Agencja zapłaci za wymianę tachografów

Od 1 grudnia 2025 roku od godziny 10:00 do 31 stycznia 2026 roku do godziny 23:59 będzie można składać wnioski o refinansowanie wyposażenia ciężarówek w inteligentny tachograf.
Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej.
Do przewoźników trafi ponad 319 mln zł pomocy de minimis z budżetu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pomoc udzielana będzie w kolejności zgłoszeń. – To prawie 3 tys. zł na pojazd, Polska jest jedynym państwem w UE z taką pomocą – podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec.
Wylicza, że zarezerwowana suma wystarczy na refundację instalacji tachografów w 117 tys. ciężarówek. Z danych Biura Transportu Międzynarodowego wynika, że na koniec 2024 roku w transporcie międzynarodowym pracowało 304 tys. samochodów o dmc powyżej 3,5 tony, zatem nie dla wszystkich starczy unijnych funduszy. – Trudno oszacować autentyczne potrzeby branży – przyznaje prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. – W trakcie prac nad rozporządzeniem wynikało, że tyle udało się wynegocjować i rozumiemy, że te pieniądze nie leżały na ulicy – dodaje prezes ZMPD.
Prezes TLP Maciej Wroński przypomina, że branża transportu drogowego pogrążona jest w kryzysie. – Podejrzewam, że jedna trzecia z pojazdów w wyciągów BTM stoi pod płotem nieużywana. O skali kryzysu świadczy liczba zawieszonych licencji: w 2024 roku 500 a w tym roku już ponad tysiąc – wskazuje Wroński. Przypuszcza, że praca przewozowa polskich przedsiębiorców zmalała w ruchu międzynarodowym o 10 proc.
Pomimo skali pomocy mniejszej od potrzeb, przedstawiciele przedsiębiorców są zadowoleni, że udało się wynegocjować z Komisją Europejską fundusze na refundację. – Już traciłem nadzieję, że przewoźnicy dostaną wsparcie, o które zabiegali w poprzednich latach i składali postulaty do resortu za pośrednictwem Forum Transportu Drogowego – przyznaje Buczek.
Wroński dodaje, że do wymiany tachografów zmusił przedsiębiorców Pakiet Mobilności. – Były przypadki, gdy nawet 3-miesięczne urządzenie musiało być wymienione. Dla nas jest to wyłącznie koszt. Nowe urządzenie mają zapobiegać nielegalnym praktykom, ale ich skala jest mała, za to koszty wymiany są wysokie i uderzają w firmy – wskazuje Wroński.
Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotr Litwiński przyznaje, że konkurencyjność polskich firm na europejskim rynku spada.
Komisja Europejska nakazała Pakietem Mobilności montaż inteligentnych tachografów drugiej generacji (G2V2), które mają ułatwić służbom kontrolę czasu pracy kierowców i wykonywanie kabotaży.
Tachografy V2G2 musiały zastąpić w pojazdach transportu międzynarodowego tachografy inteligentne pierwszej generacji do 21 sierpnia 2025 roku, a do 1 lipca 2026 roku muszą być zamontowane we wszystkich lekkich pojazdach o dmc powyżej 2,5 tony używanych w przewozach międzynarodowych.
Brak tachografu V2G2 skutkuje bardzo słonymi karami liczonymi w tysiącach euro.
