Agencja zapłaci za wymianę tachografów

Od 1 grudnia 2025 roku od godziny 10:00 do 31 stycznia 2026 roku do godziny 23:59 będzie można składać wnioski o refinansowanie wyposażenia ciężarówek w inteligentny tachograf.

Reklama Reklama

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej.

Do przewoźników trafi ponad 319 mln zł pomocy de minimis z budżetu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pomoc udzielana będzie w kolejności zgłoszeń. – To prawie 3 tys. zł na pojazd, Polska jest jedynym państwem w UE z taką pomocą – podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Wylicza, że zarezerwowana suma wystarczy na refundację instalacji tachografów w 117 tys. ciężarówek. Z danych Biura Transportu Międzynarodowego wynika, że na koniec 2024 roku w transporcie międzynarodowym pracowało 304 tys. samochodów o dmc powyżej 3,5 tony, zatem nie dla wszystkich starczy unijnych funduszy. – Trudno oszacować autentyczne potrzeby branży – przyznaje prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. – W trakcie prac nad rozporządzeniem wynikało, że tyle udało się wynegocjować i rozumiemy, że te pieniądze nie leżały na ulicy – dodaje prezes ZMPD.