dostosowanie i modernizacja infrastruktury transportowej w ramach wojskowych korytarzy mobilności. Obejmuje to szczególnie wzmacnianie i powiększanie mostów drogowych i kolejowych oraz tuneli, aby dostosować je do nietypowych wymagań transportu wojskowego,
- Identyfikacja i priorytet usunięcia głównych wąskich gardeł na korytarzach mobilności wojskowej, aby szybko poprawić zdolność do obsługi nietypowego transportu wojskowego,
- Po uruchomieniu Europejskiego Systemu Wzmocnienia Mobilności Wojskowej (EMERS) transport drogowy wojskowy przekraczający maksymalną masę lub wymiary będzie dozwolony, niezależnie od tego, czy ładunek jest niepodzielny, bez uszczerbku dla niezbędnych układów ruchu,
- W okresie aktywacji EMERS nietypowe transporty wojskowe będą miały prawo do priorytetowego dostępu do sieci drogowych, infrastruktury transportowej i powiązanych usług,
- Planowanie stworzenia Cyfrowego Systemu Informacji Mobilności Wojskowej, który jest narzędziem cyfrowym mającym na celu usprawnienie i automatyzację procesów transgranicznych, w tym śledzenia organizacji transportu ładunków nieprawidłowych.
Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU zwraca uwagę, że kilka istotnych kwestii pojawia się dopiero we wspólnym komunikacie, a nie w obowiązujących przepisach, takich jak:
- Pełna harmonizacja praw jazdy, szkoleń, czasu jazdy i odpoczynku, czasu pracy i zasad delegowania w przypadku operatorów cywilnych wspierających mobilność wojskową,
- Jaśniejsze wytyczne dotyczące masy i wymiarów nienormatywnych transportów wojskowych, zwłaszcza w okresie aktywacji EMERS,
- Większa uwaga poświęcona przepustowości sieci, węzłom multimodalnym i gotowości infrastruktury,
- Spójne ramy UE dla ładunków nadzwyczajnych i pojazdów o dużej ładowności, z cyfrowymi i wzajemnie uznawanymi zezwoleniami,
W pakiecie brakuje w ogóle kilku dodatkowych ważnych aspektów zapewniających skuteczną integrację cywilnego transportu drogowego. W szczególności w ramach nadal brakuje:
- Unijnego podejścia do ustaleń umownych i odpowiedzialności między operatorami cywilnymi a wojskiem, aby zapewnić pewność prawną, ochronę i zdefiniowane obowiązki w przypadku mobilizacji operatorów,
- Cyfrowego, wzajemnie uznawanego certyfikatu UE identyfikującego pojazdy cywilne i kierowców działających w ramach mandatu wojskowego, niezbędnego do sprawnego transgranicznego sprawdzania i egzekwowania przepisów.
Chwalczuk przyznaje, że walczył ponad 10 lat, aby uświadomić politykom jak istotna dla bezpieczeństwa narodowego jest branża transportu ponadgabarytowego która stanowi około 4% rynku transportowego. – To my wozimy czołgi, armatohaubice oraz sprzęt opancerzony, a boimy się, aby przypadkiem nie stracić z tego tytułu licencji transportowych – podkreśla Chwalczuk.
Podkreśla, że wszystkie założenia służą bezpieczeństwu, zapewnieniu ochrony Infrastrukturze drogowej oraz legalnemu przewozowi sprzętu wojskowego przez cywilnych przewoźników. – W połączeniu z rewizją dyrektywy 96/53/we mamy szansę zdigitalizowac i usprawnić proces wydawania zezwoleń nie tylko lokalnie, w ramach jednego kraju, ale na poziomie europejskim, co na pewno przysłuży się bezpieczeństwu całej UE – uważa prezes OSPTN.
Także IRU przypomina, że operatorzy cywilni już teraz przewożą najpotrzebniejsze dobra i zaopatrzenie w sytuacjach kryzysowych, co sprawia, że ich szybkie i bezpieczne rozmieszczenie przez granice jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa państwom członkowskim.
W kolejnym kroku wniosek o stworzenie Pakietu Mobilności Wojskowej trafi do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w Radzie.
